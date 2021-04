DHS presents 3rd Quarter Honor Roll

Delta High School/Four County Career Center have released a 3rd Quarter Honor Roll for the 2020-21 school year. First honors require a 3.5 or above grade point average. A 3.0-3.499 GPA is needed for second honors. A student must also take a minimum of four classes and receive quarterly grades to qualify. An asterisk beside the name denotes all A’s.

First Honors

Grade 9: Joel Arroyo Sierra*, Hannah Barnes, Michael Blessing II*, Alexander Brown, Bailee Cape, Sydney Churchill*, Ella Demaline*, Wesley Dunford*, Kendra Ehrsam, Alissa Elliott*, Danica Ford, Kate Friess*, Jude Gibbons*, Karsyn Gillen*, Alani Haas, Alexa Hadley, Riley Hankinson, Madelyn Hasapes*, Anthony Hernandez, Faith Kern*, Ashlyn Lamb*, Rudy Marquez*, Maverick Mercer, Cayden Mignin, Isabella Oglesbee*, Teagan Postlewait, Mace Reckner, Luke Reinhard, Sarah Richardson, Dakota Rohrs, Justin Ruple*, Sophia Schneider, Olivia Smith*, Luke Snyder, Jasey Spiess*, Avery Tedrow, Cooper Tenney, Morghyn Tippens, Delaney Whitaker*.

Grade 10: Holden Barnes, Connor Bates*, Kyle Baumhower, Brennan Bronson*, LexiAnn Brown, William Brown*, Allison Buckenmeyer*, Genevieve Clausen, Gretchen Culler*, Jaydyn Friedman, Bryce Gillen, Evan Hanefeld*, Gabriella Hite, Jessica Kuyoth*, Leigh Morris*, Brooklyn Napier, Aizlynn O’Brien, Anthony Pelton*, Nolan Risner, James Ruple*, Luke Schlatter, Lily Shadel, Layla Stickley*, Khloe Weber*, Claire Westphal*.

Grade 11: Lexi Badillo, Alyssa Berry*, Carson Chiesa*, Hailey Creps*, Gabriela Ford, Jessica Galliers*, Ashley Gill, Devon Haven, Madeleine Johnston*, Chelsie Kirk*, Austin Kohlhofer*, Evan Perry, Justice Reckner, Christy Savage, Andrea Serna*, Faith Smith*, Sydney Smith, Jayden St John, Kalvin Tenney, Joshua Tresnan-Reighard.

Grade 12: Kaleb Barnes*, Cael Chiesa, Brooklyn Green*, Jenna Hallett*, Jayce Helminiak, Elizabeth Huffman, Makenzy Joseph*, Kayla Kunar, Elijah McMillan, Simon Munger*, Timothy Rashley*, Abigail Roth*, Reagan Rouleau*, Olivia Schneider, Nickolas Sherick, Kaytlin Siewertsen, Chase Stickley, Caydence Taft, Brooklyn Wymer.

Four County Career Center: Elixah Bustamante, Shawn Cook*, Ashley Creps*, Makenzie DeSantos*, Alyssa Freshour, William Jeffries, Madison Lipinski*, Madison Marr, Shawn McCullough*, Austin McQuillin, Matthew Pace, Bryce Reeves, Jayda Russell*, Brenden Sheely*, Spencer Taynor-Goodsite, Haley Wolfrum, Izabelle Wyse*.

Second Honors

Grade 9: Ethan Cone, Ciaran Finney, Hayden Hoffman, Ava Holly, Grace Munger, Alexis Savage, Cassandra Scheid, Cayden Sheffer, Brody Waugh, Xavier Worley, Maximus York.

Grade 10: Koby Albring, Gavyn Brown, Sophia Burres, Bai Champada, Mitchell Cousino, Emily Drewes, Ciarra Flickinger, Bryar Knapp, Aiden McQuillin, McCormick Savage, Noah Smith, Sydney Todd, Nadia Vasquez.

Grade 11: Jessica Erd, Abigail Ford, Anna Munger, Ava Parker, Aleksander Pirrwitz, Madison Savage, Kayla Stack, Ariana Sustaita, Staley Tilse.

Grade 12: Paulina Arroyo Sierra, Mariah Mattimore, Austin Michael, Jason Myers, Joseph Richardson, Todd Sackschewsky, Isaac Summers, Nomi Van Dijk, Austin Waite, Crystal Wilhelm.

Four County Career Center: Sara Benoit, Kevin Hanford Jr., Annabelle Hughes, Eliana LaGreca, Taylor Stout, Brenden Strauss, Kaley Webster.