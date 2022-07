Area golfers place high at Eagles Landing

OREGON — Toledo Junior Golf Association’s Winckowski Law Office Junior Open was held Thursday, July 14 at Eagles Landing.

Locally, Cahle Roth of Archbold shot a 70 and took third in the boys 16-18 age group. Charlie Robertson of Swanton carded a 74 in that same age group.

Ted Robertson of Swanton was first in the boys 14-15 age group, carding a 69. Jack Leppelmeier of Wauseon finished with a 78.

In the girls 14-15 age group, Aniyah Copeland of Archbold took third with a 96.

Boys 16-18

Myles Lowe, 2023, Walbridge 36-33—69

Sam Sutton, 2024, Toledo 34-35—69

Cahle Roth, 2024, Archbold 33-37—70

Justy VonLehmden, 2023, Findlay 38-33—71

Myles Murphy, 2024, Maumee 36-36—72

Zakary Schroeder, 2022, Napoleon 36-37—73

Benjamin Graeff, 2024, Toledo 37-36—73

Ian Briars, 2024, Maumee 38-36—74

Charlie Robertson, 2023, Swanton 40-34—74

Noah Miles, 2024, Findlay 36-38—74

Girls 16-18

Kenzie Schroeder, 2023, Hicksville 36-39—75

Payton Donnelly, 2023, Curtice 41-35—76

Hannah Chung, 2023, Sylvania 40-36—76

Claire Recker, 2023, Findlay 39-40—79

Marin Gaubert, 2024, Holland 43-38—81

Emma Myers, 2025, Toledo 41-41—82

Sophia Antypas, 2024, Lambertville, Michigan 38-44—82

Casey Tate, 2023, Findlay 39-43—82

Boys 14-15

Ted Robertson, 2025, Swanton 36-33—69

Michael Distefano, 2026, Maumee 37-34—71

Anthony Mingione, 2025, Temperance, Michigan 40-35—75

Payson Dotson, 2025, Findlay 36-41—77

Jack Julius, 2025, Toledo 38-40—78

Jack Leppelmeier, 2026, Wauseon 39-39—78

Connor Nartker, 2025, Kalida 42-36—78

Girls 14-15

Ava Metz, 2025, Findlay 41-47—88

Rylee Malaczewski, 2026, Waterville 47-46—93

Aniyah Copeland, 2025, Archbold 51-45—96

Lindsey Kornowa, 2026, Sylvania 46-51—97

Natalie Gutman, 2026, Findlay 48-51—99

Sydney Socha, 2026, Temperance, Michigan 52-49—101

Sydney Sutton, 2026, Toledo 52-53—105

Boys 10-13

Levi Evans, 2027, Dundee, Michigan -36—36

Charlie Kazmierczak, 2027, Perrysburg -39—39

Jess Saylor, 2027, Lambertville, Michigan -41—41

Isaac Paule, 2028, Perrysburg -42—42

Walker Peterson, 2027, Ottawa Hills -42—42

Drew Biniker, 2027, Monclova -51—51

Austin Kohlman, 2028, Berkey -56—56

Jayce Fontana, 2029, Toledo -59—59

Drake Andring, 2027, Oregon -62—62

Lucas Woessner, 2029, Maumee -62—62

Girls 10-13

Katelyn Feldmann, 2029, Temperance, Michigan -43—43

Farrah Mortemore, 2030, Holland -49—49

EmmaLee VonLehmden, 2028, Findlay -52—52

Mia McIntyre, 2029, Toledo -52—52

Payton Loomis, 2029, Bowling Green -56—56