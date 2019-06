Delta High School announces 4th Quarter Honor Roll

Delta High School has announced the 4th Quarter Honor Roll for the 2018-19 school year. First honors require a 3.5 or above grade point average. A 3.0-3.499 grade point average is needed for second honors. A student must also take a minimum of four classes and receive quarterly grades to qualify for the honor rolls. An asterisk beside the names denotes all A’s.

FRESHMEN

First Honors: Lexi Badillo, Kyiah Buerke*, Kristopher Burns, Elixah Bustamante, Carson Chiesa, Ashley Creps, Hailey Creps, Jessica Galliers*, Ashley Gill, Rylee Hanefeld, Alana Hardesty, Cole Holly, Madeleine Johnston*, Chelsie Kirk, Austin Kohlhofer, Elizabeth Logan, Justice Reckner*, Rollin Robinson, Jayda Russell, Christy Savage, Megan Schermond*, Andrea Serna, Chloe Sharples, Faith Smith*, Sydney Smith*, Ally Sprow*, Jayden St John, Kayla Stack, Kalvin Tenney, Julia Thomas, Reily Underwood, Haley Wolfrum.

Second Honors: Sofia Aleo, Nicholas Barnhart, Alyssa Berry, Alyesa Brown, Shawn Cook, Makenzie DeSantos, Dianne Eckenrode, Jessica Erd, Abigail Ford, Gabriela Ford, William Jeffries, Lucas Jones, Caden Leonard, Austin McQuillin, Evan Perry, Aleksander Pirrwitz, Brenden Sheely, Ariana Sustaita, Rionna Tillman, Staley Tilse, Joshua Tresnan-Reighard, Kaitlyn Warner, Izabelle Wyse.

SOPHOMORES

First Honors: Paulina Arroyo Sierra, Kaleb Barnes*, Cael Chiesa, Keirsten Culler*, Michael Eckenrode, Ella Ford*, Brooklyn Green* ,Jenna Hallett*, Courtny Helton, Max Hoffman, MaKenzy Joseph*, Kayla Kunar, Madison Lipinski, Francisco Marquez, Zack Mattin*, Nicholas Mazurowski*, Shawn McCullough, Elijah McMillan, Lacey Monroe, Simon Munger, Lane Oyer, Daria Powell, Timothy Rashley*, Abigail Roth, Reagan Rouleau*, Blake Schauwecker, Olivia Schneider*, Nickolas Sherick, Kaytlin Siewertsen, Dorian Snatchko, Chase Stickley*, Dakota Swicegood, Caydence Taft*, Braelyn Wymer, Brooklyn Wymer, Eduardo Xiloj Mendoza.

Second Honors: Kai Fox, Jayce Helminiak, Tori Hockenberry, Elizabeth Huffman, Austin Michael, Anabelle Pozzanghera, Isaac Summers, Cody Widney, Crystal Wilhelm.

JUNIORS

First Honors: Kayla Ann Barrett*, Skylar Buck, Bethany Burkhart*, Marissa Cargill*, Amelia Champada, Nicklas Collum, Madison DeSantos*, Elizabeth Ford, Michaela Fouty, Addyson Gomoll, Hailey Hoffman, Nathan Jokinen, Jessie Lake, Braden Risner, Gabriel Scott, Antonio Serna , Lily Strong, Shelby Taft, Hunter Tresnan-Reighard, Ian Turi, Mary Westphal, Jorrdyn Wolford, Kylie Wyse*, Lydia Yoder*.

Second Honors: Morgan Allen, Robert Boulton IV, Amanda Bowerman, Drew Clifton, Ian Ford, Nicolas Gardelli, Skylar Gomoll, Ramzie Hockenberry, Evan Oberneder, Kayleigh Pace, Brandon Perry, Logan Rogers, MaKenzee Sheely, Cory Waugh.

SENIORS

First Honors: Ashley Augsburger, Winnie Chuang, McKenna Davis, Joy Dunford, Logan Echler, Ricardo Flores Jr., Abigail Freeman*, Mercy Gerity*, Miriam Gerity, Falcon Hassenzahl, Hadlee Henderson, Raelyn Hutchinson, Jarod Kurfiss, Cassandra Lee, Aliyah Lopez*, Cole Mattin, Tyler McCullough, William McQueen, Jacob Myers, Lucas Powell, Tristen Saeger, Samantha Sedlacek, Echo Sniegowski, Troy Sprague, Alexa Tenney, Kaylin Twigg*, Brady Wymer.

Second Honors: Jose Arroyo Sierra, Kiara Bingman, Alexandria Carpenter, Tyler Collins, Marissa Edwards, Wesley Griesinger Jr., Kayden Kurth, Ashley Schmidt, Jacob Schneider.

FOUR COUNTY JUNIORS/SENIORS

First Honors: Megan Allen, Aubrey Cook*, Payton Gladieux, Allianna Hite*, Makayla Joseph, Kara Kistner, Mindy O’Neill, Jewellee Roberts, Taylor Stango, Cieregan Taft, Cheyenne Wyse, Breyanna Yeary.

Second Honors: John Blystone, Brooklyn Erd, Payton Foote, Emily Gafner, Morgan Johnson, Ariel Kohlhofer, Owen Monroe, Tatiana Ruiz, Faith Weltlin.