COURTHOUSE NEWS

Common Pleas Court

Ronald E. Lechner, Swanton, vs. Irwin Union Bank and Trust, Dallas, Texas, other torts.

Farmers and Merchants State Bank, Archbold, vs. Jacob Tippie, Metamora, foreclosure.

Claudia S. St. John, Wauseon, vs. Alex B. St. John, Wauseon, dissolution of marriage with children.

Holland Scott, Adrian, Mich., vs. IAC Wauseon LLC, Wauseon, worker’s compensation.

Carey Smart, Swanton, vs. Robert Smart, Swanton, termination of marriage without children.

Tara Souza, Archbold, vs. August A. Souza, Montpelier, support enforcement.

Kaylah N. Hartman, Ypsilanti, Mich., vs. Micah R. Mohr, Delta, non-support of dependents.

Rebecca Lea Ann Hall, Grand Rapids, Ohio, vs. Virgil L. Hall, Delta, dissolution of marriage without children.

Marriage Licenses

Devon M. Hardesty, 24, Delta, online shopper, and Hannah L. Rood, 22, Delta, toddler teacher.

Grant R. Frey, 41, Wauseon, meat cutter, and Aria R. Evers, 30, Wauseon, meat cutter.

Real Estate Transfers

Rodger C. and Deborah K. Lawson to CBB Holdings LLC, 200 S. Cherry St., Fayette, $25,000.

Emil G. Gunther to Danny L. Gunther, 5862 County Road 1-2, Swanton, $104,653.

Nathan Brehm to Andrew L. and Nathan A. Brehm, successor co-trustees, 4950 County Road 5, Delta, $105,577.

Ronald and Melody Lichtenwald to Thomas and Pearl Phelps, 301 S. Fayette St., Fayette, $10,000.

William and Diana Mundhenk to Taylor Molina, 621 N. Adrian St., Lyons, $100,000.

David P. Jr. and Laura L. Etter to Christopher A. and Misty A. King, 803 West St., Archbold, $195,000.

Don E. Jr. and Kimberly A. Reaver to Jeffery D. Chonko, 9701 County Road 17, Wauseon, $215,000.

Anthony R. and Dwayne A. Dawson to Aaron Williams, 9591 County Road 11-2, Delta, $174,500.

Joshua E. and Gretchen E. Reckner to Courtney A. Vandeilen, 217 S. Brunell St., Wauseon, $213,000.

Benjamin T. Curry to Brody R. Shock and Rylee J. Ruger, 205 E. Lutz Road, Archbold, $160,000.

Douglas S. an Dawn R. Rufenacht to Haley D. Rufenacht, 22870 Burlington Gardens, Archbold, $190,000.

Jacqueline L. Roller to Douglas S. and Dawn R. Rufenacht, 22255 County Road F, Archbold, $325,000.

Betty L. Willingham to Stephen E. and Dee A. Jackson, 701 Burr Road, Wauseon, $150,000.

David H. and Jacalyn M. Rohr to Jordan L. and Regina E. Salkil, 109 Woodside Drive, Swanton, $165,000.

Sunny Sundays LLC to Aaron Burkhardt and Natalie Grieser, 283 Main St., Pettisville, $260,000.

Nicholas A. and Shaina L. T. Proudfoot to Ricky and Roberta Matheny, 6790 County Road A, Liberty Center, $235,000.

M. T. Sassaman, trustee, to Jacob Schroeder, 205 Wood St., Delta, $89,000.