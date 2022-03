Sheriff’s Report

Thursday, March 17

8:52 a.m., 109 W. Main, Metamora, miscellaneous assist.

10:25 a.m., 4017 Co Rd 11, York Twp, larceny.

6:40 p.m., Co Rd 1/Co Rd T, Amboy Twp, accident with property damage.

8:17 p.m., Co Rd D/IO railroad crossing, York Twp, accident with property damage.

Friday, March 18

12:51 a.m., 303 E. Mechanic Suite: D, Archbold, domestic trouble.

6:42 a.m., US 20/SH 108 N, Chesterfield Twp, accident with property damage.

10:49 a.m., 10472 SH 108, Dover Twp, neighbor trouble.

11:29 a.m., 9678 Co Rd F, York Twp, investigate complaint.

4:12 p.m., 2035 Co Rd F, Swancreek Twp, civil matter.

4:48 p.m., 14947 Co Rd 3-3, Amboy Twp, traffic jam.

11:41 p.m., Country Court Mobile Home Park, 7053 Co Rd 5-2 #18, Swancreek Twp, drunk.

Saturday, March 19

4:58 p.m., US 20/Co Rd 2, Amboy Twp, disabled vehicle.

6:39 p.m., US 20/US 127, Gorham Twp, disabled vehicle.

7:35 p.m., 106 Barden, Lyons, 911 hang-up.

10:11 p.m., 1972 Co Rd EF, Swancreek Twp, domestic trouble.

10:14 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, civil matter.

Sunday, March 20

1:39 a.m., Co Rd 3/Co Rd E, Swancreek Twp, disabled vehicle.

8:52 a.m., 10108 Co Rd 3, Fulton Twp, investigate complaint.

1:15 p.m., 4635 Co Rd C, Swancreek Twp, keep the peace.

3:21 p.m., 2656 Co Rd 12, York Twp, assist other unit.

4:26 p.m., US 20/SH 109, Royalton Twp, injury accident.

9:30 p.m., Co Rd E/SH 109, York Twp, disabled vehicle.

Monday, March 21

5:43 a.m., 7766 Co Rd 8, York Twp, suspicious activity.

10:22 a.m., US 20/Co Rd 19, Fulton County, disabled vehicle.

2:50 p.m., 11700 Co Rd 6, Fulton Twp, animal call.

5:09 p.m., 15383 Co Rd 19-2, Gorham Twp, unwanted subject.

7:20 p.m., 7424 SH 109, York Twp, suspicious vehicle.

9:14 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #42, Swancreek Twp, domestic trouble.

Tuesday, March 22

3:25 a.m., US 20/SH 109, Royalton Twp, reckless operation.

4:59 a.m., 210 S. Adrian, Lyons, stolen vehicle.

5:27 a.m., S. Gorham/W. Gamble Rd, Fayette, disabled vehicle.

9:11 a.m., 11880 Co Rd 12, Pike Twp, assist other unit.

11:10 a.m., SH 109/US 20, Royalton Twp, disabled vehicle.

11:39 a.m., 22944 US 20, Gorham Twp, littering.

1:17 p.m., 12435 Co Rd 10, Pike Twp, welfare check.

2:52 p.m., 6946 Co Rd 5, Swancreek Twp, miscellaneous assist.

2:54 p.m., 5150 Co Rd 16, Clinton Twp, livestock on roadway.

3:42 p.m., Arch Motel, 4957 SH 66, German Twp, assist other unit.

4:59 p.m., Johnston Fruit Farm, 2790 US 20A, Swancreek Twp, accident with property damage.

5:05 p.m., 8894 Co Rd 13, Pike Twp, criminal mischief.

5:06 p.m., 15383 Co Rd 19-2, Gorham Twp, keep the peace.

Wednesday, March 23

1:05 a.m., 11609 Co Rd 14-2, Dover Twp, breaking and entering.

1:44 a.m., Co Rd MN/Co Rd 18, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

12:49 p.m., Fulton County Job & Family Services, 604 N. Shoop Ave, Wauseon, investigate complaint.

3:25 p.m., US 20A/Co Rd 11, York Twp, accident with property damage.

6:30 p.m., 7734 Co Rd E, York Twp, larceny.

7:44 p.m., 12170 Marzolf Ln, Gorham Twp, suspicious person.

8:07 p.m., 10625 Co Rd D, York Twp, 911 hang-up.

Thursday, March 24

2:36 a.m., 3941 Co Rd F, Swancreek Twp, domestic violence.

5:06 a.m., SH 64/Co Rd K, Fulton Twp, accident with property damage.