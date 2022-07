Mason Deal wins golf tournament, Swanton’s Mazin Rukieh second in 14-15 age group

SYLVANIA — Perrysburg High School graduate and University of Toledo commit Mason Deal won the Toledo Junior Golf Association’s Highland Meadows Junior tournament on Monday, June 27 at Highland Meadows Golf Club.

For Swanton, Mazin Rukieh tied for second in the boys 14-15 age group. He finished with a 74.

Charlie Robertson of Swanton carded a 75 in the boys 16-18 age group.

Boys 16-18

Mason Deal, 2022, Perrysburg 34-34—68

Logan Sutto, 2024, Monclova 37-34—71

Sam Sutton, 2024, Toledo 36-36—72

Joey Gemerchak, 2022, Sylvania 39-33—72

Michael Budge, 2022, Bowling Green 38-35—73

Charlie Robertson, 2023, Swanton 39-36—75

Noah Huard, 2024, Bryan 37-39—76

Ian Briars, 2024, Maumee 43-34—77

Will Swigart, 2024, Ottawa Hills 40-37—77

Jack Coleman, 2024, Holland 39-38—77

Zakary Schroeder, 2022, Napoleon 40-39—79

Thanos Sarantou, 2024, Sylvania 40-39—79

Michigancaiah Sutton, 2023, Toledo 41-38—79

Conner Musil, 2023, Temperance, Michigan 39-41—80

Jack Weisenburger, 2023, Perrysburg 41-40—81

Darin Wray, 2023, Toledo 45-37—82

Noah Miles, 2024, Findlay 48-37—85

Cael Katafiasz, 2023, Toledo 43-42—85

Grant Tefft, 2023, Sylvania 44-41—85

Charlie Lutz, 2024, Sylvania 43-42—85

TJ Huber, 2024, Monclova 43-43—86

Adam Krajicek, 2024, Sylvania 46-40—86

Andrew Heban, 2023, Sylvania 49-37—86

Myles Lowe, 2023, Walbridge 43-43—86

BenjaminGraeff, 2024, Toledo 40-46—86

Colin McCarthy, 2023, Toledo 46-40—86

Camden Price, 2024, Lambertville, Michigan 44-42—86

Kasen Kauffman, 2024, Bryan 45-42—87

Andrew Combs, 2022, Tiffin 48-39—87

Eddie Griffin, 2023, Ottawa Hills 45-43—88

Kyle Ross, 2023, Perrysburg 47-41—88

Frank Soss, 2024, Temperance, Michigan 45-45—90

Joe Reece, 2024, Maumee 48-43—91

Chase Osborn, 2023, Walbridge 46-46—92

Girls 16-18

Paige Reece, 2022, Maumee 43-40—83

Madison Mitchell, 2024, Waterville 44-39—83

Kenzie Schroeder, 2023, Hicksville 44-40—84

Marin Gaubert, 2024, Holland 45-42—87

Morgan Bell, 2023, Adrian, Michigan 50-38—88

Emma Myers, 2025, Toledo 46-43—89

Elizabeth Jackson, 2024, Haskins 46-44—90

Hannah Chung, 2023, Sylvania 49-42—91

Ariyah Ellis, 2024, Perrysburg 43-49—92

Brayton Huffman, 2023, Archbold 48-44—92

Casey Tate, 2023, Findlay 43-49—92

Reese Kleck, 2024, Napoleon 46-46—92

Marla Shern, 2023, Holland 51-43—94

Emily Dansack, 2022, Maumee 50-46—96

Sophia Antypas, 2024, Lambertville, Michigan 49-47—96

Carly Grime, 2023, Archbold 47-50—97

Avrie Johnston, 2022, West Unity 50-47—97

Kaymen Willard, 2024, Maumee 51-54—105

Paige Feldkamp, 2024, Perrysburg 57-49—106

Angela Soellner, 2024, Stryker 56-54—110

Haley Hogan, 2024, Perrysburg 55-55—110

Lily Pollick, 2024, Bowling Green 56-56—112

Mia Moffitt, 2024, Perrysburg 56-59—115

Olivia Eisaman, 2024, Perrysburg 56-59—115

Boys 14-15

Anthony Mingione, 2025, Temperance, Michigan 38-35—73

Nick Miller, 2025, Toledo 38-36—74

Mazin Rukieh, 2025, Swanton 38-36—74

Michael Distefano, 2026, Maumee 40-36—76

Evan Maki, 2026, Sylvania 38-42—80

Ethan Anstine, 2026, Monclova 40-43—83

Carson Bruning, 2025, Maumee 44-41—85

Parker Johnson, 2026, Sylvania 43-43—86

Braylen Moreno, 2025, Antwerp 45-41—86

Brenden McCullough, 2025, Monroe, Michigan 42-45—87

Brandon Schoenherr, 2026, Bowling Green 43-44—87

Ryan Akey, 2025, Perrysburg 43-45—88

Ted Robertson, 2025, Swanton 42-47—89

Jack Julius, 2025, Toledo 50-40—90

Carter Stuckey, 2026, Wauseon 45-45—90

Taleon Guess, 2026, Petersburg , Michigan 46-47—93

Luke Schramko, 2025, Avon Lake 49-47—96

Bryan Smith, 2026, Maumee 51-46—97

Daryn Hoy, 2026, Pemberville 48-50—98

Cooper Johnson, 2026, Sylvania 50-51—101

Nicholas Brandt, 2025, Ottawa Hills 54-47—101

Ryan Rettig, 2026, Perrysburg 52-50—102

Ryan Thomas, 2025, Bowling Green 48-54—102

James Geary, 2026, Maumee 47-55—102

Brody Sutto, 2026, Waterville 53-50—103

Caiden Fay, 2025, Maumee 51-53—104

Caleb Klatt, 2025, Curtice 59-46—105

Nathan Cavanagh, 2025, Bowling Green 55-51—106

Jack Schoen, 2026, Perrysburg 55-51—106

Antonio Valadez, 2026, Maumee 58-52—110

Hayden Holesko, 2026, Maumee 54-56—110

Simon Gottwald, 2025, Waterville 62-58—120

Girls 14-15

Kennedy Donnelly, 2026, Curtice 44-46—90

Sophia Stanton, 2026, Maumee 52-43—95

Sydney Sutton, 2026, Toledo 52-45—97

Alivia Fineske, 2025, Monclova 53-49—102

Aniyah Copeland, 2025, Archbold 54-49—103

Kennedy Morr, 2025, Stryker 59-50—109

Savannah Seevers, 2026, Sylvania 57-53—110

Lindsey Kornowa, 2026, Sylvania 57-55—112

Boys 10-13

Charlie Swigart, 2028, Ottawa Hills 40—-40

Thomas Woycik, 2027, Monclova 40—-40

Yale Feniger, 2027, Ottawa Hills 41—-41

Grady Short, 2027, Archbold 42—-42

Levi Evans, 2027, Dundee, Michigan 42—-42

Walker Peterson, 2027, Ottawa Hills 43—-43

Jess Saylor, 2027, Lambertville, Michigan 46—-46

Jake Tuori, 2027, Sylvania 47—-47

Charlie Kazmierczak, 2027, Perrysburg 48—-48

Swanton's Mazin Rukieh putts a ball on the 13th hole at Ironwood Golf Course in Wauseon during a match last season. Rukieh recently tied for second in the 14-15 age group at a Toledo Junior Golf Association event at Highland Meadows in Sylvania.