Sheriff’s Report

Thursday, June 9

8:17 a.m., 9581 Co Rd E, York Twp, scam.

9:35 a.m., 13516 Co Rd B, Clinton Twp, larceny.

11:15 a.m., 8910 Co Rd 16, Dover Twp, scam.

2:43 p.m., US 20/Co Rd 16, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

3:02 p.m., 4514 Co Rd 5, Swancreek Twp, investigate complaint.

5:55 p.m., 3460 Co Rd 5-1, Swancreek Twp, unruly juveniles.

6:52 p.m., US 20 Main Stop, 17980 US 20, Chesterfield Twp, suspicious activity.

7:46 p.m., Fairview/S. Adrian, Lyons, juveniles.

8:43 p.m., 6105 Co Rd H, Swancreek Twp, 911 hang-up.

10:16 p.m., Metamora Family Practice, 1990 Co Rd U, Amboy Twp, suspicious vehicle.

10:26 p.m., Country Court Mobile Home Park, 7053 Co Rd 5-2 #14, Swancreek Twp, unruly juveniles.

10:51 p.m., Co Rd 18/Co Rd N, Chesterfield Twp, welfare check.

Friday, June 10

2:22 a.m., Co Rd 16/Co Rd C, Clinton Twp, suspicious vehicle.

2:24 a.m., 5930 Co Rd C, Swancreek Twp, mental.

7:15 a.m., Co Rd M/SH 64, Fulton Twp, suspicious activity.

8:40 a.m., 3158 Co Rd 5-1, Swancreek Twp, animal call.

9:38 a.m., Co Rd D/Co Rd 13, Clinton Twp, injury accident.

10:39 a.m., Co Rd 23/US 20, Gorham Twp, accident with property damage.

1:22 p.m., New Century Tree & Shrub, 15300 US 20A, Clinton Twp, larceny.

2:04 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, assist public.

2:42 p.m., Co Rd 9/Co Rd B, York Twp, traffic jam.

4:35 p.m., 7871 Co Rd 2-2, Swancreek Twp, civil matter.

5:09 p.m., Co Rd 16-3/ US 20, Chesterfield Twp, accident with property damage.

6:52 p.m., 419 E. Main, Metamora, suspicious activity.

8:25 p.m., Sunny’s Campground, 12399 Co Rd 13 Suite: LOT124, Chesterfield Twp, suspicious person.

9:04 p.m., Co Rd J/SH 109, Pike Twp, accident with property damage.

10:02 p.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #5, Fulton Twp, scam.

Saturday, June 11

1:16 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, investigate complaint.

3:21 a.m., Pettisville High School, 232 E. Summit, Pettisville, suspicious vehicle.

3:45 a.m., 3454 SH 120, Amboy Twp, investigate complaint.

9:52 a.m., 7520 Co Rd 16, Clinton Twp, keep the peace.

9:53 a.m., 11250 Co Rd 5, Fulton Twp, investigate complaint.

10:30 a.m., 9300 Co Rd 11, Pike Twp, investigate complaint.

11:06 a.m., US 20/Co Rd 16, Chesterfield Twp, reckless operation.

12:50 p.m., US 20/Co Rd 27, Gorham Twp, welfare check.

1:45 p.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #12, Fulton Twp, neighbor trouble.

5:55 p.m., Oakshade Raceway, 12985 Co Rd 14-2, Chesterfield Twp, civil matter.

7:19 p.m., 19518 Co Rd C, German Twp, accident with property damage.

8:07 p.m., 3926 Co Rd 4, Swancreek Twp, welfare check.

10:39 p.m., Co Rd 13/Co Rd E, Clinton Twp, welfare check.

Sunday, June 12

12:06 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, civil process.

12:31 p.m., 6904 SH 66, German Twp, unauthorized use.

1:55 p.m., Harrison Lake State Park, 26246 Harrison Lake Rd, Gorham Twp, suspicious activity.

4:45 p.m., 6904 SH 66, German Twp, breaking and entering.

4:59 p.m., 3055 Co Rd J, Fulton Twp, vandalism.

5:15 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #12, York Twp, emergency notification.

5:28 p.m., 6904 SH 66, German Twp, k-9 unit.

5:48 p.m., 10056 Co Rd 18-1, Dover Twp, emergency notification.

5:56 p.m., 8910 Brookside Ln #12, Pike Twp, emergency notification.

6:52 p.m., 2035 Co Rd F, Swancreek Twp, welfare check.

9:28 p.m., 211 West, Lyons, larceny.

Monday, June 13

8:59 a.m., US 20A/Co Rd 22, German Twp, investigate complaint.

10:49 a.m., SH 109/Co Rd HJ, Pike Twp, k-9 unit.

12:11 p.m., 306 N. Adrian, Lyons, neighbor trouble.

5:13 p.m., 522 Ann Ave, Pettisville, 911 hang-up.

5:55 p.m., 6180 S. Winding Way, Swancreek Twp, larceny.

5:57 p.m., 4595 Co Rd E #28, Swancreek Twp, assist other unit.

6:32 p.m., 3926 Co Rd 4, Swancreek Twp, harassment.

9:35 p.m., 16619 SH 2, Clinton Twp, wires/pole/tree down.

9:52 p.m., 6160 S. Winding Way, Swancreek Twp, wires/pole/tree down.

10:26 p.m., Co Rd J/Co Rd 3, Fulton Twp, wires/pole/tree down.

Tuesday, June 14

2:27 a.m., US 20A/Co Rd 26-2, Franklin Twp, traffic jam.

5:18 a.m., 4072 Co Rd EF, Swancreek Twp, 911 hang-up.

11:46 a.m., SH 108/Co Rd K, Dover Twp, hit-skip accident.

12:28 p.m., 2071 Co Rd 5, Swancreek Twp, harassment.

1:15 p.m., US 20A/Co Rd 25-2, German Twp, accident with property damage.

2:03 p.m., 14590 Co Rd J, Dover Twp, injury accident.

4:08 p.m., Riviera Trailer Court, 13715 SH 66 #11, Gorham Twp, welfare check.

4:53 p.m., 15495 Co Rd 23, Gorham Twp, civil matter.

5:44 p.m., 11958 Co Rd 5, Fulton Twp, 911 hang-up.

6:51 p.m., 11605 Co Rd M, Pike Twp, welfare check.

8:03 p.m., 3838 Co Rd D, Swancreek Twp, neighbor trouble.

Wednesday, June 15

12:43 a.m., US 20/SH 108, Chesterfield Twp, reckless operation.

1:43 a.m., 17940 Co Rd MN, Chesterfield Twp, welfare check.

8:15 a.m., SH 109/Co Rd M, Pike Twp, animal call.

10:48 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, civil matter.

12:04 p.m., 422 N. Adrian, Lyons, domestic trouble.

12:47 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, welfare check.

2:03 p.m., 11741 Co Rd L, Pike Twp, suspicious activity.

3:31 p.m., SH 108/Co Rd T, Chesterfield Twp, accident with property damage.

6:04 p.m., SH 66/Co Rd F, German Twp, accident with property damage.

6:24 p.m., Forrest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #39, Swancreek Twp, domestic trouble.

7:47 p.m., 12775 Co Rd 5, Fulton Twp, civil matter.

10:21 p.m., Co Rd J/Co Rd 23, Franklin Twp, suspicious person.

10:46 p.m., 3158 Co Rd 5-1, Swancreek Twp, 911 hang-up.