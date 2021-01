NSCC releases fall Dean’s List

Northwest State Community College in Archbold has announced its fall semester Dean’s List. To be eligible, students must have taken at least 12 credit hours as a full-time student, or 6-11.99 credit hours as a part-time student, and have averaged above a 3.5 grade point average on a 4.0 scale. An asterisk beside the name denotes all A’s.

Archbold: Mackenzie Arce*, Zoe Arend*, David Augustine*, Craig Bailey*, Kalyn Baker*, Spencer Barhite*, Bradon Beck*, Jeffrey Beck*, Jeffrey Beck*, Mallory Beck*, Nathanael Beck*, Brittany Boysel*, Keaton Brodbeck, Jillian Burns, Zoe Castillo, Mason Conway*, Emma Dowdy, Christopher Foor*, Sarah Foor*, Kalleigh Fry*, Kiera Gensler*, Clay Gerig*, Lyndsay Gladieux*, Noah Gomez*, Emma Hall*, Emaleigh Heckel*, Abdellah Hella*, Caleb Hogrefe*, Karsyn Hostetler*, Camryn Hudson*, Alec Hylander*, Josiah Kindinger, Caroline Kinsman, Reagan Kohler*, Arlie Lambright*, Sara Lovejoy*, Alexa Martinez, Grace Mayer*, Brandon Miller, Ezekial Miller, Ashlyn Morey, Caleb Nafziger*, Daniel Nieves*, Tina Nofziger*, Yolanda Perez*, Thalia Perez, Brittney Ramirez*, Regan Ramirez*, Maxie Ratanasri*, Austin Roth*, Hannah Roth, Miles Rupp*, Autumn Ryan, Kylie Sauder, Elijah Schumacher*, Montana Stamm, Jordin Stuckey*, Brandon Taylor*, Adriana Thompson*, Joseph Torres*, Kelly VonDeylen*, Joelle Waidelich*, Kenneth Walker IV, Addison Ziegler*.

Delta: Grace Armstrong*, Robert Arredondo, Jennifer Barnhart, Bryce Bowes*, Ashley Creps*, Isaiah Estelle, Joshua Freestone*, Juan Garcia, Daniel Geise*, Mercy Gerity*, Adam Gray*, Lane Heck*, Ragan Jessing, Lucas Jones, Sophie Long*, Aliyah Lopez*, Lucia Myers, Mindy O’Neill, *, Natasha Potter*, Colin Rouleau*, Reagan Rouleau*, Andrew Schindler, Tyson Short*, Elizabet Silva*, Isabella Summers*, Layton Willson, Braelyn Wymer*, Hailey Zimmerman*.

Fayette: Chloe Aeschliman*, Miah Beauregard*, Austin Cobb*, Jocelyn Figgins, Kelsey Fruchey, Hunter Griffiths*, Travis Jaramillo*, Shawna Lester*, Christian Renner, Abigail Short*, Heidi Stambaugh, Hannah Towns Hall*, Jaryd White*.

Lyons: Broderick Jamison.

Pettisville: Mason Stickley.

Swanton: Rachel Baumgartner*, Elle Craft*, EricaRae Herrick*, Scott Reiter, Erin Shaffer, Adam Wells.

Wauseon: Sydnie Adkins*, James Allan, Patrick Armstrong, Ashley Augsburger, Taylor Baumgartner*, Gabriella Bowers*, Jettie Burget*, Carson Burt*, Alyssa Campbell, Zachary Campbell, Felipe Chavez*, Matthew Christiansen, Heather Clementson*, Kara Conine*, Rachel Davis, Kolton DeGroff*, Easton Delgado*, Rebecca Dent-Weiss*, Matthew Dominique*, Darren Dong*, Jorden Douglass*, Rudraksh Dua*, Magdalena Duden*, Tucker Dulaney*, Andrew Eberle*, Courtney Eddings*, Ian Fruchey*, Amanda Galbraith*, Justin Galbraith*, Mykah Garrison*, Nina Gleckler*, Braxton Goings*, Jameson Gray, Megan Hannigan, Alexis Haury*, Noah Hearn*, Jamie Hensley, Anna Hudspeath*, Ella Hudspeath*, Rylee Hull, Marie Hutchinson*, Makayla Kebschull*, Jackson Kelley*, Starr Kessinger, Jordan King*, Colin Kinnersley*, Grace Kuntz*, Audry Lane*, Deacon Laney*, Brett Lowden*, Caleb Macklin*, Marah Mason*, Serena Mathews*, Bailey McGuire, Eva Mennetti*, Chelsea Mercer, Katherine Miller*, Peyton Miller*, Darwin Montano*, Kyle Moore*, Benjamin Morris*, Jordan Morrison, Doug Myers*, Connor Nagel*, Alexzis Naugle*, Paige Pahl*, Autumn Pelok*, Connar Penrod*, Gerald Pfaff II, Leanne Pownall*, Jane Richer*, Zachary Robinson*, Ambrosia Rodriguez*, Adam Rosebrock*, Allison Ryan*, Andrew Scherer*, Kimberly Seeman*, Marisa Seiler*, Holden Serres*, Travis Sheffer, Hannah Shirley, Shane Smith*, Angelina Sorge*, Samantha Stein*, Clay Stump*, Olivia Tansel*, Jonas Tester*, Luke Tester*, Kylee Trucks*, Hayden Uribes, Braden Vernot*, Michael Waite*, Logan Waldron*, Eli Warncke*, Hunter Wasnich*.