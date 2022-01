Sheriff’s Report

Thursday, Jan. 6

5:59 p.m., 12330 Co Rd 7-1, Pike Twp., domestic trouble.

7:01 p.m., 2500 Co Rd E, Swancreek Twp, accident with property damage.

7:01 p.m., 106 Elmwood Ave., Delta, assist other unit.

Friday, Jan. 7

1:42 a.m., 22899 Co Rd L, Franklin Twp, suspicious activity.

11:08 a.m., White Pines Golf Course, 1640 Co Rd 2, Swancreek Twp, animal call.

3:46 p.m., 725 S. Shoop Ave, Wauseon, disorderly conduct.

4:45 p.m., US 20/Co Rd 12, Royalton Twp, accident with property damage.

Saturday, Jan. 8

12:39 a.m., US 127/Lime Creek Rd, Medina Twp, MI., assist other unit.

9:13 a.m., US 20/Co Rd 11-2, Royalton Twp, accident with property damage.

10:31 a.m., Rodeway Inn, 8224 SH 108, Dover Twp, criminal damaging.

1:39 p.m., SH 109/Co Rd J, Pike Twp, accident with property damage.

3:40 p.m., 25390 Co Rd E, German Twp, accident with property damage.

4:49 p.m., 19070 Co Rd D, German Twp, harassment.

5:20 p.m., Sportsmen Club, 7691 Co Rd 14, Clinton Twp, suspicious person.

8:04 p.m., Co Rd A/Co Rd 6, Swancreek Twp, accident with property damage.

8:37 p.m., 27836 Co Rd T, Gorham Twp, suicide threats.

8:52 p.m., Co Rd E/Co Rd 11, York Twp, disabled vehicle.

11:21 p.m., 26909 Co Rd MN, Gorham Twp, civil matter.

Sunday, Jan. 9

1:56 a.m., Co Rd 19/US 20, Fulton Co., injury accident.

2:26 a.m., US 20 Main Stop, 17980 US 20, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

3:51 a.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E, Suite 45, Swancreek Twp, 911 hang-up.

10:04 a.m., Swanton Meadows Trailer Park, 10487 Co Rd 4, Suite 116, Fulton Twp, unruly juveniles.

10:38 a.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E, Suite 43, civil matter.

3:44 p.m., Co Rd U/Co Rd 14, Chesterfield Twp, suspicious vehicle.

5:49 p.m., 27836 Co Rd T, Gorham Twp, suicide threats.

6:43 p.m., 273 Maple St., Metamora, harassment.

8:35 p.m., 6191 SH 109, York Twp, road blocked/traffic jam.

9:59 p.m., Co Rd 23/Co Rd JK, Franklin Twp, suspicious vehicle.

Monday, Jan. 10

6:09 a.m., 4773 Co Rd 22, German Twp, 911 hang-up.

10:23 a.m., 3710 Co Rd 5-1, Swancreek Twp, identity theft/scam.

11:34 a.m., 25378 Co Rd J, Franklin Twp, assist other unit.

12 p.m., 12607 Co Rd K, Pike Twp, suspicious vehicle.

2:23 p.m., 7875 Co Rd C, York Twp, 911 hang-up.

4:08 p.m., 100 E Allen St., Fayette, civil process.

4:13 p.m., 9234 SH 66, Franklin Twp, injury accident.

4:14 p.m., 9234 SH 66, Franklin Twp, traffic offense.

5:36 p.m., Forest Mobile Home Park, 4549 Co Rd E, Suite 43, Swancreek Twp, welfare check.

11:30 p.m., Country Corral, 7910 SH 109, York Twp, accident with property damage.

Tuesday, Jan. 11

11:03 a.m., US 20/Co Rd 6, Amboy Twp, domestic trouble.

12:15 p.m., Care and Share, 103 W. Lugbill Rd, Archbold, unruly juveniles.

1:35 p.m., 15094 SH 2, Clinton Twp, animal call.

4:52 p.m., 3449 Circle Dr., Swancreek Twp, unruly juveniles.

5:09 p.m., Co Rd 19/Co Rd J, Franklin Twp, injury accident.

7 p.m., Rest Area, 10501 US 20, Royalton Twp, injury accident.

7:17 p.m., Rest Area, 10501 US 20, Royalton Twp, accident with property damage.

Wednesday, Jan. 12

2:34 a.m., US 20A/Co Rd 12, York Twp, suspicious vehicle.

6:03 a.m., Co Rd C/Co Rd 21, German Twp, accident with property damage.

6:36 p.m., 23616 Co Rd E, German Twp, domestic trouble.

8:22 p.m., Co Rd E/Co Rd 5, Swancreek Twp, welfare check.

10:16 p.m., 24890 Co Rd F, German Twp, 911 hang-up.

Thursday, Jan. 13

7:33 a.m., 21886 Co Rd D, German Twp, traffic offense.