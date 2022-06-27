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Briars wins two-day TJGA tourney after 4-hole playoff


Toledo Junior Golf Association – City of Toledo Championship was played over two days last week.

Junior golfers played round one on Wednesday at Ottawa Park Golf Course and round 2 on Thursday at Detwiler Golf Club.

Boys 16-18

Ian Briars, 2024, Maumee 73-71—144 (four-hole playoff winner)

Micaiah Sutton, 2023, Toledo 70-74—144

Charlie Robertson, 2023, Swanton 72-73—145

Austin Hanni-Wells, 2022, Findlay 77-72—149

Henry Rill, 2023, Findlay 73-77—150

Benjamin Graeff, 2024, Toledo 76-76—152

Noah Miles, 2024, Findlay 78-74—152

Conner Musil, 2023, Temperance, Michigan 77-75—152

Michael Budge, 2022, Bowling Green 75-78—153

Eddie Griffin, 2023, Ottawa Hills 74-82—156

Joey Gemerchak, 2022, Sylvania 78-81—159

Girls 16-18

Claire Recker, 2023, Findlay 84-80—164

Kayla Nartker, 2023, Kalida 85-81—166

Kenzie Schroeder, 2023, Hicksville 87-81—168

Emma Myers, 2025, Toledo 85-83—168

Elizabeth Jackson, 2024, Haskins 84-85—169

Paige Reece, 2022, Maumee 93-77—170

Boys 14-15

Nick Miller, 2025, Toledo 76-71—147

Connor Nartker, 2025, Kalida 76-75—151

Ted Robertson, 2025, Swanton 75-83—158

Michael Distefano, 2026, Maumee 77-81—158

Anthony Mingione, 2025, Temperance, Michigan 78-82—160

Ethan Anstine, 2026, Monclova 79-82—161

Girls 14-15

Sophia Stanton, 2026, Maumee 90-94—184

Rylee Malaczewski, 2026, Waterville 105-93—198

Aniyah Copeland, 2025, Archbold 101-103—204

Lindsey Kornowa, 2026, Sylvania 115-102—217

Boys 10-13

Charlie Swigart, 2028, Ottawa Hills 36-36—72

Grady Short, 2027, Archbold 34-40—74

Levi Evans, 2027, Dundee, Michigan 37-40—77

Walker Peterson, 2027, Ottawa Hills 37-42—79

Girls 10-13

Payton Loomis, 2029, Bowling Green 54-44—98

Kennedy Boze, 2026, Perrysburg 67-72—139