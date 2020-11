WES announces 1st Quarter Honor Roll

(Editor’s Note: This honor roll is being repeated due to some corrections placed after it was first published.)

Wauseon Elementary School has released its 1st Quarter Honor Roll. An asterisk beside the name denotes all A’s.

Grade 3: Natalie Aeschliman, Avery Badenhop*, Travis Baldwin, Keagan Blaylock-Huddy, Amelia Blohm, Avery Burkholder, Tyler Burkholder, Graham Callendar*, Lara Cardoso Moya, Nick Carter, Maddy Chase*, Madison Chavez, Liam Church*, Robert Coulter, Brison Croninger, Bronsyn Deeds, William Denn, Hayden Donato, Emelia Eitniear, Adalynn Figy, Annie Fuentes, Claytin Galbraith, Carson Godsey, Matthew Golkiewicz, Madisyn Gonzales, Caden Hite, Peyton Hovis*, Logan Jackson, Parker Jackson*, Malachi Johnson, Zachary Johnson*, Myles Kebschull, Case Kroeger, Maverick Kruse, Alayna Lakia, Jayden Lane*, Lucas Lavinder, Alexander Maldonado*, Kole Martenies, Paula Mateo, Damico Moreno, Jaxon Nation, Leela Netcher, Dominic Nevel, Molly Oldham*, Mia Ortega, Grady Oyer*, Ryder Parker, Josslyn Perez, Choee Rash, Thomas Richer*, Evan Ringenberg*, Mayte Roblero, Andraez Rodriguez, Oliver Roth, Osten Roth, Lillian Rusinak, Rylan Schaffner, Aiden Schnitkey, Olivia Shea*, Evie Shehorn, Elijah Shepard, Eli Simon*, Brooklyn Smith, Raegan Smith, Gabe Crathman Stephens, Aubree Stewart*, Braxton Suarez, Sloan Sutherland*, Henry Tansel, Alaina Tripp, Austin Van Etten*, Meika Villarreal, Seth Vogelsong, Kolby Volkman, Brantley Wagner, Brayden Weirauch, Robert Williams, Benjamin Wonderly, Kaydence Wood, Brooklyn Zeigler.

Grade 4: Lauren Agar, Mason Allen, Bradley Bauman, Kenley Busack, Maricarmen Cardenas, Kowen Carroll, Max Croninger, Logan Custard, Chyann Davis, Karsen Demaline, Josiah Dixon*, Jacob Dominique, Katey Ehrsam*, Adalyn Elling, Cooper Everly, Chloe Fisher, Halle Fogarty, Alex Fruchey*, Caleb Fry*, Isaac Galbraith, Tucker Hall*, Jade Hamilton, Brodee Harrison, Steven Held, Emma Henry, Skylar Hovis, Maxton Howard, Harper Inderrieden*, Tyge Klopfenstein, Payton Ledyard, Alan Leininger Jr.*, Makayla Mahnke, Max Mouch*, Bella Mozena, Leela Netcher, James Printke, Olivia Puehler, Gemma Randolph, Morgan Raymo*, Kaden Rees, Peyton Richer*, Aspen Riegsecker*, Summer Rochefort*, Ella Rupp, Lila Schindler*, Cash Sigg, Braden Simon*, Nicholas Smith, Zavin Snyder, Aubrey Sommers, Braedyn Stasa, Alex Tolles, Samuel Vazquez, Elliott Wagner*, Jakob Yocom.

Grade 5: Reyna Anastacio, Zaeli Badenhop*, Allen Bock, Troy Borsos, Ella Bourn, Carter Bowers, Dylan Burkholder, Daniel Camacho, Solomon Canales*, River Cantu, Rhys Cantu, Molly Case, Izaak Conrad*, Adelynn Crossgrove, Gavin Fisher, Aiden Franz-Donato, Breanna Fry, Halle Gleckler*, Kayden Hanson, Ella Hartson, Isaac Heller*, Lissa Jones, Hailee Kope, Dean Kuckuck, James Leahy, Lilly Leija*, Mia Leininger, Fisher Lindau, Jamie Mahnke, William Marks*, Jillian Martin, Julian Martinez, Brady McGuire, Sophia Medina, Annabella Meyers, Alyias Molina, Jalyssa Molina, Reid Moser, Aiden Oberhaus, Lillian Parks, Jakob Rice, Layla Rice, Landon Ringenberg, Bentlei Rocha*, Owen Rufenacht, Maddox Schneider*, Sullivan Schuster, Zenas Siefker, Owen Smeltzer*, Jaxton Smith, Kyle Snow, Micah Strader*, Breah Teal, Bethani Tibbs*, Liam Tripp, Kaiden Willeman, Nathan Wonderly*, Aiden Wood, Hallie Woodard*, Lainey Zientek.