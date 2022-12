Sheriff’s Report

Thursday, Nov. 17

8:09 a.m., US 20A/Co Rd 24-3, German Twp, accident with property damage.

5:18 p.m., US 20/Co Rd 7-2, Royalton Twp, accident with property damage.

7:50 p.m., US 20A/Co Rd 13, Clinton Twp, accident with property damage.

Friday, Nov. 18

7:23 a.m., 9500 Co Rd E, York Twp, accident with property damage.

7:56 a.m., Co Rd B/Co Rd 24, German Twp, injury accident.

8:26 a.m., Co Rd B/Co Rd 24, German Twp, accident with property damage.

8:30 a.m., SH 109/Co Rd A, York Twp, accident with property damage.

8:52 a.m., Main Stop – Lyons, 105 W. Morenci, Lyons, assist public.

10:29 a.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #14, Swancreek Twp, assist other unit.

11:35 a.m., US 20/Co Rd 19, Fulton County, suspicious person.

2:21 p.m., Job & Family Services, 604 S. Shoop Ave, Wauseon, harassment.

2:42 p.m., 8084 Co Rd C, York Twp, livestock on roadway.

3:42 p.m., 16649 Co Rd TU, Chesterfield Twp, civil matter.

4:44 p.m., Post Office – Delta, 6660 US 20A, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

5:52 p.m., 6091 Co Rd C, Swancreek Twp, assault.

6:46 p.m., 106 Cleveland, Lyons, assist other unit.

Saturday, Nov. 19

1:30 a.m., 5022 Co Rd 5-2, Swancreek Twp, 911 hang-up.

7:03 a.m., Co Rd M/Co Rd 26, Gorham Twp, assist other unit.

7:55 a.m., 7387 Co Rd 3, Swancreek Twp, suspicious activity.

9:53 a.m., Phantom Fireworks Importers, 25840 US 20, Gorham Twp, suspicious vehicle.

10:53 a.m., U-Lock Storage, 13460 US 20A, Clinton Twp, civil matter.

1:48 p.m., 4390 Co Rd D, Swancreek Twp, welfare check.

2:07 p.m., 152 Church Ave, Tedrow, suspicious activity.

2:29 p.m., 19048 Co Rd D, German Twp, welfare check.

3:52 p.m., 9573 Co Rd 1, Fulton Twp, civil matter.

4:04 p.m., Co Rd 4/Co Rd H, Swancreek Twp, accident with property damage.

5:26 p.m., 5297 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, welfare check.

Sunday, Nov. 20

1:32 a.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #8, York Twp, domestic violence.

10:33 a.m., Co Rd 2/Co Rd U, Amboy Twp, injury accident.

12:32 p.m., 16535 US 20A/Co Rd 16, Clinton Twp, injury accident.

12:57 p.m., 8322 Co Rd M, Pike Twp, hit-skip accident.

6:37 p.m., Co Rd D/Co Rd 6-1, Swancreek Twp, accident with property damage.

8:36 p.m., 7342 Co Rd 3, Swancreek Twp, unruly juveniles.

Monday, Nov. 21

2:21 a.m., N. Adrian/McKinley, Lyons, suspicious vehicle.

8:47 a.m., SH 109/Co Rd M, Pike Twp, investigate complaint.

3:22 p.m., 5766 SH 120, Amboy Twp, neighbor trouble.

7:04 p.m., SH 108/US 20, Chesterfield Twp, traffic jam.

7:33 p.m., US 20A/Co Rd 5-2, Swancreek Twp, disabled vehicle.

9:35 p.m., Co Rd C/Co Rd 4, Swancreek Twp, accident with property damage.

Tuesday, Nov. 22

5:32 a.m., 3120 US 20A, Swancreek Twp, welfare check.

7:14 a.m., SH 120/Co Rd 14, Chesterfield Twp, accident with property damage.

9:33 a.m., 4163 Co Rd L, Fulton Twp, unruly juveniles.

10:33 a.m., Job & Family Services, 604 S. Shoop Ave, Wauseon, miscellaneous assist.

10:44 a.m., 5602 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, welfare check.

2:42 p.m., Turnpike Sunoco, 8150 SH 108, Dover Twp, suspicious activity.

2:44 p.m., 7361 Co Rd C, York Twp, suspicious activity.

5:02 p.m., 13084 Co Rd 20, Gorham Twp, civil matter.

5:55 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #8, York Twp, keep the peace.

6:53 p.m., SH 66/Co Rd J, Franklin Twp, accident with property damage.

9:35 p.m., 4613 Co Rd D, Swancreek Twp, accident with property damage.

Wednesday, Nov. 23

6:44 a.m., 11520 Co Rd 17, Dover Twp, k-9 unit.

7:05 a.m., Co Rd J/Co Rd 11, Pike Twp, accident with property damage.

10:41 a.m., 3848 Co Rd 11, York Twp, vandalism.

11:24 a.m., Co Rd 10-2/Co Rd M, Pike Twp, suspicious person.

2:07 p.m., Eagle Funeral Home, 412 W. Main, Fayette, k-9 unit.

2:50 p.m., SH 64/Co Rd S, Amboy Twp, suspicous person.