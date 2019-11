DHS 1st Quarter Honor Roll announced

The following students have achieved 1st Quarter Honor Roll status at Delta High School/Four County Career Center for the 2019-20 school year. First honors require a 3.5 or above grade point average. A 3.0-3.499 GPA is needed for second honors. A student must also take a minimum of four classes and receive quarterly grades to qualify for the honor rolls. An asterisk beside the name denotes all A’s.

First Honors

Grade 9: Holden Barnes*, Connor Bates, Reeanah Bingman, Brennan Bronson*, William Brown*, Allison Buckenmeyer*, Genevieve Clausen, Gretchen Culler*, Emma Deffenbaugh*, Jade Druschel, Ciarra Flickinger, Jaydyn Friedman*, Ethan Funk, Evan Hanefeld*, Gabriella Hite, Alana Hyott, Leigh Morris*, Brooklyn Napier*, Aizlynn O’Brien, Anthony Pelton*, Taylor Riebesehl, Nolan Risner, James Ruple*, Luke Schlatter, Lily Shadel, Layla Stickley*, Khloe Weber, Claire Westphal*.

Grade 10: Lexi Badillo, Alyssa Berry, Alyesa Brown*, Kyiah Buerke*, Kristopher Burns, Elixah Bustamante, Carson Chiesa, Shawn Cook*, Ashley Creps, Hailey Creps*, Makenzie DeSantos, Dianne Eckenrode, Jessica Erd, Abigail Ford, Jessica Galliers*, Ashley Gill, Rylee Hanefeld, Alana Hardesty, Cole Holly*, Madeleine Johnston*, Chelsie Kirk*, Austin Kohlhofer*, Elizabeth Logan, Austin McQuillin, Ava Parker, Evan Perry, Aleksander Pirrwitz, Justice Reckner*, Rollin Robinson, Jayda Russell, Christy Savage, Megan Schermond*, Andrea Serna*, Chloe Sharples*, Brenden Sheely, Faith Smith*, Sydney Smith*, Ally Sprow*, Jayden St John*, Kayla Stack*, Kalvin Tenney, Rionna Tillman, Staley Tilse, Joshua Tresnan-Reighard, Reily Underwood, Kaitlyn Warner, Haley Wolfrum, Izabelle Wyse*.

Grade 11: Paulina Arroyo Sierra, Kaleb Barnes, Cael Chiesa, Keirsten Culler*, Ella Ford*, Brooklyn Green*, Jenna Hallett*, Max Hoffman, Claire Hutchinson, MaKenzy Joseph, Kayla Kunar , Zack Mattin*, Nicholas Mazurowski*, Simon Munger*, Daria Powell, Timothy Rashley*, Abigail Roth, Reagan Rouleau, Olivia Schneider, Nickolas Sherick, Kaytlin Siewertsen, Chase Stickley, Isaac Summers, Caydence Taft, Braelyn Wymer*, Brooklyn Wymer.

Grade 12: Morgan Allen, Mariah Baker, Kayla Ann Barrett*, Bethany Burkhart*, Taran Campbell, Michaela Fouty*, Skylar Gomoll*, Nathan Jokinen, Brandon Perry, Braden Risner, Logan Rogers, Gabriel Scott, Lily Strong, Shelby Taft*, Hunter Tresnan-Reighard, Mary Westphal, Jorrdyn Wolford, Lydia Yoder*, Kali Zikovich.

FCCC Juniors/Seniors: Sara Benoit, Aubrey Cook, Payton Gladieux, Collin Harris, Grant Harris, Madison Lipinski, Shawn McCullough*, Lacey Monroe*, Mindy O’Neill, Brian Przepiora, Gaven Salser, Steven Stark, Taylor Stout, Kaley Webster*, Abbigail Yeary, Brian Yeary.

Second Honors

Grade 9: Kyle Baumhower, Arielle Bernal, LexiAnn Brown, Addison Conners, Mitchell Cousino, Marissa DeSantos, Emily Drewes, Harold Fry, Chelsea Gibson, Bryce Gillen, Aaden Koder, Gabreylla Kosier Rettig, Jessica Kuyoth, Emily Logan, Aiden McQuillin, Brenden Pribe, Savannah Schaller, Dylan Stricker, Kaleb Sutton, Anna Syverson, Sydney Todd, Nadia Vasquez, Lucas Wolpert.

Grade 10: Nicholas Barnhart, Summer Bates, Dakota Davis, Gray Dunford, Gabriela Ford, Ivon Gonzalez Olvera, Victoria Hall, Devon Haven, Jersey Irelan, Lucas Jones, Alexis Koder, Shane Kruger, Eliana LaGreca, Caden Leonard, Madison Marr, Samantha Maurer, Anna Munger, Madison Savage, Alania Sintobin, Ariana Sustaita.

Grade 11: Michael Eckenrode, Kai Fox, Fayth Hall, Jayce Helminiak, Tori Hockenberry, Antonio Lopez, Elijah McMillan, Austin Michael, Jason Myers, Lane Oyer, Joseph Richardson, Dorian Snatchko, Mikayla Tharp, Cody Widney.

Grade 12: Guillermo Asensio, Drew Clifton, Archie Cornell, Hayden Davis, Ian Ford, Addyson Gomoll, Ramzie Hockenberry, Tyler Hyott, Jordan Mauter, Evan Oberneder, Cole Riches, Ian Turi, Cory Waugh.

FCCC Juniors/Seniors: John Blystone, Taylor Collins, Payton Foote, Morgan Johnson, Gavin Lotozynski, Matthew Pace, Cieregan Taft.