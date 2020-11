Northwest Ohio Athletic League fall scholar athletes announced

At the conclusion of each sport season, principals for the Northwest Ohio Athletic League name scholar athletes from member schools. To be named to the fall scholar athlete list, a student must be a senior, must have a 3.5 accumulative grade point through six semesters of school, and must have lettered during the sports season.

The 2020 fall list includes:

Archbold: Brittney Ramirez, Grace Mayer, Macy Peterson, Regan Ramirez, Sean Hageman, Miles Rupp, Trey Theobald, Kaitlyn Waidelich, Zoe Castillo, Lyndsay Gladieux, Weston Ruffer, Daniel Oyer, Jacob Walters, Caleb Hogrefe, Josh Nofzinger, Josee Grime, Zeke Miller, Camryn Hudson, Austin Roth, Kiera Gensler, Rudy Dua, Lucia Rodriguez, Andrew Francis, Mason Conway.

Delta: Ella Ford, Brooklyn Green, Braelyn Wymer, Reagan Rouleau, Brooklyn Wymer, Jenna Hallett, Nikolas Sherick, Zack Mattin, Lane Oyer, Chase Stickley, Nicholas Mazurowski, Max Hoffman, Olivia Schneider, Keirsten Culler, Simon Munger.

Evergreen: Ayden DeGroff, Gina Silvestri, Jazmin Todd, Morgan Kohler, Colin Smith, Evan Pennington, Madison Smith, Jacob Riggs, McKenna Babcock, Aaron Miller, Michael King, Morgan Foster, Kara Floyd, Jacob Fuller, Anna Huntzinger.

Swanton: Blake Szalapski, Eric Bettinger, Connor Cass, Josh Vance, Trent Weigel, Jon Byczynski, Brier Cook, Emma Operacz, Avril Roberts, Samantha Taylor, Kailey Brownfield, Blaine Pawlowicz, Jasmin Kenzie, Macie Rochelle, Gabrielle Bowers, Jacquelyn Lennex, Aricka Lutz, Averie Lutz.

Wauseon: Tyson Britsch, Kolton DeGroff, Cooper Lane, Hunter Nofziger, Jack Shema, Isaac Wilson, Chelsie Raabe, Kiara Stutzman, Haleigh Wurst, Emily Parker, Easton Delgado, Jacob Richer, Logan Richer, Braden Vernot, Layton Willson, Josie Callan, Bailey McGuire, Natasha Miller, Ellie Oyer, Gabbi Bowers, Victoria Rios, Loren Starkweather, Connar Penrod.