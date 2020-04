Pettisville announces honor roll

Pettisville has released its honor roll for the third quarter of the 2019-2020 school year.

A * denotes a 4.0 grade point average. A 3.3 grade point average is required for honor roll at Pettisville.

Grade 7 – Shiloh Adkins, Kelsey Bennett, Caden Bishop *, Ben Boger, Wyatt Borer, Carlos Bowers, Kylerr Bronson, Ryan Clark, Tara Crossgrove, Sophie Dimick, Shaun Fish, Noelle Fox, Landon Graffice, Miley Harris, Taylyn Herschberger, Tobin King, Olivia Miller, Grace Remington, Madison Remington, Chloe Robertson, Kendall Sears, Justin Sierra, Micaiah Stutzman *, Rylee Tietje, Emily VanDenBerghe *, Rylan Warner, Madelyn Westrick, Mason Wyse.

Grade 8 – Emily Bartoe *, Jada Brinkman *, Aleeah Brown, Chloe Clutter, Grace Crawford, Delana Damman, Amanda Grimm, Samuel Haley, Trevor King, Hollyn Klopfenstein, Grace Ledyard, Ashlynn Lugbill, Cassidy Miller, Zachary Morris, Trenton Moyer *, Lucy Myers, Zachary Nafziger, Ty Nofziger, Ella Richer, Susan Ringler, Joseph Ripke, Olivia Rossman, Allison Salmi, Oliver Shaw, Lauren Shumaker, Sophie Sterken *, Maxwell Thompson, Mina Wesche, Lily Wiemken, Kaleb Wyse, Keegan Wyse, Karter Zachrich.

Grade 9 – Sean Adkins, Rosemary Baer, Jaret Beck, Leah Beck *, Madison Beck, Rylee Beltz, Griffin Eash, Anisha Grant, Eleanor Grieser, Elise Hoylman *, Renee Hoylman *, Ella Hudspeath *, Cooper Hull, Allison King *, Hunter Linton, Zachary McWatters, Samuel Myers *, Lily Nofziger, Elisabeth Rochefort, Kate Roth *, Esti Shaw, Alyssa Sifuentes *, Isabella Strauss *, Luke VanDenBerghe, Kelly Wyse *.

Grade 10 – Donnie Adams, Taylor Balser, Clark Bartoe Jr., Bryce Beltz, Carson Bennett, Taylor Boger, Presley Cook, Harley Crossgrove, Clara Damman, Keilah Fish, Christa Gerken, Zachary Girdham, Lyla Heising *, Hannah Huddle, Gideon Myers, Dylan Rash, Pete Rupp, Emma Salmi, Mason Stickley, Quinn Wyse.

Grade 11 – Sydnie Adkins, Meshary Aquino, Brayden Barrett, Xavia Borden, Wes Borton, Mayzie Clark, Blake Eyer, Elise Hartzler *, Dominic Heising, Christian Hernandez, Joshua Horning, Anna Hudspeath, Andrew Hulbert, Nate Keim, Jacob King *, Max Leppelmeier, Thomas McWatters *, Benjamin Morris *, Levi Myers *, Caleb Nafziger *, Gonzalo Pajares, Mackenzie Rivera *, Trine Scherer, Grace Schnitkey, Madeline Shumaker, Madison Thompson, Heath Waidelich *, Sam Wilburn, Sadie Wilke, Ellie Wixom, Micah Yoder *, Kearsten Zuver.

Grade 12 – Mitchell Avina, Spencer Barhite *, Samantha Boger, Libby Carda, Felipe Chavez, Matthew Christiansen *, Brett Coopshaw, Nick Davis, Emily Dimick, Joel Flory *, Sarah Foor *, Justin Girdham, Mikayla Graber *, Amelia Hancock *, Ava Hoylman *, Graeme Jacoby, Danielle King *, Megan King *, Jessica McWatters *, Kelly Miller *, Mackenzie Morgan *, Dalton Myers, Austin Rearick, Logan Reiniche, Payne Reiniche, Isaac Reynolds, Aaron Rupp, Matthew Rupp, Heather Sauder, Anneli Shaw, Rhiana Short, Tyler Smith, Katherine Stuber *, Kaitlyn Wiemken, Sydney Wilke *, Luke Young, Breyer Zachrich *, Jaton Zuver.