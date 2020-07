Northwest State announces spring dean’s list

ARCHBOLD – Northwest State Community College has announced its spring semester dean’s list. To be eligible, students must have taken at least 12 credit hours as a full-time student, or 6-11.99 as a part-time student, and have averaged above a 3.5 GPA on a 4.0 scale.

Archbold: Mackenzie Arce, Cassidy Baden, Spencer Barhite, Jeffrey Beck, Erica Breier, Johanna Fritz, Marissa Fryman, Hadley Galvan, Juan Garcia, Ian Gericke, Clay Gerig, Lyndsay Gladieux, Josee Grime, Brayden Hall, Emma Hall, Abdellah Hella, Sandra Hernandez, Noah Hogrefe, Caleb Keim, Caroline Kinsman, Mason Kinsman, Isabel Krieger, Adriana Lopez, Caleb Nafziger, Christian Pena, Macy Peterson, Brittney Ramirez, Regan Ramirez, Antonio Ramos, Austin Roth, Madison Roth, Miles Rupp, Christopher Schaub, Chloe Schramm, Brennan Short, James Smith, Adam Walker, Gordon Winland III, Marisa Yates.

Delta: Justin Anderson, Robert Arredondo, Jennifer Barnhart, James Cole, Leah Cole, Morgan Davis, Joshua Freestone, Mercy Gerity, Kyle Hadley, Lane Heck, Ragan Jessing, Aliyah Lopez, David Mann, Lucia Myers, Gerald Pfaff II, Natasha Potter, Colin Rouleau, Isabella Summers, Ryan Tonjes, Brady Wymer.

Fayette: Miah Beauregard, Austin Cobb, Brian Fether, Hunter Griffiths, Travis Jaramillo, Zoee Kesier, Julie Kemarly-Dowland, Elizabeth Leal, Montgomery Maginn, Nathaniel McVay, Madisyn Underwood, Ethan Whaley, Jaryd White.

Lyons: Lindsay Burroughs, Tamera Burroughs, Broderick Jamison.

Neapolis: Kaitlyn Keefer.

Pettisville: Marais Borton, Joshua Prather.

Swanton: Ruth Bumgartner, Deborah Both, Abagail Heath, EricaRae Herrick, Scott Reiter, Erin Shaffer.

Wauseon: James Allan, Lisa Anaya, Patrick Armstrong, Anthony Banister, Anthony Banister, Karla Bautista Palos, Noah Becker, Kelcy Blanchong, Gabriella Bowers, Noah Burget, Alyssa Campbell, Megan Carroll, Matthew Christiansen, Macey Coronado, Katlyn DeGroff, Easton Delgado, Rebecca Dent-Weiss, Darren Dong, Erin Douglass, Jorden Douglass, Jordan Eyer, Amber Falor, Harlee Floss, Jessica French, Aimee Galford, Mikayla Graber, Kyrin Grime, Nina Gutierrez, Megan Hannigan, Austin Hathaway, Alexis Haury, Andrew Hoeffel, Jacob Holthues, Jackson Kelley, Angela Klosinski, Levi Krasula, Audry Lane, Grace Leininger, Samantha Martin, Bailey McGuire, Megan Meiring, Jennifer Menz, Katherine Miller, Ashely Oberla, Eleanor Oyer, Connar Penrod, Alexandra Pursel, Ambrosia Rodriguez, Craig Roth, Desiree Saldivar, Jaimee Schreiber, Jac Schroeder, Travis Sheffer, Hannah Shirley, John Shirley, Chaney Sigg, Angelina Sorge, Jack Stuber, McKenna Thierry, Jason Trouten, Hayden Uribes, Cora Vanslyke, Aneesa Volkman, Lee Waidelich, Michael Waite, Levi Waldron, Eli Warncke, Sydney Zirkle.