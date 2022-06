Sheriff’s Report

Thursday, May 19

2:30 p.m., 1459 Co Rd C, Swancreek Twp, 911 hang-up.

4:30 p.m., SH 108/Co Rd T, Chesterfield Twp, injury accident.

5:13 p.m., 1459 Co Rd C, Swancreek Twp, 911 hang-up.

9:30 p.m., 4790 Co Rd C, Swancreek Twp, harassment.

9:41 p.m., 1077 Co Rd D, Swancreek Twp, reckless operation.

Friday, May 20

5:39 a.m., US 20/Co Rd 7-2, Royalton Twp, reckless opearation.

9:39 a.m., Dover Glen, 14900 Co Rd H #8, Dover Twp, welfare check.

11:03 a.m., 2979 Co Rd L, Fulton Twp, welfare check.

11:35 a.m., 20769 Co Rd C, German Twp, larceny.

12:33 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, harassment.

1:49 p.m., 2621 Co Rd 4-1, Swancreek Twp, 911 hang-up.

2:20 p.m., Blue Creek Cabinet Company, 2991 US 20A, Swancreek Twp, injury accident.

2:28 p.m., Co Rd B/Co Rd 13, Clinton Twp, livestock on roadway.

3:29 p.m., Cemetery – Johnson, German Twp, suspicious activity.

3:31 p.m., 6193 Winding Way, Swancreek Twp, welfare check.

3:38 p.m., Parker Hannifin Corp, 16810 Co Rd 2, Amboy Twp, larceny.

5:21 p.m., 11200 Co Rd 5, Fulton Twp, investigate complaint.

5:44 p.m., 5930 Co Rd C, Swancreek Twp, suspicious activity.

6:49 p.m., 15481 Co Rd N, Chesterfield Twp, missing person.

9:03 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, unwanted subject.

9:43 p.m., Pettisville Park, 18405 Co Rd DE, Clinton Twp, suspicious vehicle.

Saturday, May 21

7:14 a.m., Co Rd 5/Co Rd B, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

10:03 a.m., SH 120/Co Rd 15-1, Chesterfield Twp, k-9 unit.

12 p.m., Co Rd 4/Co Rd E, Swancreek Twp, accident with property damage.

12:32 p.m., Co Rd K/Co Rd 18, Dover Twp, accident with property damage.

2:31 p.m., Magnuson Former M Star Motel, 8225 SH 108 #23, Dover Twp, welfare check.

4:40 p.m., 7389 Co Rd 13, Clinton Twp, scam.

7:13 p.m., 9609 Co Rd 22, Franklin Twp, welfare check.

7:34 p.m., 3506 US 20, Amboy Twp, unwanted subject.

8:03 p.m., SH 109/Co Rd D, York Twp, welfare check.

8:28 p.m., 824 Ottokee, Wauseon, civil process.

Sunday, May 22

12:42 a.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109, York Twp, suspicious person.

3:03 a.m., Sunny’s Campground, 12399 Co Rd 13 Suite: T-98, Chesterfield Twp, domestic violence.

2:59 p.m., Co Rd 10-2/Co Rd K, Pike Twp, welfare check.

7:10 p.m., Swanton Health Care & Retirement, 214 S. Munson Rd, Swanton, assist other unit.

7:32 p.m., 301 Church, Swanton, unwanted subject.

8:44 p.m., Co Rd C/Co Rd 17, Clinton Twp, accident with property damage.

8:59 p.m., 211 Valley Woods Dr Suite: B, Swanton, domestic trouble.

Monday, May 23

1:09 a.m., Co Rd G/Co Rd 24, German Twp, accident with property damage.

3:43 a.m., Co Rd K/Co Rd 3, Fulton Twp, suspicious person.

8:07 a.m., 10691 US 20, Royalton Twp, neighbor trouble.

9:20 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, assist other unit.

10:05 a.m., 11457 Co Rd K, Pike Twp, assist other unit.

10:26 a.m., Redline Equipment Co, 5270 SH 66, German Twp, investigate complaint.

11:13 a.m., US 20/Co Rd 16, Chesterfield Twp, k-9 unit.

12:15 p.m., Co Rd J/Co Rd 5-2, Fulton Twp, welfare check.

2:29 p.m., 2310 Co Rd 3, Swancreek Twp, assist other unit.

5:22 p.m., Co Rd H/CO Rd 3, Swancreek Twp, motorcycle/ATV complaint.

5:24 p.m., 15300 US 20, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

5:39 p.m., Messer Gases, 7150 SH 108, Clinton Twp, suspicious vehicle.

5:51 p.m., 24549 Co Rd E, German Twp, accident with property damage.

6:34 p.m., 2103 Co Rd 15, Clinton Twp, domestic trouble.

7:50 p.m., Main Stop – Lyons, 105 W. Morenci, Lyons, traffic offense.

7:50 p.m., Main Stop – Lyons, 105 W. Morenci, Lyons, injury accident.

11:23 p.m., 11579 Co Rd H, York Twp, assist other unit.

Tuesday, May 24

6:20 a.m., 5066 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, stolen vehicle.

8:45 a.m., Main Stop – Lyons, 105 W. Morenci, Lyons, investigate complaint.

11:05 a.m., 3515 Co Rd 10, York Twp, welfare check.

11:13 p.m., Sunny’s Campground, 12399 Co Rd 13, Chesterfield Twp, civil matter.

12:23 p.m., 15914 Co Rd AC, Clinton Twp, suspicious activity.

4:08 p.m., 8658 Co Rd T, Royalton Twp, keep the peace.

5:17 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, sex offense.

Wednesday, May 25

1:49 a.m., 8484 Co Rd 3, Fulton Twp, investigate complaint.

10:47 a.m., Pondview Veterinary Clinic, 20484 SH 2, German Twp, disabled vehicle.

10:47 a.m., Co Rd 13/Co Rd AC, Clinton Twp, traffic jam.

11:04 a.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #66, Fulton Twp, assist other unit.

3:09 p.m., Metamora Park, 305 Garnsey Ave, Metamora, harassment.

3:17 p.m., 3525 Woodlane Dr, German Twp, unruly juveniles.

7:37 p.m., Co Rd N/Co Rd 5, Fulton Twp, reckless operation.

8:34 p.m., 216 W. Leggett, Wauseon, assist other unit.

11:24 p.m., Magnuson Former M Star Motel, 8225 SH 108, Dover Twp, civil matter.

Thursday, May 26

1:32 a.m., 5930 Co Rd C, Swancreek Twp, domestic violence.