Evergreen High School announces 2nd quarter honors

The following students of Evergreen High School have attained academic honors for the first semester of the 2021-2022 school year.

Honor Roll students achieved a 3.50 grade point average or better. Merit List students have achieved a 3.0-3.45 grade point average.

Honor Roll

GRADE 12 – Melaina Abec, Isaac Ballmer, Izabella Barkhimer, Gracie Boger, Payton Boucher, Rebekah Bowser, Brandon Cobb, Derek Cobb, Kennedy Coolman, Hannah Cox, Chloe Creque, Owen Cromly, Wyatt Damaske, Spenser Denton, Alivia Eisel, Kayla Gleckler, Sarai Gutierrez, Kaylee Hein, Grace Heintschel, Logan Henricks, Leise Hernandez, Jaden Hinz, Brock Hudik, Jolie Huffman, Carly Kanneman, Hailee Kanthak, Evan Lumbrezer, Mason Luttrell, Emma Majewski, Austin Marvin, Seth Meiring, Joseph Mitchey, MacKenzie Mitchey, Hannah Mohr, Jenna Mossing, Alex Nieto, Alexandria Orns, Riley Overfield, Zachary Overfield, Alexander Peete, Austin Pennington, Paris Presnell, Paige Radel, Brooklyn Richardson, Jessica Riggs, Amy Ruetz, Benjamin Saunders, Devin Schudel, Jocelyn Schuster, Cody Sheller, Raymond Shunck, Brianna Sintobin, Kadince Smith, Lauren Smith, Nicholas Smithmyer, Julia Thomas, Anderson Tipping, Lydia Valentine, Andrea VanWert, Landen Vance, Brittney Wallace, Sydney Woodring.

GRADE 11- Nathaniel Abdo, Caleb Ackerman, Ryan Beier, Josephine Blanchard, Jacob Canfield, Aine Daugherty, Claire Dowling, Caedmon Duwve, Rylan Fahrer, Kyle Feeback, Adison Fisher, Raymond Foster, Andrew Geer, Ayden Gleckler, Rylee Goedde, Jacob Goodson, Devin Grant, Conner Hewson, Deanna Hoffman, Ellie Johnson, Jackson Kamm, Ryland Komon, Melanie Krempec, Walker Lumbrezer, Ahrianna McCabe, Brooklyn McCracken, Emileigh Myers, Lucinda Nichols, Kayla Nidek, William Parquet, Brock Patrick, Lydeyiah Roesner, Lucy Serna, Trever Smith, Kiersten Taylor, Corbin Tolek, Marissa VanDenk, Lyndi Williamson, Jordan Witt, Samuel Worline, Hayden York.

GRADE 10 – Brooklyn Camacho, Macy Chamberlin, Colin Clancy, Molly Daugherty, Mason Emmitt, Andrew Gillen, Caleb Grasser, Oakleigh Gross, Alexa Hartbarger, Austin Hernandez, Elijah Hernandez, Lillian Herr, Brooklyn Hinz, Luke Hinz, Katherine Hoffman, Rachael Hoffman, Ryder Hudik, Haley Johnson, Elijah Keifer, Autumn Kwiatkowski, Ashlyn Luttrell, Kamryn Merrill, Wyatt Miller, Daniel Napierala, Lyla Nash, Robert Pennington, Jared Peppers, Raegan Radel, Grant Richardson, Grey Roesti, Nicholas Rosinski, Keigan Schuster, Paige Shively, Brooke Sintobin, Lanegan Smallman, Adam Smith, Jesse Spradlin, Jack Stubleski, Hannah Wilson, Tyson Woodring, Kendall Wyse, Zack Zattau.

GRADE 9 – Annabelle Abec, Caden Beier, Jada Blanchard, Olivia Bonaminio, Maddison Brehmer, Ella Burgermeister, Jonevan Camacho, Alli Corbin, Hannah Damaske, Aoife Daugherty, Mary Daugherty, Kennedy Emmitt, Marisol Esqueda-Hernandez, Andrew Fox, Alexander Fritsch, Brookelyn Gleckler, Lydia Gleckler, Meegan Gleckler, Skyler Gomer, Isaac Hansel, Addison Hill, Ella Hinz, Ella Johnson, Taylor Johnson, William

Johnson, Kira Keller, Addison Kiefer, Morgan Leonhardt, Zak McVey, William Miller, Katelyn Pfund, Sean Rafferty, Teyghyn Roesner, Jordan Ruby, Konner Sanford, Bentlie Setmire, Evelyn Shrader, Chloe Smith, Samuel Smith, Ella Smola, Brooklyn Spradlin, Brynn Trumbull, Layne Vance.

Merit List

GRADE 12 – Evan Baumgartner, Shane Cundick, Trayte Dixon, Levi Ehrsam, Mya Gilmore, Karter Herdman, Nicole Johnson, Noah Kanneman, Ethan Loeffler, Mollie Newcomb, Heather Orns, Skylee Raker, Desmen Roshong, Kaitlyn Sack, Kaden Sanford, Conner Spangler, Erin Wood.

GRADE 11 – Kaitlin Bettinger, Aiden Burgermeister, Logan Davoll, Nathan Finfera, Dauson Garcia, Garrett Gillen, Matthew Hassen, Jason Head, Collin Hickerson, Bethany Hicks, Chase Kirk, Kyle Krispin, Carson LeRoux, Benjamin Ruetz, Bradyn Ruffer, Camden Schlueter, Briahna Schweer, Joseph Sieja, Kate Smola, Remi Taylor, Woran Thompson, Worthy White, Lillian Wilhelm.

GRADE 10 – Jessica Campbell, Thomas Cutcher, Caroline Davis, Riley Dunbar, Emily Fischer, Cynthia Fritsch, Jason Lemle, Samantha Miller, Deven Mohr, Shelby Moore, Addison Natter, Jayden Nelson, Sofia Rodriguez, Adam Schmidt, Alan Schudel, Brodie Setmire, Brittney Slane, Rebekah VanWormer, Blade Walker, Michael Wheeler.

GRADE 9 – Laila Felzer, Mason Good, Emmanuel Gutierrez, Callan Horoszewski, Gwendalynn Lambert, Michael Laver, Lyndsey Marvin, Brooklyn Perkins, Gavin Raby, Colton Robertson, Cage Williams, Carson Wyse.