NSCC releases spring Dean’s List

Northwest State Community College in Archbold has announced its spring semester Dean’s List. To be eligible, students must have taken at least 12 credit hours as a full-time student, or 6-11.99 as a part-time student, and have averaged above a 3.5 grade point average on a 4.0 scale. An asterisk beside the name denotes a 4.0 GPA.

Archbold: Alexander Alencastro*, Eliza Avers*, Brian Ball*, Christian Barhite, Alicia Barhite*, Maggie Carder*, Cameron Collins*, Bryce Conklin*, Carissa Diller*, Claire Foor*, Jessica French, Johanna Fritz, Itzayana Gaona, Adam Grisier*, Leah Hall*, Sandra Hernandez, Kamryn Hostetler*, Oran Humbert, Alec Hylander*, Adam Kinsman*, Kendall Lovejoy*, Adam Mahnke*, Andrew Mayer, Madison Myers*, Christian Pena*, Micah Peterson*, Thaddeus Rice, Nathaniel Rodriguez*, Trevor Rupp*, Emily Santos*, Kasyn Schaffner, Christopher Schaub*, Benjamin Smith*, Bailee Smith*, Nicholas Waidelich*, Bryce Williams*, McKenzie Yoder.

Delta: Ian Armstrong, Amanda Baker*, Isaiah Barnhart, Hannah Barnhart, Alyssa DeCant, Matthew Dominique*, Elizabeth Finney*, Justin Freestone*, Bethany Gerity*, Adam Gray*, Sean Griewahn, Gilberto Hernandez*, Amy Huffman, Alexander Munger, Trenton Peluso*, Ryan Sintobin*, Erika Wheatley.

Fayette: Drew Coffey*, Brian Fether, Taylor Griffiths, Adriana Hylander, MaKayla Phillips, Thomas Plummer Jr.*, Grant Schaffner, Amy Shaffer*, Larry Smith*.

Lyons: Lindsay Burroughs, Jewellee Roberts*.

Pettisville: Seth Brakefield, Kelsi Knisely.

Swanton: Ruth Baumgartner*, Deborah Both*, Erin Ford, Brooks Ladd*, Alex Wells*, Makilah Witt*.

Wauseon: Brooke Aeschliman, Alexandra Barber, Caitlyn Barber, Sarabeth Naves, Lucas Blanchong*, Kimberly Clingaman*, Jennifer Connolly, Alexis Conrad*, Sydney Darnell*, Rebecca Dent-Weiss*, Amber Falor, Duncan Frederick, Wesley Gambler, Shannel Gottardo*, Christopher Guillen, Logan Hines, Grant Jutze*, Katalina Kelley*, Jackson Kelley*, Lillian Kuszmaul*, Audry Lane, Olivia Leininger*, Kennedy Lillich, Kathryn McKean, Morgan Murry, Jaelyn Myers, Ciara Neuenschwander, Jessica Newlove, Elijah Norr, Blake Pfund, Steven Pope, Austin Rotroff*, Danielle Saaf*, Jacqueline Sager*, Cynthia San Pedro, Jennifer Sanders*, Kaylei Satkowski, Lucas Schang, Jessica Scheffler*, Ryan Scherer*, Autumn Smith, Sophia Stockham*, Kyle Vernot*, McCormick Warncke*, Jacob Whitcomb, Parker Wittenmyer*, Jamie Wyse*, Francis Ziehm II*, Hannah Zurek.