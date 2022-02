Sheriff’s Report

Thursday, Jan. 20

12:19 p.m., 127 N. Franklin, Wauseon, civil process.

3:25 p.m., 4520 Co Rd 4, Swancreek Twp, larceny.

5:48 p.m., Pettisville High School, 232 E. Summit, Pettisville, investigate complaint.

Friday, Jan. 21

4:12 a.m., 17859 Co Rd MN, Chesterfield Twp, unwanted subject.

9:16 a.m., Brett’s Towing, 415 E. Linfoot, Wauseon, miscellaneous assist.

11:30 a.m., 16022 Co Rd M, Chesterfield Twp, larceny.

2:40 p.m., 11120 Co Rd 5, Fulton Twp, keep the peace.

8:02 p.m., Co Rd K/Co Rd 5-2, Fulton Twp, disabled vehicle.

8:54 p.m., US 20 Main Stop, 17980 US 20, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

Saturday, Jan. 22

5:08 a.m., 419 E. Main, Fayette, domestic violence.

5:54 a.m., 419 E. Main, Fayette, k-9 unit.

12:10 p.m., 22911 Burlington Gardens, Burlington, investigate complaint.

12:50 p.m., 1155 US 20, Amboy Twp, injury accident.

2:06 p.m., Country Court Mobile Home Park, 7053 Co Rd 5-2 #2, Swancreek Twp, hit skip accident.

3:50 p.m., US 20/Co Rd 10-3, Royalton Twp, injury accident.

8:41 p.m., Barnes Funeral Home, 5825 SH 109, York Twp, injury accident.

Sunday, Jan. 23

2:33 a.m., 8913 Co Rd 11, Pike Twp, assist public.

8:26 a.m., Co Rd E/Co Rd 12, injury accident.

9:31 a.m., Village Mart, 118 N. Adrian, Lyons, accident with property damage.

10:20 a.m., 3050 Co Rd 5, Swancreek Twp, suspicious activity.

10:33 a.m., 6979 Co Rd E/SH 109, York Twp, injury accident.

11:24 a.m., Co Rd 5-2/Co Rd H, Fulton Twp, accident with property damage.

1:57 p.m., Oakshade Raceway, 12985 Co Rd 14-2, Chesterfield Twp, criminal damaging.

2:29 p.m., 3970 Co Rd 4, Swancreek Twp, domestic trouble.

Monday, Jan. 24

2:34 a.m., SH 120/SH 109, Royalton Twp, suspicious activity.

9:26 a.m., 4825 Co Rd C, Swancreek Twp, assist other unit.

11:16 a.m., North Star Steel, 6767 Co Rd 9, York Twp, larceny.

11:50 a.m., Co Rd 11/Co Rd F, York Twp, accident with property damage.

12:17 p.m., Co Rd 3/Co Rd D, Swancreek Twp, disabled vehicle.

2:08 p.m., 21018 Co Rd T, Gorham Twp, assist other unit.

3 p.m., US 20A/NFS RR XING, Swancreek Twp, accident with property damage.

3:28 p.m., 2239 Co Rd 3, Swancreek Twp, harassment.

4:55 p.m., Co Rd E/Co Rd 11, York Twp, disabled vehicle.

6:54 p.m., 6824 Co Rd 1-1, Swancreek Twp, civil matter.

8:04 p.m., Riviere Trailer Court, 13715 SH 66 #11, Gorham Twp, domestic trouble.

10:54 p.m., 15955 Co Rd 23, Gorham Twp, 911 hang-up.

Tuesday, Jan. 25

7 a.m., 12400 Co Rd L, Pike Twp, domestic violence.

7:07 a.m., Riviere Trailer Court, 13715 SH 66, Gorham Twp, injury accident.

7:44 a.m., Co Rd 17/Co Rd B, Clinton Twp, injury accident.

8:19 a.m., US 20A/SH 108, Clinton Twp, accident with property damage.

10:12 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, assist other unit.

11:04 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, stolen vehicle.

11:26 a.m., Co Rd L/SH 66, Franklin Twp, accident with property damage.

12:57 p.m., 9269 Co Rd 11, Pike Twp, keep the peace.

2:23 p.m., US 20/Co Rd 12, Royalton Twp, disabled vehicle.

4:06 p.m., 4635 Co Rd C, Swancreek Twp, unwanted subject.

4:41 p.m., 4269 Co Rd 1, Swancreek Twp, civil matter.

Wednesday, Jan. 26

10:01 a.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, investigate complaint.

10:37 a.m., Co Rd E/Co Rd 10, York Twp, injury accident.

11:39 a.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E #43, Swancreek Twp, welfare check.

1:58 p.m., US 20/Co Rd 12, Royalton Twp, reckless operation.

2:15 p.m., Dave’s Sand & Stone Inc., 19230 Co Rd F, German Twp, suspicious activity.

3:21 p.m., 27520 Co Rd N, Gorham Twp, identity theft/scam.

3:38 p.m., 7435 Co Rd C, York Twp, harassment.

5:42 p.m., Fulton County Sheriff’s Office, 129 Courthouse Plaza, Wauseon, sex offense.

Thursday, Jan. 27

4:17 a.m., Sunny’s Campground, 12399 Co Rd 13, Chesterfield Twp, animal call.

4:31 a.m., 14218 Co Rd J, Dover Twp, suspicious activity.

7:44 a.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4 #30, Fulton Twp, unauthorized use.