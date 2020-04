Wauseon students to have art published

Wauseon students have participated in Spring Celebrating Art. There are 138 students that were selected and will have their art published in the coming weeks under the direction of our WPS/WES art teacher Lindsay Gordon.

Kindergarten

Arabella Alcala, Gabriel Badenhop, Elizabeth Carter, Maggie Croninger, Elowyn Custer, Olivia Fruchey, Jase Gault, Emberlyn Ginoza, Jacoby Haas, Eddy Hernandez, Cason Johnson, Lauren Lorton, Ivan Martinez, Hiltyn Miller, Jayden Nestor, Ryleigh Oberla, Rayne Parsons, Lydia Ramon, Clayre Rash, Nolan Robinson, Emitt Rodriguez, Angel Rodriguez Ruiz, Makaylah Ruplinger, Noah Schindler, Liam Starkweather, Ana Maria Uribes, Brantley VanDeilen-Middleton, Eli Vonier, Anderson Wagner, Paisley Wyse, Brogan Zeigler, Kenzie Zuidema.

First grade

Imari Alvarado, Hank Andrews, Andrea Avelares, Hudson Baker, Maverick Buck, Bess Burkholder, Jackson Cunningham, Easton Demaline, Kally Ehrsam, Carter Franz, Jeweliana Garcia, Olive Gomez, Liam Hall, Kinley Harding, Oscar Hernandez IV, Hunter Jacobsen, Jalyn Johnson, Zariah Kessler, Lucas Kretz, Gia Leininger, Khloee Mansfield, Jariel Morales, Wyatt Netcher, Logan Pownall, Jayden Prater, Ryder Ramsey, Ollyana Reaster, Violet Schneider, Jasin Shape, Allison Sturges, Santiago Vazquez, Addison Whitinger, Elijah Wyse, Jaxson Zirgibel.

Second grade

Travis Baldwin, Amelia Blohm, Madelyn Chase, Westen Cowell, William Denn, Annette Fuentes, Madisyn Gonzales, Eliaz Gonzalez, Zachary Johnson, Myles Kebschull, Jayden Lane, Julia Lugabihl, Alexander Maldonado, Lake Mouch, Grady Oyer, Ryder Parker, Thomas Richer, Mayte Roblero, Mason Roderick, Osten Roth, Sara Russell, Evie Shehorn, Eli Simon, Braxton Suarez, Austin Van Etten, Kolby Volkman, Jocelynn Wiemken, Benjamin Wonderly.

Third grade

Brodee Harrison, Jonuel Collazo Melendez- moved, Chloe Fisher, Steven Held, Kellen Hood, Roman Martinez, Olivia McCall, Olivia Puehler, Dominga Ramirez, Aspen Riegsecker.

Fourth grade

Zaeli Badenhop, Keegan Bird, Rhys Cantu, Izaak Conrad, Adelynn Crossgrove, Jasmine Dauwalter, Ximena Flores Lopez- moved, Aiden Hernandez, Emily Hillman, Hailee Kope, Jillian Martin, Sophia Medina, Alexis Myers, Emalyne Neifer, Brynlee Poorman, Owen Rufenacht, Carly Rupp, Kyle Snow, Kylee Steele, Breah Teal, Colton Ward, Sydnie Whitinger, Kaiden Willeman, Hallie Woodard.

Fifth grade

Irvin Ayala, Sarah Becker-Ricker, Lorali Berry, Sophia Browning, Kadence Croninger, Ellie Grisier, Madison Haas, Mackenzie Jacobsen, Sidney O’ Dell, Laynee Sanford.