Pettisville High School releases 4th Quarter Honor Roll

Pettisville High School has announced its 4th Quarter Honor Roll for the 2018-19 school year. At least a 3.3 grade point average is required for the honor roll. An asterisk beside the name denotes all A’s.

Grade 7: Jada Brinkman, Aleeah Brown, Chloe Clutter, Delana Damman, Amanda Grimm, Samuel Haley, Trevor King, Hollyn Klopfenstein, Ashlynn Lugbill, Cassidy Miller, Eli Mora, Zachary Morris, Trenton Moyer, Lucy Myers, Zachary Nafziger, Ty Nofziger, Ella Richer *, Susan Ringler, Joseph Ripke, Olivia Rossman, Allison Salmi, Oliver Shaw, Lauren Shumaker, Sophie Sterken *, Maxwell Thompson, Mina Wesche, Lily Wiemken, Kaleb Wyse.

Grade 8: Sean Adkins, Rosemary Baer, Jaret Beck, Leah Beck *, Madison Beck, Rylee Beltz, Haylee Bronson, Griffin Eash, Madison Eyer, Anisha Grant, Ellie Grieser, Jonah Harmon, Elise Hoylman *, Renee Hoylman *, Ella Hudspeath *, Cooper Hull, Cayden Jacoby, Allison King, Zachary McWatters, Hannon Moore, Samuel Myers, Lily Nofziger, Elisabeth Rochefort, Kate Roth *, Esti Shaw, Isabella Strauss*, Luke VanDenBerghe, Kelly Wyse.

Grade 9: Donnie Adams, Taylor Balser, Bryce Beltz, Carson Bennett, Taylor Boger, Harley Crossgrove, Clara Damman, Keilah Fish, Zachary Girdham, Lyla Heising *, Hannah Huddle, Gideon Myers, Karsen Pursel, Nathan Rupp, Pete Rupp, Mason Stickley, Quinn Wyse.

Grade 10: Sydnie Adkins *, Xavia Borden, Mayzie Clark, Kaylee Grimm, Elise Hartzler *, Dominic Heising ,Christian Hernandez, Joshua Horning, Andrew Hulbert, Jacob King *, Max Leppelmeier, Thomas McWatters *, Benjamin Morris *, Levi Myers *, Caleb Nafziger *, Mackenzi Rivera *, Grace Schnitkey, Madeline Shumaker, Anthony Smith, Madison Thompson, Heath Waidelich *, Sadie Wilke, Ellie Wixom, Micah Yoder *.

Grade 11: Mitchell Avina, Spencer Barhite, Samantha Boger, Zoe Bullano, Matthew Christiansen *, Nick Davis, Emily Dimick, Joel Flory *, Sarah Foor, Justin Girdham, Mikayla Graber, Amelia Hancock *, Ava Hoylman, Danielle King *, Megan King *, Zehra Kirma *, Ryeana Klopfenstein, Jessica McWatters, Mackenzie Morgan, Kelly Miller *, Austin Rearick, Aaron Rupp *, Matthew Rupp, Heather Sauder, Anneli Shaw, Rhiana Short *, Katherine Stuber *, Kaitlyn Wiemken, Sydney Wilke, Luke Young, Breyer Zachrich *.

Grade 12: Angel Adams, Stetson Aeschliman, Birch Baer, Zachary Basselman, Joshua Bock, Marais Borton *, Wyatt Cerda, Lindsey Crossgrove *, Mauricea Crouch *, Theary Eash, Jordan Eyer, William Fenton, Josh Graber, Elijah Grieser, Anna Harmon, Daniel Holsopple, Rebekah Holsopple, Austin Horning, Caleb Keim, Starr Kessinger, Madelyn Krueger, Morgan Leppelmeier, Rebekah Liechty *, Dylan Martin, Jessica Mathews, Drake McKeever, Brodie Miller, Peyton Miller, Zach Morrison, Calvin Nofziger, Caleb Nolander, Logan Rufenacht, Ryan Rufenacht, Sam Rychener, Brandi Schnitkey *, Jack Stuber, Tony Stuckey, Canidate Vickery, Emmah Wilburn, Madeleine Wixom, Kayla Wyse, Detric Yoder.