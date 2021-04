Penrod, Lumbrezer receive first team accolades

Locals in Fulton County were honored when the Northwest District boys basketball teams were released recently.

For Wauseon in Division II, Connar Penrod was named first team all-district. Jonas Tester made third team all-district for the Indians.

Evergreen’s Evan Lumbrezer got first team all-district honors in Division III. Second team all-district in the area were Josh Vance of Swanton and DJ Newman of Archbold.

Noah Gomez of Archbold and Andrew Thornton of Swanton each made honorable mention for their respective teams.

Division II

First team

Garrett Chapin, Norwalk, 6-4, sr., 14.6; Logan Beaston, Tiffin Columbian, 6-3, so., 15.6; George Mangas, Lima Shawnee, 6-4, sr., 31.3; Connar Penrod, Wauseon, 6-2, sr., 13.1; CamRon Gaston, Rossford, 5-10, sr., 10.3; TJ Pugh, Shelby, 6-6, sr., 25.6; Griffin Shaver, Ontario, 6-1, sr., 16.1; Chico Johnson, Toledo Central Catholic, 6-3, so., 15.5.

Player of the Year: George Mangas, Lima Shawnee.

Coach of the Year: Travis Kinn, Tiffin Columbian.

Second team

Sam Siegel, Sandusky Perkins, 5-11, sr., 19.3; LJ Reaves, Tiffin Columbian, 6-4, sr., 14.2; Owen Treece, Van Wert, 5-11, sr., 20.7; Tyson Elwer, Lima Shawnee, 6-5, sr., 10.2; Ben Morrison, Rossford, 6-4, jr., 13.5; Cody Lantz, Shelby, 6-3, sr., 16.0; Gavin Carey, Upper Sandusky, 6-6, sr., 15.7; LeTrey Williams, St. Marys Memorial, 5-11, sr., 14.1.

Third team

Will Gehlhausen, Norwalk, 6-0, sr., 14.9; Davion Henry, Sandusky, 6-5, sr., 16.8; Titus Rohrer, Bryan, 6-7, sr., 15.4; Jonas Tester, Wauseon, 6-2, jr., 14.8; Brady Tedrow, Bellville Clear Fork, 6-0, sr., 15.1; Maurice Ware, Mansfield Senior, 6-2, jr., 11.7; Dion Springer, Fostoria, 6-2, jr., 14.0; Nate Houston, Toledo Rogers, 6-1, jr., 13.6.

Division III

First team

Luke Rowlinson, Collins Western Reserve, 6-4, 24.5; Jhaiden Wilson, Oregon Cardinal Stritch, 5-8, sr., 26.1; Brennen Blevins, Ottawa-Glandorf, 5-11, sr., 16.3; Owen Nichols, Ottawa-Glandorf, 6-7, sr., 13.8; Bryce Reynolds, Bloomdale Elmwood, 6-4, jr., 13.8; Blake Booker, Oak Harbor, 5-11, sr., 19.0; Evan Lumbreezer, Metamora Evergreen, 6-1, jr., 14.7; Carter Valentine, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, jr., 18.9.

Co-Player of the Year: Luke Rowlinson, Collins Western Reserve; Jhaiden Wilson, Oregon Cardinal Stritch.

Co-Coach of the Year: David Sheldon, North Robinson Colonel Crawford; John Kurtz, Ashland Crestview.

Second team

Myles Pinkston, Willard, 6-2, sr., 13.8; John Skrada, Collins Western Reserve, 6-4, sr., 16.6; Evan Hamilton, Ashland Crestview, 5-11, sr., 18.6; Jacob Meyer, Pemberville Eastwood, 6-3, jr., 12.0; Josh Vance, Swanton, 6-3, sr., 15.0; DJ Newman, Archbold, 6-1, jr., 11.6; Rossy Moore, Lima Central Catholic, 6-2, sr., 15.4; Mason Studer, North Robinson Colonel Crawford, 5-11, jr., 14.0.

Third team

Trey Paxton, Willard, 6-2, jr., 16.8; Eli VanSlooten, Toledo Ottawa Hills, 6-5, sr., 16.1; Hunter Allen, Elmore Woodmore, 6-1, sr., 16.2; Joseph Dzierwa, Tontogany Otsego, 6-6, jr., 12.6; Blake McGarvey, Paulding, 6-0, sr., 15.2; Brooks Laukhuf, Haviland Wayne Trace, 6-0, fr., 13.3; Isaac Mason, Attica Seneca East, 6-2, so., 15.8; Chase Walker, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, sr., 14.0.

