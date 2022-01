Swanton High School announces second quarter honors

Swanton High School recently announced its academic honors for the second quarter of the school year. To be named to the Honor Roll students must have a GPA of 3.5 or above, while a 3.25-3.49 GPA is needed for the Merit Roll.

Honor Roll

Seniors – Alexander Anderson, Michael Bailey, Annastin Bellmore, Riley Bellner, Ava Bond, Natalie Borell, Emily Buckenmeyer, Fayth Cassady, Makayla Cotner, Trevor Daubenmeyer, John Decant, Cody DeKoeyer, Brooke Dockery, Madisynn Eitniear, Trista Eitniear, Kassidy Eyre, Hanah Faber, Kim Foltz, Appolonia Fontana, Xander Gilsdorf, Jayden Hendricks, Allurin Hummell, Megan Jones, Ashley Keaton, Rheannah Kesler, Mason Koback, Mackenzie Lake, Martin Lapoint, Joshua Lee, Layla Martinez, Brianna Mersing, Martin Mosher, Tiffani Nelson, Reese Oberheim, Rilee Osborn, Macy Pawlowicz, Morgan Pettit, Carson Santchi, Joseph Sarvo, Payton Simpson, Alieenaann Smith, Connor Sopher, Emma Sullivan, Garrett Swank, Audrey Szalapski, Aaron Thomas, Megan Trumbull, Tillie Tufts, Sara Upham, Carolina Vargas.

Juniors – Lillian Alfsen, Alexa Armitage, Deven Barrett, Matthew Bates, Lucas Borojevich, Braden Boyer, Blake Browning, Amanda Byczynski, Hayden Callicotte, Abel Carman, Luke Coon, Kaden Curtis, Bailey DeKoeyer, Hannah Ditch, Jenna Eisel, Giovonni Fanelli, Katlyn Floyd, Mason Gilsdorf, Keanna Grant, Eleanor Hartford, Megan Haselman, Ethan Hensley, Julianne Holtsberry, Elainna Jones, Ella Kania, Jack Kitzmiller, Vicente Lennex, Jaime LimonMoreno, Cheyenne Maneval, Lana Martinez, Faith McClure, Alexcia McIntyre, Saylor McNally, Alaina Mersing, Colton Mitchey, Kamon Molina, Willow Parker, Logan Pelland, Alaina Pelland, Jake Robinson, Aaron Rundio, Eliette Sachs, Mason Schmidt, Clarissa Smith, Morgan Smith, Samuel Sprow, Blue Stiles, Sara Stojanovska, Maisey Stout, Zander Swartz, Sofie Taylor, Emanuel Urbina, Kendall Watson, Margaret Woggon.

Sophomores – Brady Arnold, Luke Arnold, Mariah Bailey, Kirsten Bates, Kaleigh Boyd, Faith Butler, Jade Carman, Jalen Carrizales, Emma Compton, Emma Crow, Addison Eyre, Taylor Forrest, Dawson Garn, Olivia Gowing, Owen Hansen, Mason Hutchinson, Kaitlyn Ingle, Phoenix Kazmierczak, Cara Keaton, Avalon Keiser, Makaila Levin, Jiaying Luo, Peighton Manning, Andrew Matheny, Brennon Mersing, David Murray, Samantha Nelson, Rebecca Newman, Devin Nijakowski, Adrianna Osentoski, Desiree Poling, Marlee Purdy, Allison Reynolds, Drayton Rieger, Brandon Robledo, Sydney Ruiz, Alexa Sanders, Mackenzie Secory, Santana Serratos, Austin Shamy, Kalila Shanly, Kyleigh Shinaver, Paige Shiple, Madison Smith, Nataley Smith, Kailey Snyder, Sophia Stasiak Irons, Kinsey Stevens, Lila Walborn, Leanna Wilson, Riley Wilson.

Freshmen – Jessica Aleshire, Jordan Bailey, Ethan Bellner, Mason Bowser, Kaiden Bryan, Preston Bubb, Margaret Clinton, Hannah Crouse, Vincent Fanelli, Charlie Griffin, Natalya Hall, Henry Hartford, Michael Holtsberry, Lylah Hummel, Kelissa James, Gavin Johnson, Jeremia Jordan, Adam Lemon, Aydden Licea, Murad Marashdeh, Madison Massey, Riah McAllister, Makenna Mortemore, Lillian Osentoski, Hayden Osentoski, Sydney Pitzen, Ava Robasser, Mazin Rukieh, Jacob Rybak, Benjamin Tufts, Lilyann Wilson, Charles Wood, Zara Wylie, Miranda Yeager, Keagan Young.

Merit Roll

Seniors – Samuel Betz, Wesley Coon, Abby Komon, Chad Long.

Juniors – Michael Cohn, Tabitha Dziengelewski, Breydon Elliott, Dallis Myers, Ryan O’Shea, Bryan Robledo, Avery Sledz, Ty Stout, Adrian Turner.

Sophomores – Journey Coleman, Morgan Gill, Jaiden Hardaway, Dean Holtz, Hailey Keefer, Beau Kesler, Lillian Tansel, Gabriella Vargas.

Freshmen – Isaiah Bolyard, Tyler Camp, Jessica Finfera, Tanner Garling, Lily Hampton, Dane Hartbarger, Jeremiah Mims Jr., Max Patterson, Zoie Zawodni.