Sheriff’s Report

Thursday, Nov. 10

9:30 a.m., 10400 Co Rd 17, Dover Twp, keep the peace.

12:34 p.m., 10508 SH 108, Dover Twp, 911 hang-up.

5:28 p.m., 12475 US 20, Royalton Twp, disabled vehicle.

6:52 p.m., SH 120/Co Rd 6, Amboy Twp, accident with property damage.

7:28 p.m., 11399 Co Rd 10-2, Pike Twp, suspicious activity.

8:35 p.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #11, Fulton Twp, domestic trouble.

8:40 p.m., 7571 Co Rd B, York Twp, suspicious activity.

9:02 p.m., 6416 Co Rd 4, Swancreek Twp, harassment.

10:58 p.m., 17955 Co Rd MN, Chesterfield Twp, 911 hang-up.

Friday, Nov. 11

12:25 a.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #8, York Twp, domestic trouble.

9 a.m., Co Rd K/Co Rd 16, Dover Twp, accident with property damage.

9:07 a.m., 16777 Co Rd D, Clinton Twp, welfare check.

12:14 p.m., Aerotech Styling Inc, 14181 Co Rd 10-2, Royalton Twp, suspicious activity.

6:19 p.m., SH 109/Co Rd K, Pike Twp, accident with property damage.

7:22 p.m., 2370 Co Rd 4-1, Swancreek Twp, welfare check.

9:25 p.m., Co Rd N/Co Rd 4, Fulton Twp, accident with property damage.

9:54 p.m., 15923 Co Rd C, Clinton Twp, domestic trouble.

10:44 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109, York Twp, welfare check.

Saturday, Nov. 12

1:27 a.m., 5484 Co Rd 26, German Twp, suspicious vehicle.

4:57 a.m., US 20A/Co Rd 16, Clinton Twp, disabled vehicle.

6:31 a.m., Co Rd 21/Co Rd B, German Twp, accident with property damage.

6:47 a.m., SH 109/Co Rd C, York Twp, disabled vehicle.

11:17 a.m., US 20A/Norfolk Southern Railroad Crossing, Swancreek Twp, traffic jam.

11:36 a.m., Co Rd M/SH 66, Gorham Twp, accident with property damage.

2:38 p.m., SH 120/Co Rd 5, Amboy Twp, accident with property damage.

8:22 p.m., 2656 Co Rd 12, York Twp, 911 hang-up.

9:07 p.m., SH 66/Co Rd J, Franklin Twp, accident with property damage.

9:46 p.m., 6358 Co Rd 16, Clinton Twp, domestic trouble.

10:47 p.m., Co Rd L/Co Rd 19, Franklin Twp, accident with property damage.

Sunday, Nov. 13

11 a.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #76, Fulton Twp, burglary attempted.

3:15 p.m., 3487 Co Rd EF, Swancreek Twp, breaking and entering.

4:36 p.m., 6358 Co Rd 16, Clinton Twp, criminal damaging.

5:44 p.m., Co Rd 20/Rails to Trails, German Twp, suspicious vehicle.

5:52 p.m., 8306 Co Rd H, Pike Twp, disabled vehicle.

6:12 p.m., US 20A/Co Rd 11, York Twp, accident with property damage.

7:32 p.m., Co Rd 10/Co Rd K, Pike Twp, accident with property damage.

Monday, Nov. 14

7:02 a.m., 15394 Co Rd C, Clinton Twp, accident with property damage.

9:35 a.m., Main Stop – Lyons, 105 W. Morenci, Lyons, accident with property damage.

3:22 p.m., 22155 SH 2, German Twp, domestic trouble.

4:01 p.m., 12137 Co Rd 8, Pike Twp, scam.

4:07 p.m., 129 Courthouse Plaza, Wauseon, assist other unit.

5:25 p.m., Buckeye Mobile Homes, 7856 SH 108 #54, Clinton Twp, welfare check.

6:51 p.m., Co Rd 16/Co Rd B, Clinton Twp, accident with property damage.

Tuesday, Nov. 15

4:03 a.m., Co Rd M/Co Rd 10, Pike Twp, injury accident.

5:20 a.m., 5730 Co Rd C, Swancreek Twp, accident with property damage.

9:37 a.m., 10349 Co Rd F, York Twp, welfare check.

11:23 a.m., 6416 Co Rd 4, Swancreek Twp, harassment.

2 p.m., 4672 US 20A, Swancreek Twp, scam.

2:42 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, assist other unit.

2:43 p.m., 13554 Co Rd 23, Gorham Twp, injury accident.

4:23 p.m., Redline Equipment, 5270 SH 66, Floor Building, German Twp, investigate complaint.

5:55 p.m., SH 120/SH 109, Royalton Twp, hit-skip accident.

7:17 p.m., New Heights Gymnastics LLC, 7400 SH 108, Clinton Twp, civil matter.

Wednesday, Nov. 16

7:02 a.m., Co Rd 25/Co Rd BC, German Twp, accident with property damage.

9:32 a.m., Co Rd S/Co Rd 23, Gorham Twp, domestic violence.

12:31 p.m., Co Rd MN/Co Rd 18, Chesterfield Twp, injury accident.

5:08 p.m., Evergreen High School, 14544 Co Rd 6, Amboy Twp, investigate complaint.

6:39 p.m., 23989 Co Rd F, German Twp, suspicious person.

7:15 p.m., 9989 Co Rd 11, Pike Twp, scam.

7:21 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #26, Swancreek Twp, investigate complaint.

8:08 p.m., Co Rd 24/Co Rd D, German Twp, accident with property damage.

8:55 p.m., Wauseon Reservoir, 14514 Co Rd C, Clinton Twp, suspicous vehicle.

Thursday, Nov. 17

3:18 a.m., SH 66/Ohio Turnpike, Franklin Twp, welfare check.

5:58 a.m., 3750 SH 108, Clinton Twp, accident with property damage.

6:15 a.m., 17707 Co Rd C, Clinton Twp, accident with property damage.

6:47 a.m., 17707 Co Rd C, Clinton Twp, injury accident.