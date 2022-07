Wauseon Middle School announces fourth quarter honors

Wauseon Middle School has announced that the following students have made the honor roll by obtaining a 3.0 grade point average or higher.

*Denotes students who obtained a 4.0 grade point average and are on the all “A” Honor Roll.

6th Grade

Yuvicela Alvarez, Reyna Anastacio*, Zaeli Badenhop*, Garret Bandeen, Joyce Barboza, Delaney Batdorf, Brooklyn Biddix, Allen Bock, Troy Borsos, Ella Bourn*, Carter Bowers, Dylan Burkholder*, Daniel Camacho, Solomon Canales*, Rhys Cantu, River Cantu, Molly Case, Izaak Conrad*, Alisah Cornell, Adelynn Crossgrove, Justin Cruz, Alexander Da Silva, Jackson Da Silva, Azariah DeLaCruz-Thomas, Kamryn Eicher, Gavin Fisher, Isabella Fogarty, Aiden Franz-Donato*, Brenna Fry, Halle Gleckler*, Marlie Gomez, Eva Gonzalez, Kayden Hanson, Isaak Hays, Isaac Heller, Addison Hensley, Emily Hillman, Taelynn Hoste, Haidyn Howard, Lucy Johnston*, Elisabeth Jones*, Poe Jones, Hailee Kope*, Dean Kuckuck*, Lilly Leija*, Mia Leininger, Fisher Lindau, James Lines, Thomas Lines, James Mahnke, William Marks, Jillian Martin, Angel Martinez, Julian Martinez, Jonathan Mathews, Mackenzie McClain, Brady McGuire*, Sophia Medina, Annabella Meyers, Alyias Molina, Reid Moser, Alexis Myers, Emalyne Neifer, Kassidy Noonan, Aiden Oberhaus*, Lillian Parks, Brynlee Poorman, Layla Rice*, Landon Ringenberg*, Bentlei Rocha*, Owen Rufenacht, Cayden Ruffer, Carly Rupp, Maddox Schneider*, Sullivan Schuster, Zenus Siefker, Owen Smeltzer, Jaxton Smith, Jett Smith, Aubriana Solis, Micah Strader*, Breah Teal, Bethani Tibbs*, Liam Tripp, Dominic Valvano, Clete Van Etten, Camden Vasvery, Jackson Waidelich, Colton Ward*, Kaiden Willeman, Parker Wilson, Katrina Wittenmyer, Nathan Wonderly*, Aiden Wood*, Hallie Woodard*, Natalie Woodruff, Lamyia Wright*, Sarah Young, Lainey Zientek*.

7th Grade

Ibrahim Al Tahery, Gage Amoss, Addison Baldwin, Gabrial Bandeen, Mia Barajas*, Sarah Becker-Ricker, Brooklyn Binkley, Kenlee Bronson, Tristan Burkholder*, Brian Camacho, Brody Chittenden, Luke Conrad*, Jack Croninger, Kadence Croninger, Camden Custard*, Natasha Edwards*, Addison Fisher, Lauren Foltz, Brady Fry*, Kassandra Gigax, Kelly Hahn, Caiden Heffern, Remington Heiney, Alyson Heller, Logan Henricks, Harlie Hensley*, Christian Horner, Javier Ibarra, Slade Inderrieden, Jaione Jackson, John James, Ezekiel Jimenez, Paige Jones, Shaylyn Kessler, Abigail Kissel*, Jacob Klopfenstein*, Brynlee Knapp, Tucker Knierim, Hayden Konieczka*, Karsyn Lavinder, Gavin Ledyard, Lola Liechty, Lexus Long, Dulce Martinez*, Shawn McGary, Jacob Miller, Amaya Miracola, Liliana Molina*, Xzavier Molina, Wainani Neifer, Sidney O’Dell*, Camryn O’Neill, Kelby Parsons, Tristan Pena, Kyson Powers, Jordyn Przepiora, Thad Reckner, Malachi Reeder, Riley Riegsecker*, Drew Ringenberg*, Jayden Robinson, Tyler Rodriguez, Laynee Sanford, Lane Schindler, Justin Schmunk, Caleb Shadbolt, Connor Shadbolt, Brody Shehorn, Serenica Sickmiller, Weston Smith*, Madyson Sommers*, Shane Stasa*, Logan Stinner, Jackson Strader*, Tyler Tester*, Ella Tule, Ricardo Vazquez, Clay Wasnich, Jayden White, Elizabeth Willman, Malachi Wyse*, Nathan Young, Presley Zeigler*.

8th Grade

Mariah Acevedo, Kahle Albright, Jack Altstaetter, Zea Armstrong, Zachary Bachman, Brody Balser, Dominic Barone, Jency Batdorf, James Becker, Lucas Biddle, Joshua Bourn*, Bailey Buck, Aiden Buehrer, Masyn Buehrer, Brayden Burkholder, Matea Burkholder, Anika Cagala, Jackson Carroll, Bryanna Cole, Miles Colon, Aizlynn Coronado*, Chloe Crooks, Joey Deck, Jadyn Demaline, Gabrielle Dominique*, Jaden Duncan, Kara Ehrsam*, Gracyn Felix*, Ava Foote, Maddisyn Frederick, Natalie Froese, Easton Galbraith, Kirsten Gleckler, Shaan Halepota, Tegan Hamilton*, Tyler Hardee, Zachary Hardy*, Wyatt Hays, Nathan Hernandez, Carly Hite, Brady Hohl, Gavin Holcomb*, Kendall Horner*, Allison Kretz*, Madison Lane*, Marin Leatherman*, Shelbi Leija*, Joseph Lugabihl, Darian Lutz, Bella McGuire*, Eliana McWherter, Mylah Medina, Collin Mennetti*, Brady Miller, Brooklyn Miller, Alana Morr, Morgan Myers*, Richard Noonan*, Tagan Pauley, Angel Pina, Jozie Przepiora, Luna Rademaker, Esela Ramirez, Octavio Ramirez, Dominic Ramsey, Thomas Reed, Ella Rhoades, Arabella Rice, Ava Rice*, Emmerie Rodriguez*, Braelyn Rupp*, Ruth Shelt, Barrett Sherman, Jordan Sickmiller, Gavin Sigg*, Collin Sintobin, Noah Smeltzer*, Kylee Smith*, Josie Spires, Hailey Stewart, Audrey Strader*, Carter Stuckey*, Cedric Taylor, Delilah Thibodeaux, Kaden Tye, Bodie Vasvery*, Isaiah Villarreal*, Landon Wanless, Elley Ward, Mason Weirauch, David Williams, Maguire Willson*, Taylor Wilson, Ethan Woodard, Madisyn Woodby, Riana Woodruff, Nicole Xu, Kymberlee Yocom.