DMS honors Rising Stars, PRIDE students

Delta Middle School has announced 2nd Quarter Rising Stars, students who raised their letter grade in one or more core classes by one or more letter grades since first quarter without dropping a letter grade any core class.

Grade 5: Miguel Aranjo-Garcia, Alexis Bernal, Taylor Bernal, Madisyn Binkowski, Tristan Brown, Jalynn Buerke, Abbie Burkhart, Lola Bustamante, Grant Cansky, Corey Case, Kara Cox, Allison Earl, Wyatt Flickinger, Thomas Floering III, Lucas Ford, Myah Grant, Thomas Hernandez, Darrent Hess, Joshua Hildebrand, McKenzie Kruger, Stephanie Kuyoth, Kallie Leonard, Kalob Limpf, Jadon Lohman, Jacob Lopez, Ellie Martinez, Carlie Mitchell, Carmen Murray, Clara Oglesbee, Kyleigh Parks, Jackie Pedersen, Maverick Rhoads, Tyler Ruple, Keaton Shoemaker, Brady Smith, Ryllie Taylor, Jack Tedrick, Abbey Todd, Daniella Vasquez, Bridget Whitaker, Aubree Whitehead, Jayla Williams, Savannah Yeary, Faith Yohnke.

Grade 6: Hayden Bates, Faith Berger, James Borck, Olivia Burkhart, Emma Canfield, Gabriel Cansky, Cass Chiesa, Alina Clausen, Parker Cone, Emily Cornell, Caiden Etter, Emma Foltz, Noah Freshour, Lilian Fry, Josephine Fuerstenau, Estella Hilyard, Kayin Humphrey, Jaclyn Kohlhofer,Camron LaHote, Zada Matthews, Kalleigh Mignin, Samuel Mohring, Briar Salazar, Ronald Savage III, Elizabeth Schlatter, Bryce Schmude, Drew Smith, Breyana Staples, Cody Stricker, Peyton Taylor, Shaelyn Tippens, Olivia Tipton, Paige Todd, Isabella Vasquez, Dakotah Yeary, Slade Young.

Grade 7: Gabriel Aranjo Jr., Ethan Cone, Skyler Curtis, Riley Hankinson, Anthony Hernandez, Emma Hunt, Rhyanna Lake, Sarah Richardson, Alexis Savage, Sophia Schneider, Kayla Sharp, Brennan Stemen, Delaney Whitaker.

Grade 8: Genevieve Clausen, Emma Cox, Emily Drewes, Jade Druschel, Treyden Dunning, RyaLynn Fite, Isaac Gerity, Bryce Gillen, Aaden Koder, Gabreylla Kosier Rettig, Camden Leonard, Adam Matthews Jr., Brenden Pribe, Luke Schlatter, Nadia Vasquez, Jamison Williams, Matthew Wyrostek.

Additionally, the middle school is honoring second quarter PRIDE (Pride Responsibility in Daily Effort) recipients. The program is designed to reward students who make an effort to do the right thing. To qualify, they must fulfill three requirements for the entire quarter: no more than one-day absent; no discipline referrals; no late or missing assignments.

Grade 5: Emely Aranjo-Willegas, Adrienne Buckenmeyer, Jordinn Heinemann, Elaina Hilyard, Ellie Martinez, Maverick Rhodes, Aiden Riegsecker, Tyler Ruple, Abbigail Savage, Ryllie Taylor.

Grade 6: Hayden Bates, Sophia Bonfert, Jonathan Brasher, Olivia Burkhart, Emma Canfield, Cass Chiesa, Alina Clausen, Parker Cone, Kallisa Cook, Caiden Etter, Walter Hallett IV, Konrad Hawkins, Estella Hilyard, Landon Lintermoot, Zada Matthews, Brady Morr, Lily Snyder, Kendell Sprow, Breyana Staples, Shaelyn Tippens, Isabella Vasquez, Kylee Vershum, Josilyn Welch.

Grade 7: Alexander Brown, Sydney Churchill, Alissa Elliott, Danica Ford, Kate Friess, Madelyn Hasapes, Anthony Hernandez, Rudy Marquez, Ethin McKenzie, Cayden Mignin, Isabella Oglesbee, Dakota Rohrs, Justin Ruple, Sophia Schneider, Luke Snyder, Morghyn Tippens.

Grade 8: Connor Bates, Brennan Bronson, LexiAnn Brown, William Brown, Allison Buckenmeyer, Bryce Gillen, Jessica Kuyoth, Emily Logan, James Ruple, Claire Westphal.