Sheriff’s Report

Thursday, Sept. 1

9:04 a.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4, Fulton Twp, investigate complaint.

9:38 a.m., 3499 Co Rd C, Swancreek Twp, 911 hang-up.

11:51 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, investigate complaint.

12:45 p.m., 410 W. Morenci, Lyons, traffic offense.

1 p.m., Das Essen Haus, 4986 Co Rd 19, Clinton Twp, harassment.

1:15 p.m., Country Court Mobile Home Park, 7053 Co Rd 5-2 #25, Swancreek Twp, harassment.

6:32 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, accident with property damage.

6:58 p.m., 223 Main, Pettisville, assist other unit.

11:41 p.m., SH 109/Co Rd L, Pike Twp, accident with property damage.

Friday, Sept. 2

7:03 a.m., 6800 Co Rd H, Fulton Twp, welfare check.

9:25 a.m., Four County Career Center, 22900 SH 34, Ridgeville Twp, investigate complaint.

12:40 p.m., 9241 Co Rd 1/Co Rd J, Fulton Twp, injury accident.

1:46 p.m., 20835 Co Rd B, German Twp, scam.

3:03 p.m., Norfolk Southern Railroad Crossing/Co Rd 24, German Twp, disabled vehicle.

5:14 p.m., 7893 Co Rd 2-2, Swancreek Twp, unruly juveniles.

6:54 p.m., 240 W. Oak, Wauseon, civil process.

7:32 p.m., 11150 Co Rd RS, Royalton Twp, stolen vehicle.

8:05 p.m., 20159 SH 2, German Twp, welfare check.

8:45 p.m., 12520 Co Rd L, Pike Twp, unruly juveniles.

9:11 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, drunk.

10:30 p.m., 220 Eldredge, Tedrow, suspicious activity.

Saturday, Sept. 3

4:43 a.m., 13621 Co Rd 16, Chesterfield Twp, 911 hang-up.

5:30 a.m., Co Rd ST/Co Rd 15-1, Chesterfield Twp, k-9 unit.

8:42 a.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, stolen vehicle.

8:54 a.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, assault.

2:16 p.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #37, Fulton Twp, suspicious vehicle.

5:07 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, civil matter.

8:40 p.m., 13281 SH 108, Chesterfield Twp, domestic violence.

10 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, accident with property damage.

10:39 p.m., SH 108/Co Rd H, Dover Twp, injury accident.

10:57 p.m., US 20A/Co Rd 10, York Twp, suspicious vehicle.

Sunday, Sept. 4

2:35 a.m., Co Rd ST/Co Rd 15-1, Chesterfield Twp, injury accident.

4:31 a.m., Goll Woods Ranger/Rest Area, 26093 Co Rd EF, German Twp, suspicious activity.

5:23 a.m., Fulton Pond, 8529 Co Rd 3, Fulton Twp, suspicious vehicle.

6:01 a.m., Fulton County Faigrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, animal call.

7:12 a.m., 9702 Co Rd 10-2, Pike Twp, hit-skip accident.

8:44 a.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108 Suite: C, Dover Twp, accident with property damage.

12:39 p.m., 24390 SH 2, German Twp, domestic trouble.

2:03 p.m., 2619 Co Rd 4-1, Swancreek Twp, 911 hang-up.

2:03 p.m., 15091 US 20, Chesterfield Twp, harassment.

2:16 p.m., 16806 SH 109, Royalton Twp, welfare check.

3:21 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, investigate complaint.

3:48 p.m., Co Rd N/Co Rd 5, Fulton Twp, traffic offense.

5:26 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, missing person.

5:45 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, accident with property damage.

6:15 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, hit-skip accident.

8:07 p.m., 5346 Co Rd 5-2, Swancreek Twp, suspicious activity.

8:18 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, larceny.

8:59 p.m., Harrison Lake State Park, 26246 Harrison Lake Rd, Gorham Twp, missing person.

11:15 p.m., Sunny’s Campground, 12399 Co Rd 13, Chesterfield Twp, accident with property damage.

