Sheriff’s Report

Thursday, Aug. 4

8:11 a.m., 1925 Co Rd 1, Swancreek Twp, suspicious activity.

11:49 a.m., 2320 Co Rd 2, Swancreek Twp, welfare check.

2:42 p.m., Metamora Post Office, 107 W. Main, Metamora, welfare check.

3:10 p.m., Steve’s Carryout, 10085 SH 108, Dover Twp, disabled vehicle.

4:08 p.m., Mrs. Dennis’ Potato Farm, 15370 Co Rd K, Dover Twp, accident with property damage.

6:23 p.m., Co Rd K/Co Rd 10-2, Pike Twp, suspicious vehicle.

8:13 p.m., Serenity Haven, 25212 US 20, Gorham Twp, juveniles.

8:41 p.m., 1449 Ottokee, Clinton Twp, 911 hang-up.

Friday, Aug. 5

12:41 a.m., 4365 Co Rd N, Fulton Twp, suspicious activity.

1:27 a.m., 41 Ohio Turnpike, Pike Twp, injury accident.

2:34 a.m., 11909 Co Rd 6, Fulton Twp, 911 hang-up.

6:27 a.m., Co Rd A/SH 109, York Twp, accident with property damage.

6:48 a.m., 1485 Co Rd 21-3, German Twp, injury accident.

8:56 a.m., 4315 Co Rd 15, Clinton Twp, scam.

10:27 a.m., SH 2/Co Rd 16, Clinton Twp, disabled vehicle.

11:55 a.m., 14743 SH 120, Chesterfield Twp, livestock on roadway.

12:24 p.m., 9315 Dover Dr, Dover Twp, mental.

1:31 p.m., South Delta Storage, 5691 SH 109, York Twp, unauthorized use.

2:43 p.m., New Century Tree & Shrub, 15300 US 20A, Clinton Twp, disabled vehicle.

3:02 p.m., 6242 Co Rd 4, Swancreek Twp, keep the peace.

3:49 p.m., Big Buffalo Pawn Shop, 5070 US 20A, Swancreek Twp, wires/pole/tree down.

4:38 p.m., 405 E. Morenci, Lyons, civil matter.

5:47 p.m., M E Miller Tire Company, 17386 SH 2, Clinton Twp, investigate complaint.

10 p.m., Fifth Third Bank – Swanton, 3 Turtle Creek Circle, Swanton Twp, injury accident.

11:03 p.m., 361 Maple Ave, Pettisville, drunk.

Saturday, Aug. 6

12:29 a.m., Ironwood Golf Course, 1015 W. Leggett, Wauseon, suspicious person.

3:58 a.m., Police – Fayette, 102 W. Main, Fayette, suspicious person.

7:53 a.m., 9315 Dover Dr, Dover Twp, domestic trouble.

11:07 a.m., 13149 SH 66/Co Rd N, Gorham Twp, injury accident.

2:01 p.m., Co Rd K/Co Rd 13, Dover Twp, animal call.

6:46 p.m., 4151 Co Rd 1-2, Swancreek Twp, traffic jam.

Sunday, Aug. 7

12:40 p.m., US 20/Co Rd 19, Fulton Co, disabled vehicle.

12:51 p.m., Co Rd H/Co Rd 20, Franklin Twp, injury accident.

6:09 p.m., Co Rd RS/SH 109, Royalton Twp, disabled vehicle.

6:20 p.m., SH 109/Co Rd J, Pike Twp, reckless operation.

6:22 p.m., 15481 Co Rd N, Chesterfield Twp, civil process.

8:45 p.m., 17746 Co Rd B, Clinton Twp, accident with property damage.

9:26 p.m., 3355 Co Rd 18, Clinton Twp, suspicious vehicle.

Monday, Aug. 8

2:51 a.m., US 20 Main Stop, 17980 US 20, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

9:02 a.m., 13996 Co Rd 23, Gorham Twp, keep the peace.

1:16 p.m., 11811 Co Rd 13, Dover Twp, suspicious activity.

1:39 p.m., 7980 Co Rd F, York Twp, assist public.

5:56 p.m., 2035 Co Rd F, Swancreek Twp, civil process.

7:43 p.m., CCNO, 3151 Co Rd 24.25, Springfield Twp, civil process.

7:45 p.m., 4390 Co Rd D, Swancreek Twp, assist public.

8:40 p.m., Rodeway Inn, 8224 SH 108, Dover Twp, unauthorized use.

9:35 p.m., SH 108/Co Rd A, Clinton Twp, injury accident.

11:26 p.m., 3970 Co Rd 4, Swancreek Twp, welfare check.

11:35 p.m., SH 108/Co Rd A, Clinton Twp, miscellaneous assist.

Tuesday, Aug. 9

6:30 a.m., 15383 Co Rd 19-2, Gorham Twp, 911 hang-up.

9:52 a.m., SH 66/SH 2, German Twp, injury accident.

10:53 a.m., 2035 Co Rd F, Swancreek Twp, keep the peace.

5:21 p.m., Wal-Mart, 485 E. Airport Highway, Wauseon, welfare check.

11:41 p.m., 9551 Co Rd N, Pike Twp, 911 hang-up.

Wednesday, Aug. 10

6:40 a.m., Co Rd EF/Co Rd 1-2, Swancreek Twp, animal call.

6:44 a.m., Co Rd C/Co Rd 21-3, German Twp, accident with property damage.

9:06 a.m., 4896 Co Rd 5, Swancreek Twp, neighbor trouble.

10:41 a.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, keep the peace.

11:28 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, investigate complaint.

12:37 p.m., 2280 Co Rd 4-1, Swancreek Twp, neighbor trouble.

2:11 p.m., Co Rd 14/Co Rd L, Dover Twp, hit-skip accident.

4:28 p.m., Fulton County Storage, 21425 US 20A, German Twp, injury accident.

6:03 p.m., US 20/Co Rd 13, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

10:05 p.m., 15474 SH 120, Chesterfield Twp, investigate complaint.

10:12 p.m., Fulton County Processing, 7800 SH 109, York Twp, accident with property damage.

10:59 p.m., Country Corral, 7910 SH 109, York Twp, welfare check.