NWOAL reveals fall scholar athletes

At the conclusion of each sport season, principals for the Northwest Ohio Athletic League name scholar athletes from member schools. To be named to the Fall Scholar Athlete list, a student must be a Senior, must have a 3.5 accumulative grade point through six semesters of school, and must have lettered during the sports season.

The 2022 fall list includes:

Archbold: Alison Roehrig, Corbin Stamm, Sophie Rupp, Meg Mello, Aden McCarty, Natalie Seibert, Annika DeLong, Carlee Meyer, Sydney Hageman, Jenna Mahnke, Natalie Bentz, Tommi Boc, Olivia Patterson, Carson Dominique, Seth Foth, Karter Behnfeldt, Devon Morris, Dane Rily, Krayton Kern, Ethan Stuckey, Amber Gericke, Brayton Huffman, Luke Rosebrook, Cade Miller, Ella Bowman, Aubrey Eicher, Chaney Brodbeck.

Delta: Holden Barnes, Connor Bates, William Brown, Evan Hanefeld, James Ruple, Luke Schlatter, Allison Buckenmeyer, Genevieve Clausen, Claire Westphal, Layla Stickey, Leigh Morris, Bryce Gillen, Nolan Risner, Emma Deffenbaugh, Gretchen Culler, Khloe Weber.

Evergreen: Benjamin Ruetz, Claire Dowling, Andrew Geer, Conner Hewson, Walker Lumbrezer, Samuel Worline, Lydeyiah Roesner, Lucinda Nichols, Ayden Gleckler, Emileigh Myers, Kayla Nidek, Marissa VanDenk, William Parquet, Lucy Serna, Deanna Hoffman, Lyndi Williamson, Ellie Johnson, Addison Fisher.

Swanton: Tabitha Dziengelewski, Julianne Holtsberry, Maggie Woggon, Kaden Curtis, Ethan Hensley, Cole Mitchey, Hayden Callicotte, Vinny Lennex, Santiago Moreno, Bailey DeKoeyer, Megan Haselman, Alaina Pelland, Alaina Mersing, Katie Floyd, Morgan Smith, Sofie Taylor.

Wauseon: Ezra Dixon, Macy Gerig, Rylee Vasvery, Jude Armstrong, Ethan Borton, Avery Coronado, Zaidan Kessler, Alden Leininger, Zeph Siefker, Sam Smith, Eli Delgado, Beau Reeder, Clay Soltis, Natalie Kuntz, Grace Rhoades, Emilie Wasnich, Jack Callan, Addy Case, Hayley Meyer, Jillian Colon, Hannah O’Connor, Chloe Zuniga, Calaway Gerken, Jayde Ramos, Kelsey Bowers.