Sheriff’s Report

Thursday, Feb. 3

12:21 p.m., 5728 Co Rd 6, Swancreek Twp, motorcycle/ATV complaint.

2:10 p.m., US 20A/Co Rd 26-2, Franklin Twp, disabled vehicle.

5:38 p.m., 13500 Co Rd U, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

6:18 p.m., US 20A/Co Rd 4, Swancreek Twp, disabled vehicle.

7:03 p.m., 5900 Co Rd E, Swancreek Twp, disabled vehicle.

7:14 p.m., 1548 SH 108, Clinton Twp, injury accident.

Friday, Feb. 4

12:25 a.m., US 20/Co Rd 20, Gorham Twp, disabled vehicle.

1:15 a.m., US 20/Co Rd 20, Gorham Twp, disabled vehicle.

2:29 a.m., Co Rd E/Co Rd 4, Swancreek Twp, disabled vehicle.

3:02 a.m., US 20A/Co Rd 10, York Twp, disabled vehicle.

3:45 a.m., US 20 A/Co Rd 10, York Twp, k-9 unit.

6:45 a.m., Co Rd K/Co Rd 4, Fulton Twp, suspicious activity.

10:47 a.m., Co Rd 7-2/Co Rd J, Pike Twp, accident with property damage.

12:32 p.m., Co Rd L/Co Rd 18, Dover Twp, accident with property damage.

12:58 p.m., Post Office – Delta, 6660 US 20A, Swancreek Twp, accident with property damage.

1 p.m., Co Rd H/Co Rd 5-2, Fulton Twp, disabled vehicle.

1:36 p.m., 3510 Co Rd C, Swancreek Twp, animal call.

4:06 p.m., 325 E. Main, Metamora, hit-skip accident.

6:46 p.m., US 20A/Co Rd 4, Swancreek Twp, disabled vehicle.

8:03 p.m., US 20A/Co Rd 3, Swancreek Twp, disabled vehicle.

Saturday, Feb. 5

1:48 a.m., US 20/Co Rd 22, Gorham Twp, accident with property damage.

12:07 p.m., 12967 SH 108, Chesterfield Twp, traffic jam.

3:10 p.m., 9950 Co Rd 21, Franklin Twp, animal call.

5:12 p.m., SH 109/Co Rd HJ, Pike Twp, injury accident.

5:24 p.m., Co Rd 18/Co Rd N, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

8:22 p.m., 1500 Co Rd 24, German Twp, accident with property damage.

Sunday, Feb. 6

6:30 a.m., US 20/Co Rd 20, Gorham Twp, disabled vehicle.

12:09 p.m., 2855 Co Rd 4-1, Swancreek Twp, larceny.

2:04 p.m., Co Rd 8/Co Rd T, Royalton Twp, keep the peace.

2:46 p.m., SH 2/Co Rd 19, German Twp, disabled vehicle.

3:21 p.m., 3108 Circle Dr, Swancreek Twp, neigbor trouble.

5:22 p.m., 8658 Co Rd T, Royalton Twp, keep the peace.

5:41 p.m., HC Rd 13/HC Rd V, Liberty Twp, assist other unit.

8:45 p.m., Co Rd B/Co Rd 3, Swancreek Twp, injury accident.

9:39 p.m., Co Rd S/Co Rd 2, Amboy Twp, injury accident.

Monday, Feb. 7

12:28 a.m., 2469 Co Rd D, Swancreek Twp, suspicious activity.

1:55 a.m., 2469 Co Rd D, Swancreek Twp, k-9 unit.

6:53 a.m., Co Rd 18/Co Rd N, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

11:37 a.m., 15481 Co Rd N, Chesterfield Twp, welfare check.

1:56 p.m., 10349 Co Rd F, York Twp, welfare check.

8:54 p.m., K & G Auto, 4550 US 20A, Swancreek Twp, injury accident.

11:24 p.m., Co Rd 12/Co Rd K, Pike Twp, disabled vehicle.

Tuesday, Feb. 8

5:06 a.m., Co Rd A/Co Rd 21-3, German Twp, accident with property damage.

6:14 a.m., 5603 Co Rd 16, Clinton Twp, disabled vehicle.

6:15 a.m., Co Rd 20/Co Rd L, Franklin Twp, accident with property damage.

9:02 a.m., 26842 Co Rd J, Franklin Twp, suspicious activity.

11:14 a.m., 8658 Co Rd T, Royalton Twp, civil matter.

7:15 p.m., Days Inn, 8319 SH 108, Dover Twp, mental.

7:59 p.m., 400 N. Park #15, Fayette, civil matter.

Wednesday, Feb. 9

6:56 a.m., 3701 Co Rd F, Swancreek Twp, domestic violence.

8:58 a.m., 272 Spring, Tedrow, domestic trouble.

9:54 a.m., Evergreen High School, 14544 Co Rd 6, Amboy Twp, harassment.

1:19 p.m., 8899 Co Rd E, York Twp, suspicious activity.

6:40 p.m., Sunoco/Toledo 76, 102 E. Airport Highway, Swanton, investigate complaint.

7:13 p.m., Stop By Mart, 84 Dodge, Swanton investigate complaint.

7:48 p.m., US 20/Co Rd 10-3, Royalton Twp, accident with property damage.

7:51 p.m., Shalom Counseling, 22251 SH 2, German Twp, investigate complaint.

9:24 p.m., 11345 US 20, Royalton Twp, suicidal threats.

11:23 p.m., 4825 Co Rd C, Swancreek Twp, civil matter.

Thursday, Feb. 10

3:25 a.m., 3244 Circle Dr, Swancreek Twp, suspicious vehicle.