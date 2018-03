NSCC releases Dean’s list

Northwest State Community College has released its Dean’s list for the fall semester. The following Fulton County students have taken at least 12 credit hours as a full-time student or 6-11.99 credit hours as a part-time student, and have averaged above a 3.5 grade point average on a 4.0 scale. An asterisk denotes a 4.0 GPA.

Archbold: Andrea Avers*, Christian Barhite, Butch Blankenship*, Ryan Boulton*, Cindy Bowers*, William Collins, Kaitlyn Collins*, Anthony Cotterman*, Stephen DeLaney*, Nicholas Filipovitch, Kenall Foor, Julie Grime*, Hannah Groeneweg, Stephanie Hubby*, Valentina Huerta*, Melissa Kinkaid*, Kimberly Kruse, Thomas Lydon*, Andrew Mayer, Naomi Miller, Stefan Miller*, Steven Peters*, Kenneth Price, Layne Rex*, Donald Ritta, Hannah Roth, Andrew Roth*, Levie Rufenacht*, Darin Sauder, Casen Short*, Madalyn Smith, Josh Storrer*, Daniel Suon, Julie Tijerina*, McKayla Waidelich*, David Weyandt, Cassi Wyse, Morgan Wyse*, Mireya Zamudio*.

Delta: Brian Armstrong, Amanda Asplin*, Erin Brown, Garrett Cass, Kimberley Duke*, Krystyll Duke*, Ashley Fry, Dan Johnson*, Jonathan Marvin*, Jessica Mitchell*, Emily Neipp, Dylan-Alexander Roman, Kimberly Terry, Vanessa Vershum, Michael Vershum*, Desmond Yarnell, Hailey Zimmerman*.

Fayette: Casondra Adams*, Miranda Bible*, Genna Biddix, Sean Dowland*, Sierra Harris*, Rebecca Heinze, Josiah Runyon*, David Sallows*, Amy Shaffer*, Mackenzie Short*, Carli Sly, Janaye Smith.

Lyons: Korwyn Howard.

Pettisville: Darby Borton, Sara Greek*, Mackenzie Stacy.

Swanton: Logan Baker, Rebekah Both, Hallie Garza, Brooks Ladd, Morgan Macionsky, Bret Morris, Samuel Shumaker*, Michael Streeter*.

Wauseon: Andrea Aeschliman, Derek Aeschliman, Oliviah Banister*, Caleb Blanchong*, Carly Bontrager*, Mitchell Brown*, Clay Byers, Rebekah Cales, Susan Carattini-Pope, Danielle Coll, Aaron Conrad*, Brendon Creps*, Kasey Darnell*, Rebecca Dent-Weiss*, Matthew Dominique*, Rebecca Eddins, Christine Fouty*, James Fox*, Francisca Franklin*, Holly French*, Wesley Gambler, Myra Graffice, Morgan Guise, Caleb Gustwiller, Jack Hardy*, Taylar Held, Aaron Hoff, Hannah Hoops*, Conner Johnson*, Timberly Kreiner, Cole Lesinski*, Patricia Lillich, Jennifer Majchrowski, Cody Myers, Dustin Nofziger*, Alexia Nye, Jonathon Perez, Steven Pope*, Sydney Purtee, Joseph Richer, Steve Riegsecker*, Josiah Rodriguez*, Trevor Shindorf*, Aaron Spieles, Rebekah Steele, Samantha Stockham*, Zachary Torres*, Bree Youse, Michael Zamora*, Francis Ziehm II, *, Derek Zimmerman*.