Sheriff’s Report

Thursday, June 16

9:16 a.m., Country Corral, 7910 SH 109, York Twp, suspicious vehicle.

9:28 a.m., 2485 Co Rd 19, German Twp, animal call.

9:54 a.m., SH 109/Co Rd E, York Twp, accident with property damage.

4:18 p.m., 16330 Co Rd 16-3, Chesterfield Twp, suspicious activity.

6:28 p.m., Co Rd J/Co Rd 6-2, Fulton Twp, disabled vehicle.

8 p.m., Co Rd S/SH 64, Amboy Twp, livestock on roadway.

8:08 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, civil matter.

9:55 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #12, domestic trouble.

Friday, June 17

1:18 a.m., US 20 Main Stop, 17980 US 20, Chesterfield Twp, disabled vehicle.

1:36 a.m., SH 66/Co Rd R, Gorham Twp, traffic offense.

1:39 a.m., Co Rd M/Co Rd 21, Franklin Twp, accident with property damage.

9:11 a.m., Co Rd 3/Co Rd H, Swancreek Twp, accident with property damage.

12:51 p.m., 7118 Co Rd E, York Twp, assist other unit.

2:52 p.m., Norfolk Southern Railroad Crossing/Co Rd 3, Swancreek Twp, disabled vehicle.

3:42 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, investigate complaint.

3:44 p.m., 1891 Co Rd K, Fulton Twp, domestic trouble.

4:06 p.m., Job & Family Services, 604 S. Shoop Ave, Wauseon, miscellaneous assist.

4:21 p.m., Co Rd A/Co Rd 4, Swancreek Twp, injury accident.

6:22 p.m., Co Rd 3/Co Rd F, Swancreek Twp, reckless operation.

6:37 p.m., 229 Beech, Wauseon, domestic violence.

6:55 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #12, York Twp, welfare check.

6:56 p.m., Co Rd 12/Co Rd H, York Twp, criminal damaging.

7:37 p.m., 17671 Co Rd J, Dover Twp, criminal damaging.

9:18 p.m., Co Rd 3/Co Rd F, Swancreek Twp, k-9 unit.

10:37 p.m., Serenity Haven, 705 N. Fayette, Fayette, accident with property damage.

Saturday, June 18

12:47 a.m., 3402 SH 109 #8, York Twp, neighbor trouble.

4:52 a.m., 11859 Co Rd F, York Twp, accident with property damage.

12:27 p.m., 9673 Co Rd H, York Twp, criminal damaging.

1:49 p.m., SH 108/Co Rd AC, Clinton Twp, injury accident.

4:50 p.m., Oakshade Raceway, 12985 Co Rd 14-2, Chesterfield Twp, civil matter.

5:40 p.m., White Pines Golf Course, 1640 Co Rd 2, Swancreek Twp, hit-skip accident.

7:37 p.m., 22571 US 20A, German Twp, civil matter.

10:02 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #38, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

10:35 p.m., Holy Trinity Church, 2649 US 20, Amboy Twp, suspicious vehicle.

Sunday, June 19

1:08 a.m., 14574 Co Rd 7/Co Rd S, Amboy Twp, suspicious vehicle.

1:19 a.m., Co Rd 5-2/Co Rd J, Fulton Twp, disabled vehicle.

2:02 a.m., 1473 Co Rd 5-2, Swancreek Twp, suspicious vehicle.

2:21 a.m., 400 N. Park #33, Fayette, suspicious person.

2:42 a.m., Fulton Pond, 8529 Co Rd 3, Fulton Twp, suspicious vehicle.

4:47 a.m., Norfolk Southern Railroad Crossing/Co Rd 3, Swancreek Twp, traffic jam.

9:27 a.m., 16177 US 20, Chesterfield Twp, civil matter.

1:14 p.m., 20670 Co Rd C, German Twp, criminal Damaging.

2:54 p.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, unwanted subject.

4:17 p.m., 4034 Co Rd 6-1, Swancreek Twp, livestock on roadway.

5:41 p.m., US 20/SH 108, Chesterfield Twp, accident with property damage.

