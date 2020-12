6 locals nab All-Ohio grid honors

Archbold and Wauseon players received All-Ohio football honors last week when the lists, compiled by the Ohio Prep Sportswriters Association, were released.

In Division IV, Wauseon senior linebacker Isaac Wilson made the All-Ohio first team. Offensive lineman Jack Shema, also a senior, was chosen honorable mention All-Ohio.

For the Blue Streaks in Division VI, senior linebacker Carson Meyer was named first team All-Ohio.

On offense, senior Noah Gomez was named to the third team from his running back position. Senior wide receiver Antonio Cruz was honorable mention All-Ohio. Honorable mention on defense for the Streaks was senior defensive back Brandon Taylor.

Division IV All-Ohio

First Team Offense

QB: Joe Malchesky, Mentor Lake Catholic, 6-1, 180, Sr.; Haydn’ Shanks, Waverly, 6-3, 190, Sr.; Owen Treece, Van Wert, 5-11, 190, sr.; Davis Singleton, Byesville Meadowbrook, 6-3, 200, sr.; Jordan Mick, Canal Fulton Northwest, 5-11, 175, sr.; Brock Hillyer, Beloit West Branch, 5-10, 180, sr. RB: Hobie Scarberry, Bloom-Carroll, 5-11, 230, sr.; Gideon Lampron, LaGrange Keystone, 6-0, 215, Jr.; Jaylen Anderson, Perry, 6-0, 215, Sr.; Owen Fisher, Shelby, 5-7, 180, sr.; CJ Hester, Cincinnati Wyoming, 5-10, 170, so.; Carson Vanhoose, Clarksville Clinton-Massie, 5-9, 160, jr. WR: Ryne Shackelford, LaGrange Keystone, 6-0, 195, So.; Jayden Cornell, Kenton, 5-10, 185, sr.; Dru Johnson, Van Wert, 6-0, 180, sr.; Colin Oberdick, St. Clairsville, 6-0, 165, jr.; Matthew Reardon, Youngstown Ursuline, 6-1, 184, sr.; Tyler Davis, Wooster Triway, 6-1, 200, sr.; Luke Hammond, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 185, sr. OL: Caden Marinacci, Heath, 6-2, 265, sr.; Alex Pataky, LaGrange Keystone, 6-3, 265, Sr.; Nick Dalessandro, Chagrin Falls, 6-5, 265, Jr.; Riley Starnes, Gallipolis Gallia Academy, 6-6, 295, Sr.; Camden Walter, Shelby, 6-3, 285, sr.; A.J. George, Byesville Meadowbrook, 6-6, 280, sr.; Austin Ramey, Cincinnati McNicholas, 6-3, 295, sr. K: Dominic Pittman, Galion, 6-1, 175, sr.; Trevor McGuinness, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, 195, sr.

First Team Defense

DL: Luke Ferrell, Bloom-Carroll, 6-3, 200, jr.; Roderic Williams, East Cleveland Shaw, 6-3, 215, Sr.; Collin Corapi, Bellevue, 5-10, 188, sr.; Reese Skaggs, St. Clairsville, 6-2, 215, sr.; Justin Bartlett, Cambridge, 6-0, 200, sr.; Rhyan Pegues, Youngstown Ursuline, 5-8, 217, sr.; Andrew Lambert, West Milton Milton-Union, 6-3, 245, sr. LB: Dane Hogue, Heath, 6-0, 190, sr.; Ryan Joy, Mentor Lake Catholic, 5-11, 180, Sr.; Simon Taraska, Mentor Lake Catholic, 5-9, 185, Sr.; Zeke Brown, Waverly, 6-3, 215, Sr.; Brayden Eckels, Galion, 6-2, 200, sr.; Isaac Wilson, Wauseon, 6-2, 220, sr.; Dante Walker, Youngstown Ursuline, 5-9, 204, sr. DB: Bodee Creech, Licking Valley, 6-2, 205, sr.; Alex Angle, Oberlin Firelands, 6-2, 185, Sr.; Kishon Pierce, East Cleveland Shaw, 5-11, 175, Sr.; Braden Mick, Canal Fulton Northwest, 6-0, 175, so.; Giovanni Scales, Marion-Franklin, 6-2, 198, sr.; Joshua Mack, Napoleon, 6-4, 193, sr. P: Marshall Shepherd, Shelby, 6-2, 170, jr.

