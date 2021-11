DHS releases 1st Quarter Honor Roll

The following students have achieved honor roll status at Delta High School/Four County Career Center for the first quarter of the 2021-22 school year. First honors requires a 3.5 or above grade point average. A 3.0-3.499 grade point average is needed for second honors. A student must also take a minimum of four classes and receive quarterly grades to qualify for the honor rolls. An asterisk beside the name denotes all A’s.

First Honors

Grade 9: Skylar Boulton*, Johnathan Brasher, Emily Bruce, Olivia Burkhart, Cass Chiesa, Alina Clausen, Parker Cone, Kallisa Cook, Makayla Davis, Evelyn Demaline, Caiden Etter, Richard Flores III, Natalie Friess*, Zane Galliers, Wyatt Gibbons*, Walter Hallett IV*, Bryson Hanefeld, Konnor Hawkins*, Konrad Hawkins*, Estella Hilyard, Ethan Huffman, Landon Lintermoot*, Adam Mattin*, Mackenzie Mercer, Kalleigh Mignin*, Samuel Mohring*, Brady Morr*, Trinity Nation*, Logan Riegsecker*, Brodey Roth*, Adlen Ruby, Elizabeth Schlatter, Drew Smith*, Lily Snyder*, Kendall Sprow*, Peyton Taylor, Shaelyn Tippens, Isabella Vasquez, Kylee Vershum, Josilyn Welch.

Grade 10: Joel Arroyo Sierra*, Valentin Aybar, Hannah Barnes, Michael Blessing II*, Alexander Brown, Bailee Cape*, Sydney Churchill*, Ethan Cone*, Ella Demaline, Elijah Doughty, Wesley Dunford*, Alissa Elliott*, Jose Fonseca, Danica Ford*, Kate Friess*, Jude Gibbons, Karsyn Gillen, Alani Haas, Alexa Hadley, Madelyn Hasapes*, Anthony Hernandez, Hayden Hoffman, Ava Holly, Faith Kern*, Ashlyn Lamb*, Caleb Lantz, Rudy Marquez*, Maverick Mercer, Cayden Mignin, Eli Mora*, Grace Munger, Jorlenis Murillo-Montalvan, McKenzie O’Neill, Isabella Oglesbee*, Samuel Pace, Teagan Postlewait, Luke Reinhard, Sarah Richardson, Dakota Rohrs, Justin Ruple*, Emma Saeger, Cassandra Scheid, Sophia Schneider*, Cayden Sheffer, Olivia Smith*, Luke Snyder, Jasey Spiess*, Brennan Stemen, Avery Tedrow*, Cooper Tenney*, Morghyn Tippens*, Delaney Whitaker*, Xavier Worley.

Grade 11: Holden Barnes, Connor Bates, Kyle Baumhower, Reeanah Bingman, Brennan Bronson, Gavyn Brown*, LexiAnn Brown, William Brown, Allison Buckenmeyer*, Genevieve Clausen*, Mitchell Cousino, Gretchen Culler*, Emma Deffenbaugh, Jade Druschel, Ciarra Flickinger, Bryce Gillen, Gabriella Hite, Borna Mandic, Leigh Morris*, Anthony Pelton, Brenden Pribe, James Ruple, Lily Shadel*, Layla Stickley, Anna Syverson, Khloe Weber*, Claire Westphal*.

Grade 12: Lexi Badillo, Alyssa Berry, Gray Dunford, Jessica Galliers*, Alana Hardesty*, Madeleine Johnston*, Chelsie Kirk, Shane Kruger, Anna Munger, Ava Parker*, Justice Reckner, Christy Savage, Chloe Sharples*, Jayden St John, Kayla Stack*, Kalvin Tenney, Rionna Tillman, Staley Tilse*, Reily Underwood, Kaitlyn Warner*.

Four County Career Center: Hunter Adleman*, Elixah Bustamante*, Shawn Cook*, Ashley Creps*, Aidan Gage*, Payton Hosler*, William Jeffries, Eliana LaGreca*, Paul McQueen, Austin McQuillin*, Bryce Reeves, Taylor Riebesehl*, Savannah Schaller*, Brenden Sheely*, Cody Shupp, Dylan Stricker, Jordan Whitehead, Haley Wolfrum, Izabelle Wyse*.

Second Honors

Grade 9: Felipe Aranjo-Villegas, Zachary Bower, Gabriel Cansky, Mia Cordes, Miguel Deeds-Rodriguez, Makayla Heinemann, Abagail Jones, Jaclyn Kohlhofer, Camron LaHote, Caiden Lamb, Alexa Massie, Zada Matthews, Mariah McGarry, Breanna Muck, Lukas Pribe, Lily Reynolds, Ronald Savage III, Shannon Scheid, Bryce Schmude, Antonio Smallman, Brock Sniegowski, Hunter St. John, Breyana Staples, Daniel Thatcher, Olivia Tipton, Carlton Warner Jr., Slade Young.

Grade 10: Gabriel Aranjo, Nathan Coronado, Misha Curry, Kendra Ehrsam, Ciaran Finney, Landon Griesinger, Jeremy Hambly, Riley Hankinson, Emma Hunt, Kallen Incorvaia, Robert Mulherin, Mace Reckner, Alexis Savage, Bryan Shackleton, Reece Verdin, Saige Walter, Brody Waugh, Ronald Wyse, Maximus York.

Grade 11: Koby Albring, Sophia Burres, Emily Drewes, Bryar Knapp, Gabreylla Kosier-Rettig, Jessica Kuyoth, Peyton Murray, Aizlynn O’Brien, Luke Schlatter, Nadia Vasquez, Jerremiah Wolford, Lucas Wolpert, Matthew Wyrostek.

Grade 12: Summer Bates, Ashlynn Carter, Alysa Chupurdy, Dylan Hoy, Tyler Hunt, Alexis Koder, Austin Kohlhofer, Caden Leonard, Samantha Maurer, Tristan Mlynarek, Lavinia Palanca, Evan Perry, Aleksander Pirrwitz, Madison Savage, Ariana Sustaita, Alexis Zielinski.

Four County Careeer Center: Bai Champada, Addison Conners, Hailey Dunbar, Alyssa Freshour, Kevin Hanford Jr., Madison Marr, Jayda Russell, McCormick Savage, Dakota Sherick, Philip Smithers.