Monday, Sept. 5

6:07 a.m., Co Rd K/Co Rd 19, Dover Twp, accident with property damage.

11:40 a.m., Fulton County Faigrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, injury accident.

1:11 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, larceny.

5:21 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, accident with property damage.

8:06 p.m., SH 66/Co Rd L, Franklin Twp, injury accident.

10:53 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, larceny.

11:30 p.m., 11004 Co Rd 17, Dover Twp, 911 hang-up.

Tuesday, Sept. 6

12:31 a.m., Co Rd 19/Co Rd T, Gorham Twp, welfare check.

9:57 a.m., Co Rd 24/SH 2, German Twp, accident with property damage.

10:13 a.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, accident with property damage.

1:51 p.m., 5070 US 20A, Swancreek Twp, assist public.

3:33 p.m., SH 120/SH 109, Royalton Twp, injury accident.

4:03 p.m., SH 109/Co Rd B, York Twp, injury accident.

4:14 p.m., 26901 Co Rd EF, German Twp, civil matter.

4:15 p.m., 9370 Co Rd 16, Dover Twp, keep the peace.

4:40 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, fight.

7:35 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, accident with property damage.

9:14 p.m., 13439 Co Rd 7, Royalton Twp, livestock on roadway.

Wednesday, Sept. 7

1:22 a.m., 401 Providence, Delta, domestic trouble.

6:37 a.m., E. Linfoot/Cherokee Dr, Wauseon, injury accident.

8:02 a.m., T-Mart, 109 E. Main, Metamora, suspicious vehicle.

10:22 a.m., Main Stop – Lyons, 105 W. Morenci, Lyons, suspicious activity.

12:17 p.m., Delta Tool & Die Steel Block, 5226 Co Rd 6, Swancreek Twp, 911 hang-up.

1:04 p.m., 509 Swanton, Metamora, welfare check.

1:11 p.m., 6416 Co Rd 4, Swancreek Twp, harassment.

3:08 p.m., 4767 Co Rd 18/SH 2, Clinton Twp, investigate complaint.

4:40 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, harassment.

4:57 p.m., US 20/Co Rd 16, Chesterfield Twp, accident with property damage.

6:09 p.m., 12775 Co Rd 5, Fulton Twp, civil matter.

6:10 p.m., 1775 Co Rd 5, Swancreek Twp, keep the peace.

6:14 p.m., Swancreek Twp, 5565 Co Rd D, Swancreek Twp, disorderly conduct.

7:46 p.m., 5226 Co Rd 6, Swancreek Twp, 911 hang-up.

8:27 p.m., White City Restaurant, 10938 US 20, Royalton Twp, accident with property damage.

8:34 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, drunk.

8:38 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, assist public.

9:04 p.m., 9413 Co Rd 4, Fulton Twp, 911 hang-up.

Thursday, Sept. 8

2:02 a.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109, York Twp, mental.

6:36 a.m., Co Rd 24/US 20A, German Twp, accident with property damage.

7:57 a.m., 13738 SH 108, Chesterfield Twp, investigate complaint.

10:13 a.m., 1777 Co Rd 3, Swancreek Twp, suspicious activity.

2:16 p.m., Co Rd A/Co Rd 3, Swancreek Twp, accident with property damage.

2:26 p.m., Evergreen High School, 14544 Co Rd 6, Amboy Twp, investigate complaint.

3:43 p.m., 15686 Co Rd ST, Chesterfield Twp, larceny.

4:18 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, larceny.

5:53 p.m., 6986 Co Rd K, Fulton Twp, neighbor trouble.

7:14 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, domestic violence.

9:30 p.m., Turnpike Sunoco, 8150 SH 108, Dover Twp, suspicious person.

9:34 p.m., 108 Elmwood Ave, Delta, domestic violence.

Friday, Sept. 9

2:51 a.m., Hi-Miler, 8150 SH 108, Dover Twp, unwanted subject.

4:32 a.m., US 20 Main Stop, 17980 US 20, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

6:53 a.m., 12721 Co Rd 16-3, Chesterfield Twp, welfare check.