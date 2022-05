Sheriff’s Report

Thursday, May 5

3:20 p.m., Pettisville Local Schools, 232 E. Summit, Pettisville, accident with property damage.

3:23 p.m., Co Rd ST/Co Rd 15-1, Chesterfield Twp, unruly juveniles.

4:12 p.m., 11324 US 20A, York Twp, scam.

4:21 p.m., 3642 Co Rd 19, Clinton Twp, animal call.

4:32 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, keep the peace.

5:11 p.m., Co Rd B/Co Rd 19, German Twp, injury accident.

5:35 p.m., 15481 Co Rd 15-1, Chesterfield Twp, accident with property damage.

Friday, May 6

12:20 a.m., DB Downtown Billiards, 123 N. Fulton, Wauseon, fight.

4:15 a.m., Co Rd H/Co Rd 20, Franklin Twp, traffic jam.

9:15 a.m., 5570 Co Rd 13, Wauseon, 911 hang-up.

9:16 a.m., 322 S. Adrian, Lyons, traffic offense.

11:31 a.m., 7201 Co Rd C, York Twp, investigate complaint.

1:54 p.m., US 20/SH 108, Chesterfield Twp, accident with property damage.

3:02 p.m., 223 Main, Pettisville, suspicious activity.

6:47 p.m., SH 109/Co Rd M, Pike Twp, accident with property damage.

8:03 p.m., 6590 Co Rd 1-1, Swancreek Twp, civil matter.

11:30 p.m., 223 Main, Pettisville, mental.

Saturday, May 7

6:35 a.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #23, Swancreek Twp, domestic trouble.

9:18 a.m., 13211 Co Rd J, Dover Twp, burglary.

11:01 a.m., Co Rd F/IO Railroad Crossing, York Twp, investigate complaint.

12:18 p.m., 325 E. Main, Metamora, unwanted subject.

4:28 p.m., 4232 Co Rd 11, York Twp, 911 hang-up.

5:25 p.m., Sunny’s Campground, 12399 Co Rd 13, Chesterfield Twp, 911 hang-up.

5:30 p.m., 26956 US 20A, Franklin Twp, harassment.

5:41 p.m., 7875 Co Rd 8, York Twp, larceny.

10 p.m., 11200 Co Rd 5, Fulton Twp, domestic trouble.

Sunday, May 8

2:57 a.m., SH 66/Co Rd J, Franklin Twp, injury accident.

3:40 a.m., SH 66/Co Rd J, Franklin Twp, k-9 unit.

12:34 a.m., 9744 SH 66, Franklin Twp, injury accident.

2:17 p.m., 3148 Co Rd 24, German Twp, accident with property damage.

2:55 p.m., 11200 Co Rd 5, Fulton Twp, unwanted subject.

6:11 p.m., 16480 Co Rd 4-1, Amboy Twp, suspicious activity.

6:25 p.m., North Star Steel, 6767 Co Rd 9, York Twp, traffic jam.

9:15 p.m., Main Stop – Archbold, 1200 Stryker, Archbold, accident with property damage.

Monday, May 9

1:36 a.m., Co Rd 10-3/US 20, Royalton Twp, livestock on roadway.

4:23 a.m., 3905 Co Rd 2, Swancreek Twp, neighbor trouble.

10:13 a.m., Co Rd D/Co Rd 6, Swancreek Twp, investigate complaint.

10:47 a.m., Co Rd B/Co Rd 13, Clinton Twp, larceny.

11:17 a.m., Main Stop – Lyons, 105 W. Morenci, Lyons, investigate complaint.

12:04 p.m., 2453 Co Rd D, Swancreek Twp, neighbor trouble.

12:57 p.m., 4360 Co Rd 2, Swancreek Twp, missing person.

2:19 p.m., 21886 Co Rd D/Co Rd 22, German Twp, animal call.

4:08 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, scam.

5:54 p.m., 3701 Co Rd 1, Swancreek Twp, welfare check.

7:02 p.m., 15046 Co Rd 6, Amboy Twp, motorcycle/ATV complaint.

11:12 p.m., 4303 Co Rd 6, Swancreek Twp, suspicious activity.

Tuesday, May 10

12:51 a.m., SH 108/Co Rd T, Chesterfield Twp, accident with property damage.

8:16 a.m., Co Rd J/Co Rd 10-2, Pike Twp, accident with property damage.

10:19 a.m., 12876 Co Rd E, York Twp, assist public.

2:08 p.m., 16396 SH 64, Amboy Twp, suspicious activity.

4:05 p.m., 6416 Co Rd 4, Swancreek Twp, welfare check.

4:14 p.m., 26956 US 20A, Franklin Twp, unwanted subject.

4:27 p.m., North Star Steel, 6767 Co Rd 9, York Twp, injury accident.

5:10 p.m., 3926 Co Rd 4, Swancreek Twp, harassment.

6:23 p.m., 11965 Co Rd 5, Fulton Twp, civil matter.

7;39 p.m., 13870 SH 64, Amboy Twp, traffic offense.

8:03 p.m., 12078 Co Rd 13, Pike Twp, burglary.

11:46 p.m., 20000 US 20A, German Twp, disabled vehicle.

Wednesday, May 11

6:24 a.m., 4000 Co Rd B, Swancreek Twp, accident with property damage.

6:59 a.m., Co Rd 5-2/Norfolk Southern Railroad Crossing, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

7:39 a.m., Shafer’s Truck Sales, 3293 Co Rd 10, York Twp, stolen vehicle.

8:07 a.m., 422 N. Adrian, Lyons, keep the peace.

8:27 a.m., 9100 Co Rd 10, Pike Twp, suspicious activity.

1:23 p.m., 221 S. Adrian, Lyons, scam.

2:39 p.m., 5592 Co Rd 6, Swancreek Twp, 911 hang-up.

Thursday, May 12

3:27 a.m., SH 108/Co Rd A, Clinton Twp, assist other unit.