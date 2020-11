DHS releases 1st Quarter Honor Roll

The following students have achieved honor roll status at Delta High School/Four County Career Center for the first quarter of the 2020-21 school year. First honors require a 3.5 or above grade point average. A 3.0-3.499 GPA is needed for second honors. A student must also take a minimum of four classes and receive quarterly grades to qualify for the honor rolls. An asterisk beside the name denotes a student receiving all A’s.

First Honors

Grade 9: Joel Arroyo Sierra*, Hannah Barnes, Michael Blessing II*, Alexandra Brown*, Bailee Cape*, Sydney Churchill*, Ethan Cone, Ella Demaline, Wesley Dunford*, Alissa Elliott*, Danica Ford, Kate Friess*, Jude Gibbons*, Karsyn Gillen*, Alani Haas, Alexa Hadley, Riley Hankinson, Madelyn Hasapes*, Anthony Hernandez, Hayden Hoffman, Faith Kern*, Ashlyn Lamb, Caleb Lantz, Maverick Mercer, Cayden Mignin*, Grace Munger, Emmaleigh Murray, Isabella Oglesbee, Teagan Postlewait, Mace Reckner, Luke Reinhard, Sarah Richardson, Dakota Rohrs, Justin Ruple*, Alexis Savage, Cassandra Scheid, Sophia Schneider*, Olivia Smith*, Luke Snyder*, Jasey Spiess*, Avery Tedrow, Cooper Tenney, Morghyn Tippens, Delaney Whitaker*, Xavier Worley, Maximus York.

Grade 10: Koby Albring, Holden Barnes*, Connor Bates*, Kyle Baumhower, Brennan Bronson*, LexiAnn Brown, William Brown*, Allison Buckenmeyer*, Sophia Burres, Genevieve Clausen, Mitchell Cousino, Gretchen Culler*, Jaydyn Friedman, Bryce Gillen, Evan Hanefeld*, Gabriella Hite, Alana Hyott*, Bryar Knapp, Jessica Kuyoth, Leigh Morris*, Brooklyn Napier*, Aizlynn O’Brien, Anthony Pelton*, Nolan Risner, James Ruple*, Luke Schlatter*, Lily Shadel, Layla Stickley*, Khloe Weber*, Claire Westphal*.

Grade 11: Lexi Badillo, Alyssa Berry, Carson Chiesa*, Hailey Creps*, Dianne Eckenrode, Jessica Erd, Abigail Ford, Gabriela Ford*, Jessica Galliers*, Ashley Gill, Devon Haven, Madeleine Johnston*, Lucas Jones, Chelsie Kirk, Austin Kohlhofer, Anna Munger, Ava Parker, Evan Perry, Aleksander Pirrwitz, Justice Reckner*, Christy Savage*, Andrea Serna*, Faith Smith*, Sydney Smith, Jayden St. John*, Kayla Stack, Kalvin Tenney, Joshua Tresnan-Reighard, Reily Underwood.

Grade 12: Kaleb Barnes*, Cael Chiesa, Keirsten Culler, Ella Ford*, Brooklyn Green*, Jenna Hallett*, Jayce Helminiak, Max Hoffman*, Elizabeth Huffman, Makenzy Joseph*, Nicholas Mazurowski*, Elijah McMillan*, Austin Michael, Simon Munger*, Timothy Rashley*, Abigail Roth*, Reagan Sackchewsky*, Olivia Schneider*, Nickolas Sherick, Kaytlin Siewertsen*, Chase Stickley, Caydence Taft, Nomi Van Dijk, Crystal Wilhelm, Braelyn Wymer.

FCCC Juniors/Seniors: Elixah Bustamante*, Shawn Cook, Ashley Creps*, Makenzie DeSantos*, Scott Harrison, William Jeffries, Eliana LaGreca, Madison Lipinski*, Madison Marr*, Shawn McCullough*, Austin McQuillin, Lacey Monroe, Matthew Pace*.

Second Honors

Grade 9: Rylan Andrews, Gabriel Aranjo, Misha Curry, Elijah Doughty, Kendra Ehrsam, Ciaran Finney, Jose Fonseca, Landon Griesinger, Jeremy Hambly, Emma Hunt, Kallen Incorvaia, McKenzie Kempton, Logan, LaGreca, Samuel Pace, Emma Saeger, Caleb Shoemaker, Brennan Stemen, Olivia Turi, Brody Waugh, Brock Webster, Jacob Widney.

Grade 10: Gavyn Brown, Bai Champada, Addison Conners, Emily Drewes, Ciarra Flickinger, Ethan Funk, Aidan Gage, Aaden Koder, Gabreylla Kosier-Rettig, Emily Logan, Brenden Pribe, Dylan Stricker, Kaleb Sutton, Sydney Todd, Nadia Vasquez, Jamison Williams, Lucas Wolpert.

Grade 11: Hunter Adleman, Nicholas Barnhart, Alyesa Brown, Gray Dunford, Caden Leonard, Elizabeth Logan, Rollin Robinson, Madison Savage, Ariana Sustaita, Staley Tilse.

Grade 12: Paulina Arroyo Sierra, Claire Hutchinson, Kayla Kunar, Gabriel Meyer, Isaac Summers.

FCCC Juniors/Seniors: Sara Benoit, Alyssa Freshour, Keven Hanford Jr., Jace Havens, Kaden Hawkins, Tristan Hilton, Annabelle Hughes, Brendan Sheely, Taylor Stout, Brendan Strauss.