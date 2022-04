Sheriff’s Report

Thursday, April 7

10:36 a.m., 4320 Co Rd K, Fulton Twp, welfare check.

11:15 a.m., 1115 US 20, Amboy Twp, traffic offense.

11:24 a.m., W. Morenci/Sawmill Rd, Lyons, traffic offense.

12:33 p.m., 6332 Co Rd M, Fulton Twp, welfare check.

12:37 p.m., 13869 Co Rd 26, Gorham Twp, suspicious person.

2:01 p.m., US 20/Co Rd 14, Chesterfield Twp, k-9 unit.

2:26 p.m., 2239 Co Rd 3, Swancreek Twp, unruly juveniles.

5:36 p.m., 3112 Co Rd 6-1, Swancreek Twp, animal call.

6:03 p.m., 1891 Co Rd K, Fulton Twp, domestic trouble.

7:51 p.m., 611 Cynthia Dr, Fayette, civil process.

Friday, April 8

1:49 a.m., US 20/Co Rd 16, Clinton Twp, accident with property damage.

3:09 a.m., 3448 Co Rd N, Amboy Twp, hit-skip accident.

8:30 a.m., Co Rd T/Co Rd 15-1, Chesterfield Twp, accident with property damage.

9:46 a.m., 4079 Co Rd D, Swancreek Twp, harassment.

3 p.m., 9513 Co Rd 10, Pike Twp, larceny.

4:05 p.m., 5130 Co Rd 5, Swancreek Twp, investigate complaint.

7:50 p.m., SH 109/Co Rd J, Pike Twp, injury accident.

9:12 p.m., Co Rd N/Co Rd 12, Royalton Twp, k-9 unit.

9:29 p.m., SH 2/Co Rd 21, German Twp, accident with property damage.

10:35 p.m., 1548 Co Rd 25, German Twp, domestic trouble.

10:50 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #37, Swancreek Twp, harassment.

11:02 p.m., 4151 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, welfare check.

Saturday, April 9

1:46 a.m., SH 66/Co Rd A, German Twp, assist other unit.

11:46 a.m., 14603 Co Rd J, Dover Twp, domestic trouble.

5:52 p.m., 401 Parkwood Dr, Delta, domestic violence.

11:53 p.m., Barnes Funeral Home, 5825 SH 109, York Twp, injury accident.

Sunday, April 10

7:57 a.m., 2141 Sherwood Ln, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

8:35 a.m., Rodeway Inn, 8224 SH 108, Dover Twp, welfare check.

9:24 a.m., Co Rd 9/Co Rd E, York Twp, larceny.

2:43 p.m., 2425 Co Rd 3, Swancreek Twp, investigate complaint.

2:55 p.m., 17420 Co Rd J, Dover Twp, assist other unit.

3:15 p.m., 21977 Co Rd B, German Twp, wires/pole/tree down.

7:11 p.m., 3069 Co Rd B, Swancreek Twp, welfare check.

9:29 p.m., US 20/Co Rd 20, Gorham Twp, accident with property damage.

9:38 p.m., Holiday Inn Express, 8135 SH 108, Dover Twp, civil process.

11:17 p.m., 152 Church Ave, Tedrow, welfare check.

Monday, April 11

7:17 a.m., Pettisville Missionary Church, 19055 Co Rd D, German Twp, investigate complaint.

5:13 p.m., 13155 Deer Run, Clinton Twp, investigate complaint.

5:33 p.m., 21881 Co Rd T, Gorham Twp, domestic trouble.

6:17 p.m., 13190 Co Rd J, Dover Twp, scam.

7:33 p.m., 5400 US 20A, Swancreek Twp, disabled vehicle.

8:07 p.m., 4756 Co Rd 22, German Twp, assist public.

Tuesday, April 12

10:33 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, larceny.

2:11 p.m., 18096 SH 2, Clinton Twp, traffic offense.

3:18 p.m., 5246 Co Rd 5-2, Swancreek Twp, animal call.

3:35 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #40, York Twp, assault.

4:33 p.m., 8500 US 20A, York Twp, accident with property damage.

4:55 p.m., 1891 Co Rd K, Fulton Twp, keep the peace.

11:21 p.m., Dee’s Towing, 3668 Co Rd 4, Swancreek Twp, welfare check.

Wednesday, April 13

6:27 a.m., North Star Steel, 6767 Co Rd 9, York Twp, accident with property damage.

9:47 a.m., 12785 Co Rd J, Pike Twp, larceny.

11:25 a.m., 5576 US 20, Amboy Twp, suspicious vehicle.

11:28 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, larceny.

11:55 a.m., Witt’s Junk Yard, 4173 Co Rd S, Amboy Twp, suspicious vehicle.

12:26 p.m., CCNO, 3151 Co Rd 24.25, Springfield Twp, civil process.

2:32 p.m., US 20A/Co Rd 5-2, Swancreek Twp, reckless operation.

3:13 p.m., Winchester’s Saloon, 7950 SH 109, York Twp, accident with property damage.

6:48 p.m., Pettisville Meats, 382 Main, Pettisville, suspicious activity.

7:07 p.m., 5576 US 20, Amboy Twp, burglary in progress.

7:45 p.m., York Township Park, 4945 Co Rd 10, York Twp, larceny.

9:16 p.m., US 20/Co Rd 10, Royalton Twp, possible OVI.

10:06 p.m., SH 108/Co Rd A, Clinton Twp, possible OVI.

10:33 p.m., 1568 Co Rd D, Swancreek Twp, welfare check.

Thursday, April 14

3:35 a.m., Co Rd C/SH 109, York Twp, traffic jam.

3:50 a.m., Co Rd C/SH 109, York Twp, accident with property damage.

4:39 a.m., Co Rd 13/US 20, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.