Division VI All-Ohio

First Team Offense

QB: Beau Brungard, New Middletown Springfield, 6-0, 197, jr.; Tyler Buescher, West Jefferson, 5-11, 150, jr.; Jordan McCormick, Marion Elgin, 6-1, 175, sr.; Myles Blasingame, Coldwater, 6-2, 182, sr.; Doug Rakes, Sherwood Fairview, 6-0, 160, sr.; Ross Kuhn, Ashland Crestview, 6-5, 190, sr. RB: Chase Fortkamp, Wickliffe, 6-2, 215, Sr.; Austin Stapleton, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-10, 245, Sr.; Max Phillips, Liberty Center, 5-11, 203, sr.; Tristan Cross, North Robinson Colonel Crawford, 6-1, 220, sr.; Joe Governale, Columbia Station Columbia, 5-10, 175, Sr.; Connor Smith, Gibsonburg, 5-7, 170, so. WR: Tyler Oberle, West Jefferson, 5-10, 155, sr.; Gavin Hunt, Proctorville Fairland, 6-0, 165, Sr.; Evan Hamilton, Ashland Crestview, 6-0, 170, sr.; Gabe Clement, Columbus Grove, 6-1, 170, sr.; Keaton Baker, Hanoverton United, 6-0, 165, sr. OL: Dylan Lambert, West Jefferson, 6-1, 230, sr.; Tyler Fisher, Wickliffe, 6-0, 220, Sr.; Victor Verba, Andover Pymatuning Valley, 6-3, 285, sr.; Konner Moore, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, 265, sr.; Casey Brooker, Beverly Fort Frye, 6-3, 245, jr.; Brady Brungard, New Middletown Springfield, 5-11, 290, sr.; Tristan Hall, Mechanicsburg, 6-4, 230, sr.; Mike Soltis, Middlefield Cardinal, 6-2, 270, Jr. K: Clay Medvec, New Middletown Springfield, 6-0, 182, sr.

First Team Defense

DL: Zak Esteves, Wickliffe, 6-0, 180, sr.; Chase Walker, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, 200, sr.; Gunner King, Columbus Grove, 6-2, 285, sr.; Brady Kutscherenko, Beverly Fort Frye, 6-0, 215, sr.; Isiah Leasure, North Lewisburg Triad, 6-0, 200, sr.; Jaden Wood, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 190, sr. LB: Jack Bunn, Wickliffe, 6-4, 225, Sr.; Colton Snyder, Nelsonville-York, 5-10, 200, Sr.; Carson Meyer, Archbold, 5-11, 195, sr.; Dylan Hart, Beverly Fort Frye, 6-1, 215, sr.; Ameer Cunningham, Creston Norwayne, 6-2, 220, sr.; Ty Williams, Jeromesville Hillsdale, 6-2, 215, sr.; Jake Hurst, Mechanicsburg, 5-8, 165, jr. DB: Donnell Marshall, Centerburg, 5-11, 165, sr.; Jayden Skinner, Wellington, 6-2, 175, Sr.; Preston Sykes, Frankfort Adena, 6-2, 205, Sr.; Bryce Conti, Carey, 6-0, 163, jr.: Cade Denius, Sarahsville Shenandoah, 5-8, 175, sr.; Asian Burt, Louisville St. Thomas Aquinas, 6-1, 190, sr.; Norey Johnson, Cincinnati Deer Park, 6-1, 165, jr. P: Jesse Meyer, Coldwater, 6-3, 203, jr.

Isaac Wilson of Wauseon runs back an interception during a game at Harmon Field this season. He was recently selected to the Division IV All-Ohio first team as a linebacker. https://www.fcnews.org/wp-content/uploads/sites/45/2020/12/web1_Wilson-interception.jpg Isaac Wilson of Wauseon runs back an interception during a game at Harmon Field this season. He was recently selected to the Division IV All-Ohio first team as a linebacker. File photo Archbold’s Brandon Taylor with a catch and run in a game this season. Defensively, Taylor was chosen honorable mention All-Ohio in Division VI from his defensive back position. https://www.fcnews.org/wp-content/uploads/sites/45/2020/12/web1_Brandon-Taylor-catch.jpg Archbold’s Brandon Taylor with a catch and run in a game this season. Defensively, Taylor was chosen honorable mention All-Ohio in Division VI from his defensive back position. File photo Archbold running back Noah Gomez with a positive gain in a playoff game versus Columbus Grove. Gomez was named third team All-Ohio offense. https://www.fcnews.org/wp-content/uploads/sites/45/2020/12/web1_Gomez-v.-Grove.jpg Archbold running back Noah Gomez with a positive gain in a playoff game versus Columbus Grove. Gomez was named third team All-Ohio offense. File photo