Division IV

First team

Nick Winslow, Norwalk St. Paul, 6-2, sr., 21.6; David Lamoreaux, Greenwich South Central, 6-4, sr., 17.3; Cole McWhinnie, Toledo Christian, 6-1, sr., 19.5; Ethan Sauder, Lucas, 5-10, sr., 15.3; Jagger Landers, Antwerp, 6-7, jr., 17.7; Colin Nutter, Old Fort, 6-7, jr., 19.5; Austin Tusing, Sycamore Mohawk, 5-11, sr., 16.0; Kalen Etzler, Convoy Crestview, 6-8, sr., 19.3; Josh Thorbahn, Ottoville, 6-5, sr., 20.9; Blake Reynolds, Columbus Grove, 6-4, sr., 15.8; Dylan Hughes, Rockford Parkway, 6-4, sr., 23.4; Justin Nixon, Minster, 6-5, sr., 15.4.

Player of the Year: Kalen Etzler, Convoy Crestview.

Co-Coach of the Year: Michael McClurg, Minster; Chris Sautter, Columbus Grove.

Second team

Jake Leibacher, Castalia Margaretta, 6-1, jr., 22.0; Joey Bonham, Value, 6-3, sr., 20.0; Cade Crawford, Carey, 6-0, sr., 12.9; Cayden Jacoby, Pettisville, 6-6, so., 16.1; Drew Gallehue, Edon, 6-3, jr., 15.0; Nick Seifert, Tiffin Calvert, 6-3, sr., 16.5; Luke Erhart, Kalida, 6-5, sr., 16.1; Tayt Birnesser, Columbus Grove, 6-3, sr., 15.5; Brayden Knight, Lima Perry, 5-9, sr., 15.5; Alex Eyink, Maria Stein Marion Local, 6-1, sr., 12.8; Reece Busse, New Bremen, 6-4, jr., 13.1; Blake Michael, Fremont St. Joseph, 6-3, jr., 18.3.

Third team

Isaac Roeder, Monroeville, 6-2, jr., 19.4; Nate Winslow, Norwalk St. Paul, 6-2, sr., 14.3; J.R. Lumsden, Maumee Valley Country Day, 6-4, sr., 22.0; Trevor Wensink, Toledo Christian, 6-2, sr., 15.1; Mason Brandt, Leipsic, 6-1, jr., 18.1; Landon Turnbull, Hicksville, 6-2, sr., 15.1; Luke Krouse, Antwerp, 6-2, jr., 7.5; Max Leppelmeier, Pettisville, 5-10, sr., 14.2; Zach Dewese, Old Fort, 6-1, sr., 15.0; Ried Jury, Bascom Hopewell-Loudon, 6-0, jr., 12.8; Logan Lefeld, St. Henry, 6-2, sr., 12.0; Brock Noblit, Crestline, 5-10, sr., 17.5.

Wauseon’s Connar Penrod drives in from the left wing versus Napoleon this season. Penrod was recently selected first team All-Northwest District in Division II. https://www.fcnews.org/wp-content/uploads/sites/45/2021/04/web1_Penrod-v.-Napoleon.jpg Wauseon’s Connar Penrod drives in from the left wing versus Napoleon this season. Penrod was recently selected first team All-Northwest District in Division II. File photo Evan Lumbrezer of Evergreen dribbles as Cole Mitchey and Andrew Thornton surround him for Swanton. Lumbrezer was selected first team All-Northwest District in Division III while Thornton made honorable mention for the Bulldogs. https://www.fcnews.org/wp-content/uploads/sites/45/2021/04/web1_Lumbrezer-ball.jpg Evan Lumbrezer of Evergreen dribbles as Cole Mitchey and Andrew Thornton surround him for Swanton. Lumbrezer was selected first team All-Northwest District in Division III while Thornton made honorable mention for the Bulldogs. File photo Josh Vance of Swanton handles the basketball in a NWOAL contest at Archbold this season. He made the All-Northwest District second team in Division III. https://www.fcnews.org/wp-content/uploads/sites/45/2021/04/web1_Vance-v.-Archbold.jpg Josh Vance of Swanton handles the basketball in a NWOAL contest at Archbold this season. He made the All-Northwest District second team in Division III. File photo