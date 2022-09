Sheriff’s Report

Thursday, Aug. 25

11:12 a.m., 8210 Co Rd 3, Fulton Twp, investigate complaint.

3:23 p.m., Job & Family Services, 604 S. Shoop Ave, Wauseon, investigate complaint.

4:57 p.m., 7435 Co Rd C, York Twp, unruly juveniles.

11:45 p.m., 3430 Co Rd 5, Swancreek Twp, 911 hang-up.

Friday, Aug. 26

2:12 a.m., Falor Farm Center, 7891 Co Rd 10, Delta, suspicious activity.

6:51 a.m., 15462 Co Rd 14-2, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

7:32 a.m., Days Inn, 8319 SH 108, Dover Twp, 911 hang-up.

8:33 a.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #20, Swancreek Twp, unruly juveniles.

10:41 a.m., 15383 Co Rd 19-2, Gorham Twp, 911 hang-up.

11:31 a.m., 9370 Co Rd 16, Dover Twp, keep the peace.

12:16 p.m., 120 Maple #1, Metamora, scam.

1:09 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, investigate complaint.

5:19 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109, York Twp, suspicious activity.

9:57 p.m., Co Rd H/Co Rd 8, York Twp, welfare check.

10:47 p.m., 10746 Co Rd A, York Twp, investigate complaint.

10:49 p.m., 18813 US 20, Chesterfield Twp, domestic trouble.

Saturday, Aug. 27

4:15 a.m., US 20 Main Stop, 17980 US 20, Chesterfield Twp, accident with property damage.

6:53 a.m., Co Rd E/Co Rd 12, York Twp, injury accident.

1:01 p.m., 2890 Co Rd 16, Clinton Twp, harassment.

1:35 p.m., US 20/Co Rd 7-2, Royalton Twp, hazardous spill/material.

2:16 p.m., 3214 US 20A, Swancreek Twp, keep the peace.

3:28 p.m., 9593 Co Rd 11, Pike Twp, neighbor trouble.

4:36 p.m., Co Rd 5-2/Co Rd E, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

4:56 p.m., 1100 Maplewood Ave #25, Delta, suspicious activity.

8:20 p.m., SH 108/Co Rd B, Clinton Twp, injury accident.

10:33 p.m., Co Rd N/SH 64, Amboy Twp, suspicious vehicle.

11:25 p.m., 1100 Maplewood Ave #25, Delta, domestic trouble.

Sunday, Aug. 28

12:33 a.m., SH 2/Co Rd 19, German Twp, reckless operation.

2:48 a.m., US 20/Co Rd 10-3, Royalton Twp, traffic jam.

6:10 a.m., 11689 Co Rd 11, Pike Twp, 911 hang-up.

8:37 a.m., 19291 Co Rd J, Franklin Twp, neighbor trouble.

9:13 a.m., 1100 Maplewood Ave #25, Delta, keep the peace.

10:53 a.m., Wal-Mart, 485 E. Airport Highway, Wauseon, k-9 unit.

2:12 p.m., 301 W. Main, Delta, domestic trouble.

6:18 p.m., 13852 Co Rd 7-2, Royalton Twp, suspicious vehicle.

6:59 p.m., Barnes Plumbing Heating & AC, 6010 Co Rd C, Swancreek Twp, vandalism.

7:30 p.m., 5277 Co Rd 3, Swancreek Twp, domestic trouble.

8:29 p.m., 10765 Co Rd M, Pike Twp, harassment.

8:43 p.m., 11520 US 20, Royalton Twp, suspicious person.

10:19 p.m., SH 64/Co Rd K, Fulton Twp, suspicious person.

11:05 p.m., Magnuson Former M Star Motel, 8225 SH 108, Dover Twp, 911 hang-up.

Monday, Aug. 29

12:11 a.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #40, York Twp, unwanted subject.

8:57 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, scam.

9:40 a.m., D3 Automotive, 152 W. Summit, Pettisville, hit-skip accident.

2:44 p.m., Co Rd D/Co Rd 19, German Twp, hit-skip injury accident.

3 p.m., 18118 US 20, Chesterfield Twp, 911 hang-up.

5:45 p.m., Co Rd 16/Co Rd T, Chesterfield Twp, wires/pole/tree down.

6:07 p.m., 16159 Co Rd 4-1, Amboy Twp, wires/pole/tree down.

7:43 p.m., 4737 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, wires/pole/tree down.

9:05 p.m., Co Rd 7/Co Rd U, Royalton Twp, assist other unit.

9:49 p.m., King Crane Service, 4901 Co Rd 22, German Twp, suspicious vehicle.

Tuesday, Aug. 30

4:07 a.m., Evergreen Elementary School, 14844 Co Rd 6, Amboy Twp, welfare check.

5:11 a.m., SH 109/US 20, Royalton Twp, injury accident.

8:34 a.m., 12171 Co Rd 8/Co Rd M, Pike Twp, suspicious vehicle.

11:24 a.m., 6990 SH 66, German Twp, suspicious vehicle.

12:55 p.m., Co Rd N/Co Rd 27, Gorham Twp, injury accident.

6:17 p.m., 1080 Co Rd D, Swancreek Twp, harassment.

Wednesday, Aug. 31

10:05 a.m., 2197 Co Rd 1, Swancreek Twp, neighbor trouble.

12:38 p.m., 9530 Co Rd A/Co Rd 9, York Twp, investigate complaint.

12:54 p.m., Job & Family Services, 604 S. Shoop Ave, Wauseon, investigate complaint.

1:40 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, miscellaneous assist.

3:52 p.m., 6713 Co Rd M, Fulton Twp, investigate complaint.

5:55 p.m., Phantom Fireworks Importers, 25840 US 20, Gorham Twp, hit-skip accident.

7:45 p.m., 2160 Co Rd N, Amboy Twp, mental.

Thursday, Sept. 1

12:13 a.m., 205 Kennedy Dr, Lyons, domestic trouble.

1:57 a.m., US 20/SH 64, Amboy Twp, suspicious vehicle.

5:22 a.m., 10034 SH 66, Franklin Twp, miscellaneous assist.