5:45 p.m., 14834 Co Rd 16-3, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

6:53 p.m., Co Rd H/Co Rd 2-2, Swancreek Twp, motorcycle/ATV complaint.

8:53 p.m., 5810 Co Rd 5, Swancreek Twp, traffic offense.

9:44 p.m., Buckeye Mobile Homes, 7856 SH 108 #41, Clinton Twp, neighbor trouble.

11:23 p.m., Riviera Trailer Court, 13715 SH 66 #11, Gorham Twp, suspicious activity.

Monday, June 20

3:19 a.m., Country Corral, 7910 SH 109, York Twp, welfare check.

4:09 a.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109, York Twp, welfare check.

5:37 a.m., 2208 Co Rd 24, German Twp, accident with property damage.

8:32 a.m., Co Rd B/Co Rd 12, York Twp, criminal damaging.

9:09 a.m., 7042 Co Rd 2-2, Swancreek Twp, suspicious activity.

9:47 a.m., 4357 Co Rd 19, Pettisville, investigate complaint.

2:35 p.m., 310 Enterprise Ave, Clinton Twp, larceny.

3:21 p.m., US 20A/Co Rd 5-2, Swancreek Twp, accident with property damage.

4:32 p.m., 13211 Co Rd J, Dover Twp, hit-skip accident.

4:34 p.m., 10701 Co Rd H, York Twp, suspicious person.

8:22 p.m., 18275 Co Rd L, Dover Twp, suspicious activity.

8:42 p.m., 10472 SH 64, Fulton Twp, accident with property damage.

9:01 p.m., SH 109/Co Rd E, York Twp, disabled vehicle.

10:06 p.m., SH 2/Co Rd 17, Clinton Twp, accident with property damage.

10:39 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, disorderly conduct.

10:50 p.m., 4073 Forest Ln, Swancreek Twp, suspicious activity.

11:28 p.m., Norfolk Southern Railroad Crossing/Co Rd 5-2, Swancreek Twp, 911 hang-up.

Tuesday, June 21

3:37 a.m., Country Corral, 7910 SH 109, York Twp, investigate complaint.

6:11 a.m., Co Rd FG/Co Rd 5, Swancreek Twp, livestock on roadway.

9:45 a.m., Job & Family Services, 604 S. Shoop Ave, Wauseon, investigate complaint.

10:18 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, investigate complaint.

10:39 a.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #13, York Twp, domestic violence.

11:29 a.m., 12652 SH 66, Gorham Twp, suspicious activity.

12:24 p.m., MI state line/SH 108, Chesterfield Twp, welfare check.

12:41 p.m., 282 Maple Ave, Pettisville, welfare check.

9:59 p.m., Fulton County Fairgrounds, 8591 SH 108, Dover Twp, suspicious vehicle.

Wednesday, June 22

2:50 a.m., 26419 Co Rd E, German Twp, welfare check.

3:32 a.m., 3525 US 20A, Swancreek Twp, mental.

5:12 a.m., Phantom Fireworks Importers, 25840 US 20, Gorham Twp, suspicious vehicle.

8:12 a.m., 6160 Co Rd D, Swancreek Twp, accident with property damage.

9:02 a.m., South Delta Storage, 5691 SH 109, York Twp, suspicious vehicle.

9:52 a.m., Co Rd 16/Co Rd F, Clinton Twp, traffic jam.

10:42 a.m., Izaak Walton League, 9482 Co Rd H, Pike Twp, keep the peace.

2:08 p.m., 15510 US 20, Chesterfield Twp, welfare check.

2:30 p.m., SH 108/Co Rd J, Dover Twp, accident with property damage.

4:30 p.m., SH 108/US 20A, Clinton Twp, hit-skip accident.

5:27 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109 #12, York Twp, assist other unit.

6:02 p.m., Camelot South Estates, 3402 SH 109, York Twp, disabled vehicle.

6:33 p.m., 3850 Co Rd 2, Swancreek Twp, civil matter.

8:14 p.m., 3523 US 20A, Swancreek Twp, welfare check.

11:16 p.m., 15234 US 20, Chesterfield Twp, 911 hang-up.