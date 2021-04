Pettisville announces third quarter honors

Pettisville has released its honor roll for the third quarter of the 2020-2021 school year.

An * denotes a 4.0 grade point average. A 3.3 grade point average is required for the honor roll at Pettisville.

Grade 7

Creighton Aeschliman *, Olivia Beck, Aiden Crawford, Genevieve Galvin, Kyle Galvin, Ava Genter, Josiah Grant, Grace Hastings *, Genevieve Heising *, Luke Horning, Macy Hoylman *, Jackson Leppelmeier, Kathryn Moore, Ella Myers *, Caleb Parks *, Naomi Richer, Quinn Ripke, Leah Roth, Caroline Sterken *, Rebecca Strauss, Anneka Wesche *, Courtney Wiemken.

Grade 8

Kelsey Bennett, Caden Bishop *, Ben Boger, Tara Crossgrove, Leah Delgado, Sophie Dimick, Noelle Fox, Landon Graffice, Tobin King, Olivia Miller *, Grace Remington, Madison Remington, Kendall Sears, Emily VanDenBerghe, Rylan Warner, Madelyn Westrick, Mason Wyse.

Grade 9

Emily Bartoe, Jada Brinkman *, Delana Damman, Amanda Grimm, Samuel Haley, Trevor King, Hollyn Klopfenstein, Ashlynn Lugbill *, Zachary Morris, Trenton Moyer *, Lucy Myers, Ty Nofziger *, Ella Richer *, Susan Ringler *, Joseph Ripke, Olivia Rossman, Oliver Shaw, Lauren Shumaker, Sophie Sterken *, Mina Wesche, Lily Wiemken, Kaleb Wyse.

Grade 10

Sean Adkins, Rosemary Baer, Jaret Beck, Leah Beck *, Rylee Beltz, Griffin Eash, Madison Eyer, Anisha Grant, Eleanor Grieser, Jonah Harmon, Elise Hoylman *, Renee Hoylman *, Ella Hudspeath *, Copper Hull, Cayden Jacoby, Allison King *, Samuel Myers *, Lily Nofziger, Elisabeth Rochefort, Kate Roth *, Esti Shaw, Caydin Smith, Isabella Strauss*, Anne Stuber, Luke VanDenBerghe, Kelly Wyse.

Grade 11

Donnie Adams, Jay-R Allison, Clark Bartoe Jr., Bryce Beltz, Carson Bennett, Taylor Boger, Maegan Bolaney, Jayla Brackman, Harley Crossgrove *, Keilah Fish, Lyla Heising *, Hannah Huddle, Gideon Myers, Karsen Pursel, Dylan Rash *, Nathan Rupp, Pete Rupp, Baden Skates, Anthony Skates, Mason Stickley, Cody Williams, Quinn Wyse.

Grade 12

Sydnie Adkins *, Xavia Borden, Wes Borton, Mayzie Clark *, Kaylee Grimm, Elise Hartzler *, Dominic Heising, Amy Jo Hitt, Joshua Horning, Anna Hudspeath *, Andrew Hulbert *, Jacob King *, Thomas McWatters *, Benjamin Morris *, Levi Myers *, Mackenzi Rivera *, Grace Schnitkey *, Madeline Shumaker *, Heath Waidelich *, Samuel Wilburn, Sadie Wilke, Ellie Wixom, Micah Yoder, Kearsten Zuver *.