EHS releases second semester honor roll

The following students of Evergreen High School have attained Honor Roll status for the second semester of the 2020-21 school year. Honor Roll students achieved a 3.50 grade point average or better. An asterisk beside the name denotes a Four County Career Center student.

Grade 12: Tyler Ackerman, McKenna Babcock, Jacob Blanchard, Jarred Carroll, Simon Cromly, Ayden DeGroff, Jacob Dickens, William Dumas, Abigail Dunn, Austin Duwve, Emily Eckhardt, Raegan Fisher, Kara Floyd, Morgan Foster, Logan Fox, Emma Fritsch, Jacob Fuller, Hannah Gleckler, Jessica Good, Christopher Hartzell, Danielle Head, Emily Herr, Breanna Huffman, Lila Johnson, Kennedy Keller, Michael King, Morgan Kohler, Allison Komon, Austin Lumbrezer, Jordan Lumbrezer, Riley Lumbrezer, Brenden Matuszak, Reveka McLaughlin, Jacob Menden *, Aaron Miller, Kessa Mounts, Samuel Napierala, Nicholas Pelland *, Evan Pennington, Savannah Pontious, Jackson Prystash, Jacob Riggs, Breanna Schaub *, Harley Schwarz *, Ethan Shively, Erik Sierra, Samantha Sierra, Gina Silvestri, Colin Smith, Madison Smith, Luke Strayer, Jazmin Todd, Katherine Wheeler, Corryn Willson.

Grade 11: Melaina Abec, Isaac Ballmer, Izabella Barkhimer, Callie Benner, Gracie Boger, Payton Boucher, Rebekah Bowser, Derek Cobb *, Kennedy Coolman, Chloe Creque, Owen Cromly, Wyatt Damaske, Spenser Denton, Trayte Dixon, Levi Ehrsam *, Alivia Eisel, Mya Gilmore *, Kayla Gleckler, Saria Gutierrez *, Kaylee Hein, Grace Heintschel, Logan Henricks, Leise Hernandez, Jaden Hinz, Mitchell Holmes, Jolie Huffman, Nicole Johnson, Carly Kanneman, Noah Kanneman, Hailee Kanthak *, Zachary Laver, Evan Lumbrezer, Emma Majewski, Austin Marvin, Seth Meiring, Joseph Mitchey, Mackenzie Mitchey, Hannah Mohr, Jenna Mossing, Mollie Newcomb, Alex Nieto, Alexandria Orns, Heather Orns, Riley Overfield, Alexander Peete, Austin Pennington, Paris Presnell *, Paige Radel, Skylee Raker, Brooklyn Richardson, Jessica Riggs, Amy Ruetz, Kaden Sanford, Benjamin Saunders, Devin Schudel *, Jocelyn Schuster, Raymond Shunck, Brianna Sintobin, Lauren Smith, Nicholas Smithmyer, Lilly Stoykoff *, Anderson Tipping, Emma Vaculik *, Lydia Valentine, Andrea VanWert, Joleen Warner, Erin Wood

Grade 10: Caleb Ackerman, Josephine Blanchard, Aiden Burgermeister, Jacob Canfield, Aine Daugherty, Hannah Double, Haley Entenmann, Rylan Fahrer, Kyle Feeback, Nathan Finfera, Adison Fisher, Andrew Geer, Ayden Gleckler, Rylee Goedde, Jacob Goodson, Devin Grant, Matthew Hassen, Conner Hewson, Collin Hickerson, Bethany Hicks, Deanna Hoffman, Ellie Johnson, Jackson Kamm, Chase Kirk, Ryland Komon, Melanie Krempec, Carson LeRoux, Walker Lumbrezer, Emileigh Myers, Lucinda Nichols, Kayla Nidek, William Parquet, Brock Patrick, Lydeyiah Roesner, Benjamin Ruetz, Lucy Serna, Michael Smith, Trever Smith, Kiersten Taylor, Woran Thompson, Marissa VanDenk, Worthy White, Lillian Wilhelm, Lydni Williamson, Jordan Witt, Samuel Worline

Grade 9: Brooklyn Camacho, Jessica Campbell, Macy Chamberlin, Colin Clancy, Molly Daugherty, Caroline Davis, Mason Emmitt, Emily Fischer, Cynthia Fritsch, Andrew Gillen, Caleb Grasser, Oakleigh Gross, Kaitlyn Harkey, Alexa Hartbarger, Austin Hernandez, Elijah Hernandez, Lillian Herr, Brooklynn Hinz, Luke Hinz, Katherine Hoffman, Rachael Hoffman, Kayla Howard, Ryder Hudik, Haley Johnson, Elijah Keifer, Autumn Kwiatkowski, Jason Lemle, Ashlyn Luttrell, Kamryn Merrill, Samantha Miller, Wyatt Miller, Shelby Moore, Daniel Napierala, Lyla Nash, Jared Peppers, Raegan Radel, Grant Richardson, Sofia Rodriguez, Grey Roesti, Nicholas Rosinski, Adam Schmidt, Keigan Schuster, Brodie Setmire, Paige Shively, Brooke Sintobin, Lanegan Smallman, Adam Smith, Jesse Spradlin, Jack Stubleski, Blade Walker, Michael Wheeler, Hannah Wilson, Tyson Woodring, Kendall Wyse, Zack Zattau.

Merit List

The following students of Evergreen High School have attained Merit List status for the first semester of the 2020-21 school year. Merit List students have achieved a 3.0-3.45 grade point average.

Grade 12: Kobey Brewster, Samantha Geer, Kyiah Harris, Dylan Jessen, Joseph Miller, Tanner Pollard, Xavier Pontious, Olivia Schwab, Cyrus Smith, Kylie Walborn.

Grade 11: Evan Baumgartner*, Jonathan Burnep, Alysa Chupurdy, Brandon Cobb, Hannah Cox, Karter Herdman, Brock Hudik, Blake Kuszmaul, Ethan Loeffler, Mason Luttrell, Vegeta Nakeith *, Zachary Overfield, Desmen Roshong, Kadince Smith, Conner Spangler, Julia Thomas*, Landen Vance, Sydney Woodring.

Grade 10: Nathaniel Abdo, Ryan Beier, Logan Davoll, Claire Dowling, Caedmon Duwve, Raymond Foster, Dauson Garcia, Brooklyn McCracken, Camden Schlueter, Briahna Schweer, Joseph Sieja, Kate Smola, Alex Sprouse.

Grade 9: Madisyn Adamczewski, Riley Dunbar, Michael Flahiff, Joseph Holmes, Cory Kanneman, Addison Natter, Robert Pennington, Austin Pontious, Alan Schudel, Wesley Seppala, Diesil Stoykoff, Hunter Vaculik, Rebekah VanWormer, Mallory VanDenk, Trace Young.