Sheriff’s Report

Thursday, Feb. 10

9:12 a.m., 8656 US 20, Royalton Twp, civil matter.

10:57 a.m., 4330 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, assist other unit.

12:28 p.m., 16811 Co Rd D, Clinton Twp, suspicious activity.

1:11 p.m., 10349 Co Rd F, York Twp, welfare check.

1:28 p.m., US 20/US 127, Gorham Twp, traffic offense.

10:10 p.m., 3310 Co Rd S, Amboy Twp, accident with property damage.

11:24 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #17, Swancreek Twp, neighbor trouble.

Friday, Feb. 11

4:53 a.m., Swan Creek Church of Bretheran, 9981 Co Rd F, York Twp, suspicious vehicle.

8:36 a.m., SH 109/US 20, Royalton Twp, injury accident.

10:02 a.m., 260 Depot Suite B, Wauseon, civil process.

11:54 a.m., 21484 Co Rd F, German Twp, bad checks/forgery.

5:18 p.m., St. John’s United Church of Christ, 700 S. Defiance, Archbold, disabled vehicle.

6:13 p.m., 19730 Co Rd HJ, Franklin Twp, 911 hang-up.

9:28 p.m., 11275 Co Rd 20-1, Franklin Twp, keep the peace.

9:49 p.m., 13391 Co Rd AC, Clinton Twp, accident with property damage.

10 p.m., 10034 SH 66, Franklin Twp, disabled vehicle.

10:19 p.m., 7137 Co Rd 23, German Twp, neighbor trouble.

Saturday, Feb. 12

4:09 a.m., Co Rd 3/Co Rd H, Swancreek Twp, disabled vehicle.

10:35 a.m., 5245 S. Fulton-Lucas Rd, Swanton Twp, accident with property damage.

12:12 p.m., Co Rd E/Co Rd 10, York Twp, assist other unit.

12:29 p.m., 5149 Co Rd 1, Swancreek Twp, investigate complaint.

3:06 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, civil matter.

6:29 p.m., Rails to Trails/Co Rd 6-3, Swancreek Twp, investigate complaint.

6:44 p.m., 7893 Co Rd 2-2, Swancreek Twp, welfare check.

Sunday, Feb. 13

1:48 a.m., Co Rd 24/Lafayette, Archbold, accident with property damage.

3:24 pm., 204 Monroe, Delta suspicious activity.

12:14 p.m., SH 66/Co Rd L, Franklin Twp, accident with property damage.

4:24 p.m., 20692 Co Rd T, Gorham Twp, unruly juveniles.

5:02 p.m., Co Rd C/Co Rd 11, York Twp, unruly juveniles.

10:26 p.m., Co Rd J/SH 109, Pike Twp, disabled vehicle.

10:53 p.m., 3753 Co Rd F, Swancreek Twp, mental.

Monday, Feb. 14

1:34 a.m., SH 108/Co Rd B, Clinton Twp, accident with property damage.

7:15 a.m., 5939 Co Rd C, Swancreek Twp, burglary.

7:23 a.m., Pettisville High School, 232 E. Summit, Pettisville, civil matter.

8:32 a.m., 26851 Wallace Ln, Gorham Twp, mental.

9:38 a.m., 1170 N. Shoop Ave #64, Wauseon, k-9 unit.

10:12 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, k-9 unit.

1:49 p.m., 4379 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, larceny.

2:11 p.m., SH 109/Co Rd H, Pike Twp, accident with property damage.

4 p.m., 21470 Co Rd L, Franklin Twp, scam.

5:49 p.m., Co Rd D/SH 109, York Twp, injury accident.

8:31 p.m., 14947 Co Rd 3-3, Amboy Twp, welfare check.

Tuesday, Feb. 15

12:01 a.m., 25000 Co Rd L, Franklin Twp, welfare check.

1:33 a.m., 3701 Co Rd F, Swancreek Twp, mental.

7:28 a.m., 15950 Co Rd 10, Royalton Twp, welfare check.

9:52 a.m., 4073 Forest Ln, Swancreek Twp, neighbor trouble.

10:17 a.m., SH 64/Co Rd. T, Amboy Twp, disabled vehicle.

11:23 a.m., 3293 Circle Dr Suite: B, Swancreek Twp, suspicious activity.

11:47 a.m., 7580 Co Rd 12, York Twp, scam.

12 p.m., 3625 Co Rd 2, Swancreek Twp, neighbor trouble.

12:36 p.m., Co Rd K/Co Rd 4, Fulton Twp, traffic offense.

1:09 p.m., 4764 Co Rd C, Swancreek Twp, animal call.

4:38 p.m., Co Rd 19/Co Rd C, German Twp, unruly juveniles.

6:44 p.m., US 20A/Co Rd 13, Clinton Twp, livestock on roadway.

7:06 p.m., 5405 Co Rd D, Swancreek Twp, harassment.

7:29 p.m., Co Rd C/Co Rd 3, Swancreek Twp, accident with property damage.

8:11 p.m., 12885 Co Rd B, York Twp, keep the peace.

8:16 p.m., Co Rd E/Co Rd 10, York Twp, disabled vehicle.

Wednesday, Feb. 16

12:23 a.m., Co Rd D/Co Rd 21, German Twp, disabled vehicle.

4:49 a.m., US 20A/Co Rd 12, York Twp, welfare check.

6:06 a.m., SH 66/Co Rd L, Franklin Twp, accident with property damage.

6:26 a.m., Co Rd D/Co Rd 6, Swancreek Twp, accident with property damage.

10:42 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, scam.

3:01 p.m., SH 108/Co Rd C, Clinton Twp, injury accident.

4:08 p.m., 2649 Co Rd D, Swancreek Twp, larceny.

7:35 p.m., 3156 US 20A, Swancreek Twp, injury accident.

8:11 p.m., 6088 Co Rd F, Swancreek Twp, 911 hang-up.

8:30 p.m., 220 Kennedy Dr, Lyons, unwanted subject.

9:32 p.m., 3222 Circle Dr Suite: C, Swancreek Twp, domestic trouble.

Thursday, Feb. 17

2:55 a.m., 14681 US 20, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.