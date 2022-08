Sheriff’s Report

Thursday, Aug. 11

10:07 a.m., Fulton County Transfer Station, 9184 Co Rd 14, Dover Twp, investigate complaint.

11:22 a.m., 3150 Co Rd F, Swancreek Twp, investigate complaint.

11:46 a.m., 12213 Co Rd 27, Gorham Twp, harassment.

12:23 p.m., 12700 US 20A, York Twp, disabled vehicle.

12:36 p.m., 15326 Co Rd N, Chesterfield Twp, scam.

11:04 p.m., Co Rd 23/Co Rd T, Gorham Twp, disabled vehicle.

Friday, Aug. 12

6:58 a.m., 15272 Co Rd 6, Amboy Twp, 911 hang-up.

11:21 a.m., 11761 Co Rd L, Pike Twp, 911 hang-up.

11:30 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, sex offense.

12:53 p.m., 3866 Co Rd 19, Clinton Twp, larceny.

2:18 p.m., US 20/Co Rd 4-1, Amboy Twp, injury accident.

5:29 p.m., 8793 Co Rd 11, Pike Twp, scam.

9:27 p.m., 269 Maple, Metamora, neighbor trouble.

Saturday, Aug. 13

2:19 a.m., 3150 Co Rd F, Swancreek Twp, domestic violence.

3:37 a.m., 302 N. Main, Swanton, unwanted subject.

3:57 a.m., King/Hamler, assist other unit.

6:34 a.m., Circle K – Fayette, 200 E. Main, Fayette, welfare check.

10:58 a.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, keep the peace.

11:51 a.m., 26376 Co Rd D, German Twp, criminal damaging.

12:15 p.m., 3186 Co Rd F, Swancreek Twp, assist other unit.

1:15 p.m., Co Rd 6-2/Co Rd H, Fulton Twp, disabled vehicle.

Sunday, Aug. 14

1:38 p.m., 4550 US 20A, Swancreek Twp, suspicious activity.

2:41 p.m., 16340 SH 108, Chesterfield Twp, accident with property damage.

7:57 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #46, Swancreek Twp, burglary.

Monday, Aug. 15

3:28 a.m., 18502 US 20A, Clinton Twp, injury accident.

11:10 a.m., Co Rd 16/SH 120, Chesterfield Twp, traffic jam.

3:04 p.m., Co Rd 24/SH 2, German Twp, accident with property damage.

5:49 p.m., Co Rd 12/Co Rd RS, Royalton Twp, injury accident.

Tuesday, Aug. 16

4:24 a.m., 25000 Co Rd R/Co Rd 26, Gorham Twp, accident with property damage.

5:22 a.m., Co Rd L/Co Rd 18, Dover Twp, accident with property damage.

9:20 a.m., 2035 Co Rd F, Swancreek Twp, keep the peace.

12:16 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, civil process.

12:41 p.m., 7424 SH 109, York Twp, assault.

1:59 p.m., 3700 Co Rd D, Swancreek Twp, unwanted subject.

2:24 p.m., Keil’s Produce Farm, 6655 Co Rd E, Swancreek Twp, assault.

4:19 p.m., Dollar General – Assumption, 2148 US 20, Amboy Twp, larceny.

6:04 p.m., US 20/US 127, Gorham Twp, accident with property damage.

8:23 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #26, Swancreek Twp, harassment.

8:59 p.m., Co Rd 5/Co Rd D, Swancreek Twp, traffic offense.

11:38 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #29, York Twp, domestic trouble.

Wednesday, Aug. 17

1:58 a.m., Co Rd 12/US 20, Royalton Twp, wires/pole/tree down.

2:24 a.m., Co Rd 4-1/Co Rd B, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

7:03 a.m., 2800 Co Rd C, Swancreek Twp, accident with property damage.

11:53 a.m., 5800 Co Rd 13/Co Rd D, Clinton Twp, accident with property damage.

2:29 p.m., 4232 Co Rd 11, York Twp, welfare check.

3:52 p.m., 4268 US 20, Amboy Twp, unruly juveniles.

8:14 p.m., Co Rd 2/US 20, Amboy Twp, disabled vehicle.

10:36 p.m., Co Rd M/Co Rd 6, Fulton Twp, suspicious activity.