Sheriff’s Report

Thursday, Sept. 22

10:10 a.m., 5512 Co Rd T, Amboy Twp, larceny.

11:47 a.m., Co Rd 28/Co Rd M, Franklin Twp, civil matter.

12:57 p.m., Pettisville Local Schools, 232 E. Summit, Pettisville, investigate complaint.

1:56 p.m., 18621 Co Rd B, Clinton Twp, larceny.

2:03 p.m., 3150 Co Rd F, Swancreek Twp, civil process.

7:12 p.m., 16045 Co Rd N, Chesterfield Twp, suspicious activity.

Friday, Sept. 23

1:26 a.m., Co Rd D/Co Rd 16, Clinton Twp, welfare check.

5:33 a.m., Co Rd 19/US 20A, Clinton Twp, welfare check.

6:12 a.m., Tractor Supply Co. #1185, Clinton Twp, disabled vehicle.

7:39 a.m., US 20A/Co Rd 25, German Twp, accident with property damage.

8:16 a.m., 15280 Co Rd K #1, Dover Twp, accident with property damage.

8:25 a.m., 3200 Co Rd 12, York Twp, scam.

11:58 a.m., Evergreen Middle School, 14544 Co Rd 6, Amboy Twp, juveniles.

6:34 p.m., Co Rd 7-1/Co Rd M, Pike Twp, reckless operation.

9 p.m., Co Rd 25/SH 2, German Twp, reckless operation.

9:07 p.m., 6030 Co Rd H, Fulton Twp, traffic jam.

Saturday, Sept. 24

1:23 a.m., SH 66/Co Rd L, Franklin Twp, injury accident.

2:13 a.m., Turnpike Sunoco, 8150 SH 108, Dover Twp, investigate complaint.

2:22 a.m., 221 Maddie, Swanton, assist other unit.

4:19 a.m., 105 Dodge #2, Swanton, suspicious person.

11:11 a.m., 23740 Co Rd D, German Twp, investigate complaint.

1:13 p.m., Co Rd L/Co Rd 19, Franklin Twp, accident with property damage.

9:18 p.m., SH 109/US 20, Royalton Twp, investigate complaint.

9:18 p.m., SH 109/US 20, Royalton Twp, injury accident.

Sunday, Sept. 25

12:29 a.m., 15442 Co Rd 12, Royalton Twp, suspicious person.

12:36 a.m., 7875 Co Rd 8, York Twp, criminal mischief.

1:15 a.m., 2197 Co Rd 1, Swancreek Twp, domestic trouble.

1:48 a.m., Co Rd C/Co Rd 15, Clinton Twp, disabled vehicle.

2:56 a.m., Magnuson Former M Star Motel, 8225 SH 108, Dover Twp, 911 hang-up.

1:08 p.m., 1100 Maplewood Ave #9, Delta, suspicious activity.

2:41 p.m., Johnston Fruit Farm, 2790 US 20A, Swancreek Twp, injury accident.

3:44 p.m., US 20A/NFS railroad crossing, Swancreek Twp, traffic jam.

4:29 p.m., Co Rd J/Co Rd 20, Franklin Twp, welfare check.

7:42 p.m., 15633 Co Rd J, Dover Twp, suspicious vehicle.

8:23 p.m., 15225 Co Rd N, Chesterfield Twp, harassment.

Monday, Sept. 26

7 a.m., US 20/Co Rd 18, Chesterfield Twp, accident with property damage.

7:16 a.m., 12385 Co Rd 18, Chesterfield Twp, 911 hang-up.

8:58 a.m., 5974 Co Rd E, Swancreek Twp, stolen vehicle.

9:17 a.m., US 20A/SH 66, German Twp, accident with property damage.

9:20 a.m., Co Rd 22/Co Rd J, Franklin Twp, animal call.

12:43 p.m., Evergreen Middle School, 14544 Co Rd 6, Amboy Twp, investigate complaint.

3:12 p.m., 13394 Co Rd 16, Chesterfield Twp, suspicious activity.

8:44 p.m., American Oak Creations, 110 E. Morenci, Lyons, suspicious person.

10:01 p.m., SH 66/Co Rd L, Franklin Twp, injury accident.

Tuesday, Sept. 27

6:27 a.m., 2433 Co Rd 4-1, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

8:57 a.m., Pahl Ready Mix Concrete, 8871 SH 120, Royalton Twp, larceny.

11:47 a.m., 726 S. Shoop Ave, Wauseon civil process.

5:14 p.m., 526 E. Dame, Pettisville, 911 hang-up.

5:37 p.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #116, Fulton Twp, juveniles.

6:08 p.m., 26945 Co Rd MN, Gorham Twp, neighbor trouble.

8:51 p.m., Co Rd 7/Co Rd S, Amboy Twp, accident with property damage.

11:48 p.m., 16440 Co Rd TU, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

Wednesday, Sept. 28

5:10 a.m., Co Rd J/Co Rd 11, Pike Twp, accident with property damage.

10:04 a.m., 4020 Co Rd 2, Swancreek Twp, welfare check.

12:48 p.m., Job & Family Services, 604 S. Shoop Ave, Wauseon, sex offense.

4:40 p.m., 4163 Co Rd L, Fulton Twp, unruly juveniles.

8:53 p.m., Co Rd F/Co Rd 19, German Twp, accident with property damage.

10:39 p.m., 14023 Co Rd 16-3, Chesterfield Twp, domestic trouble.

Thursday, Sept. 29

5:41 a.m., 5000 Co Rd K, Fulton Twp, suspicious vehicle.