WMS posts 4th Quarter Honor Roll

Wauseon Middle School has released its 4th Quarter Honor Roll for the 2017-18 school year. To qualify, students must obtain a 3.0 grade point average or above. An asterisk beside the name denotes a 4.0 GPA and the all A Honor Roll.

Grade 6: Roger Adams, Miguel Alvarez, Derek Andrews, Magdalene Andrews, Xander Ankney*, Marisol Armas, Emily Bailey*, Cooper Balser, Dominic Barajas, Jolie Barnes, Conner Bowers, Carson Burget, Kacy Burt*, Alex Campos-Jimenez, Kadin Carder, Kasmyn Carroll, Nicholas Cheezan, Kaden Clymer*, Emily Cone, Allena Crossgrove, Robert Crossland*, Imelda Cruz, Kameron Dietrich, Kaylin Ehrsam*, Elijah Felzer, Jennifer Flores, Gracie Gallardo, Autumn Garcia, Hayle Gault, Gavin Gerig, Aiden Goings, Brian Groves, Ella Hageman*, Aairyah Hallett, Brianna Hays*, Emme Henricks*, Colton Hite, Joanne Hite, Emily Holcomb*, Taniah Holt, Jamison Knight, Austin Kovar, Jared Lange*, Lola Lavinder, Ian Law, Ashlyn Ledyard, Madisyn Ledyard, Dane Leininger*, Garrett Leininger*, Daniel Lilly, Andrew Malone, David Mancer,Ian Martin, Xavier Martinez, Dominic McDaniel, Lauren McJilton, Elijah McLeod, Kayla Menningen, Jackie Merritt, Kaden Milliman, Damian Montes, Alivia Moser, Bailey Nagel*, Kainoa Neifer, Lincoln Nofziger, Jenna Norman, Carter O’Neill, Noah Oldham, Ida Overmyer, Danica Pack*, Kallista Parker, Trey Parsons, Logan Patterson, Reece Pauley, Logan Poorman, Kasalyn Powers, Zachary Puehler, Yong Rata, Alexis Reber, Adison Reckner,Jossalyn Rice, Susan Ringler*, Shawn Robinson*, Ashley Roblero, Mariana Rodriguez, Tyson Rodriguez, Teagan Rupp*, Melissa Sanchez, Issiac Shellenberger*, Maria Shema*, Zorah Siefker, Carson Smith, Ann Spieles*, Madelyn Steffel, Nicole Stein, Natalie Stevens, Alexander Stinner, Emma Stutesman, Jazlynn Suarez, Levi Tester*, Mason Thomas*, Landen Thourot*, Benicio Torres, Collin Tripp, Braden Vajen, Gavin VanDeilen, Aresa Villarreal, Kylie Waldron*, Landry Wanless, Carson Wenger, Leslie Williams, Braxton Wittenmyer, Tate Wyse*, Kassidy Zientek*.

Grade 7: Austin Aeschliman, Kimberlee Aiken, Ella Albright, Mary Andrews, Jude Armstrong, Avery Baldwin, Jazmine Barajas, Parker Black, Ethan Borton, Isaiah Bourn*, Kelsey Bowers, Jackson Callan, Grace Calvin, Danielle Carr*, Addyson Case*, Jillian Colon*, Avery Coronado, Eli Delgado*, Ezra Dixon, Justin Duncan, Mason Felzer, Ashley Fisher, Jaxton Fisher, Kya Foote, Ashley Freestone*, Joshua Freestone*, Macy Gerig*, Calaway Gerken, Lyric Gleckler, Samuel Gonzalez, Caleb Grisier, Benjamin Gype, Jadyn Hall, Keaton Hartsock, Layne Henricks*, Landon Hines, Isaiah Holsinger, Jayme Hoot, Hudson Hull, Zaidan Kessler, Natalie Kuntz*, Henna Law, Jack Leatherman, Alden Leininger, Kage Little, Alona Mahnke, Ryan Marks, Lindsey Mathews, Kaidence Mendoza, Ashton Meraz, Reece Nation, Bryse Neuenschwander, Lily Nofziger, Hannah O’Connor, Kane Panico, Aidan Pena, Hailey Rademaker, Jayde Ramos, Beau Reeder, Grace Rhoades, Dane Rose, Drue Roush, Madison Rufenacht, Jordan Schmidt, Karley Shadbolt, Zebedee Siefker, Zephaniah Siefker, Samuel Smith*, Clay Soltis*, Jacob Spiess, Jonathan Spurgeon, Jocelynne St. John Fisher, Emah Starkweather, Zaden Torres*, Collin Twigg*, Carter Uribes, Brynn Valvano, Antonio Vasquez, Rylee Vasvery*, Sunny Vielma, Emilie Wasnich, Savannah Wenzel, Mayim William, Madyson Yackee*, Chloe Zuniga.

Grade 8: Tatum Barnes, Evan Bauer*, Trinity Beaverson, Leah Beltran, Garrett Brown, Carson Burt*, Caiden Campbell, Lizett Campos-Jimenez, Kadence Carroll*, Anthony Cheezan, Braden Chittum, Estefania Coronel, Stephanie Cortez, Kaylyn Demoulin*, Magdalena Duden*, Tucker Dulaney*, Andrew Eberle*, Benjamin Ehrsam, Cameron Estep*, ChieAnne Fitch*, Hannah Fletcher, Halle Frank, Ian Fruchey*, Teren Garcia, Joseph Gerlach, Olivia Gigax*, Aaliyah Glover*,Braxton Goings*, Lawson Grime, Kaitlyn Gype, Daniel Hite*, Marie Hutchinson*, Marriah Ibarra*, Shanon Jackson, Gabriel Jimenez, Jasmin Jimenez, Makayla Kebschull*, Jordan King*, Colin Kinnersley*, Randy Kudlica, Grace Kuntz*, Deacon Laney, Aliina Lange*, Jasmine Love, Ava Manz, John Martinez, Serena Mathews*, Emma McCarley, Myley McGinnis, Tucker McKean, Aslinn Meeker, Eva Mennetti*, Darwin Montano*, Kyle Moore*, Riley Morr, Selena Mullins, Connor Nagel*, Carter Nofziger, Tristan O’Neill, Paige Pahl, Nainsi Patel, Autumn Pelok*, Zachariah Pfund, Kaylee Poorman, Krue Powers, Jane Richer*, Braelyn Riley*, Mason Ritter*, Zachary Robinson*, Ellie Rodriguez*, Evan Rose*, Amber Rufenacht*, Chase Santiago, Kaidian Saxton, Andrew Scherer*, Sebastian Schultz, Marisa Seiler*, Karlee Shehorn, Kyle Shehorn, Kylie Siler, Colton Sluder, Jayden Snyder, Samantha Stein*, Cameron Stevens, Faith Stinner, Alyssa Stricklen, Bryson Stump, Clay Stump*, Shannon Sweeney, Cody Taylor, Jonas Tester*, Luke Tester*, Connor Twigg, Jayli Vasquez, Logan Waldron*, Hunter Wasnich*, Janelle Wilkie, Traven Yarbro, Mia Zuniga.