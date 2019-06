NSCC presents Spring 2019 Dean’s List

Northwest State Community College has announced its spring semester dean’s list. To be eligible, students must have taken at least 12 credit hours as a full-time student, or 6-11.99 as a part-time student, and have averaged above a 3.5 GPA on a 4.0 scale. An asterisk beside the name denotes a 4.0 GPA.

Archbold:* Eliza Avers*, Alicia Barhite*, Gregory Bass*, Levi Baus*, Jeffrey Beck*, Andrew Bilen*, Aubry Carlisle, Tara Conklin, Alora DeLaney*, Carissa Diller*, Joel Draggoo*, Itzayana Gaona, Clay Gerig, Adrienne Gineman*, Brayden Hall*, Abdellah Hella*, Alec Hylander*, Eleena Kammeyer*, Lily Krieger*, Adriana Lopez, Adam Mahnke*, Bradley Merillat*, Clay Nafziger, Christian Pena*, Maxie Ratanasri*, Thaddeus Rice*, Grace Ritta*, Madison Roth, Elliet Rupp*, Christopher Schaub*, Brennan Short*, Jordin Stuckey, Aiden Warncke* Alexa Wilson*, Travis Ziegler*.

Delta: Robert Arredondo*, Michael Badenhop, Hannah Barnhart*, Jennifer Barnhart*, Kaitlyn Cook, Matthew Dominique, Elizabeth Finney*, Adam Gray*, Lane Heck*, Morgan Helminiak, Billie Hernandez, Amy Huffman, Nick Jones*, Wesley Klorer*, Jonathan Marvin*, Sidney Munger*, Lucia Myers*, Madison Nadolny*, Trenton Peluso, Gerald Pfaff II*, Natasha Potter*, Edee Roth*, Allan Schwanbeck, Isabella Summers, Kelsey Vincent*, Jade Wolford, Madison Zimmerman*.

Fayette: Michaela Bates*, Miah Beauregard*, Brian Fether*, Hunter Griffiths, Taylor Griffiths, Adriana Hylander, Travis Jaramillo*, Zoee Keiser, Julie Kemarly-Dowland*, Montgomery Maginn, Kristen Runyon*, Grant Schaffner, Lorelei Shankster, Alexander Tompkins.

Lyons: Anthony Boger, Tamera Burroughs*, McKenzie Hilton, Autumn Sawyers, Colton Walker*.

Pettisville: Aidan Borton, Kelsi Knisely, Caleb Rychener.

Swanton: Allen Aitken*, Ruth Baumgartner*, Deborah Both*, Todd Dixon*, Patrick Gerity, David Hartford, Gabriel Hinton*, Paige Myers, Brenda Ramirez*, Tori Roth.

Wauseon: Karla Bautista Palos*, Richard Berry*, Kelcy Blanchong*, Brianna Bost*, Susan Carattini-Pope*, Matthew Christiansen*, Kimberly Clingaman*, Katlyn DeGroff, Rebecca Dent-Weiss*, Grover Deskins Jr.*, Alan Donnett, Amber Falor, Koelton Fenton, Mitchell Flint*, Marisa Floering Long, Jessica French, Deborah Gillen*, Kennedy Grime*, James Hutchinson*, Mackayla Kearney*, Aubrey Knierim, Lillian Kuszmaul*, Thaddeus Kuszmaul*, Grace Leininger*, Stuart Mahan, Holly Mahnke*, Patrick Martin*, Jennifer Menz*, Parker Meyers*, Marin Miller*, Derrick Moseley*, Morgan Murry*, Ashely Oberla*, Jillian Reynolds*, Aimeth Rosillo*, Craig Roth*, Katelyn Roth*, Ryan Scherer*, Brooke Schuette, Jayson Schwartz, Anias Thompson, Simon Tomell*, Marissa Torres, Cassidy Vanderveer, Cora Vanslyke, Alyxandria Ward*, Gordon Winland III*, Breyer Zachrich.