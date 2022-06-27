Briars wins two-day TJGA tourney after 4-hole playoff

Toledo Junior Golf Association – City of Toledo Championship was played over two days last week.
Junior golfers played round one on Wednesday at Ottawa Park Golf Course and round 2 on Thursday at Detwiler Golf Club.
Boys 16-18
Ian Briars, 2024, Maumee 73-71—144 (four-hole playoff winner)
Micaiah Sutton, 2023, Toledo 70-74—144
Charlie Robertson, 2023, Swanton 72-73—145
Austin Hanni-Wells, 2022, Findlay 77-72—149
Henry Rill, 2023, Findlay 73-77—150
Benjamin Graeff, 2024, Toledo 76-76—152
Noah Miles, 2024, Findlay 78-74—152
Conner Musil, 2023, Temperance, Michigan 77-75—152
Michael Budge, 2022, Bowling Green 75-78—153
Eddie Griffin, 2023, Ottawa Hills 74-82—156
Joey Gemerchak, 2022, Sylvania 78-81—159
Girls 16-18
Claire Recker, 2023, Findlay 84-80—164
Kayla Nartker, 2023, Kalida 85-81—166
Kenzie Schroeder, 2023, Hicksville 87-81—168
Emma Myers, 2025, Toledo 85-83—168
Elizabeth Jackson, 2024, Haskins 84-85—169
Paige Reece, 2022, Maumee 93-77—170
Boys 14-15
Nick Miller, 2025, Toledo 76-71—147
Connor Nartker, 2025, Kalida 76-75—151
Ted Robertson, 2025, Swanton 75-83—158
Michael Distefano, 2026, Maumee 77-81—158
Anthony Mingione, 2025, Temperance, Michigan 78-82—160
Ethan Anstine, 2026, Monclova 79-82—161
Girls 14-15
Sophia Stanton, 2026, Maumee 90-94—184
Rylee Malaczewski, 2026, Waterville 105-93—198
Aniyah Copeland, 2025, Archbold 101-103—204
Lindsey Kornowa, 2026, Sylvania 115-102—217
Boys 10-13
Charlie Swigart, 2028, Ottawa Hills 36-36—72
Grady Short, 2027, Archbold 34-40—74
Levi Evans, 2027, Dundee, Michigan 37-40—77
Walker Peterson, 2027, Ottawa Hills 37-42—79
Girls 10-13
Payton Loomis, 2029, Bowling Green 54-44—98
Kennedy Boze, 2026, Perrysburg 67-72—139