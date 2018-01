WES presents 2nd Quarter Honor Roll

Wauseon Elementary School has released its 2nd Quarter Honor Roll for the 2017-18 school year. Honor roll students need to earn all A’s and Bs. An asterisk beside the name indicates all A’s.

Grade 3: Gage Amoss*, Addison Baldwin, Parker Baldwin, Mia Barajas*, Brooklyn Binkley, Keegan Boughton, Brody Chittenden, Alayna Corley, Jack Croninger, Kadence Croninger, Camden Custard*, Victor Dearcia, Natasha Edwards, Addison Fisher, Lauren Foltz*, Brady Fry, Andre Gurung, Madison Haas, Kelly Hahn, Jack Hall, Amya Hallett, Caiden Heffern, Alyson Heller, Harlie Hensley*, Alexis Hernandez, Christian Horner, Vanessa Ibarra, Slade Inderrieden, Mason James*, Emmanuel Jimenez, Ezekial Jimenez, Abigail Kissel*, Jacob Klopfenstein*, Brynlee Knapp, Abrie Knight*, Hayden Konieczka*, Karsyn Lavinder, Gavin Ledyard, Dulce Martinez*, Shawn McGary, Wainani Neifer, Sidney O’Dell, Camryn O’Neill, Tristan Pena, Kyson Powers, Trygg Radabaugh, Malachi Reeder*, Landon Reynolds, Drew Ringenberg*, Jayden Robinson, Josie Russell, Lane Schindler, Justin Schmunk, Caleb Shadbolt, Connor Shadbolt*, Brody Shehorn, Camden Sherman, Weston Smith, Madyson Sommers, Logan Stinner, Jackson Strader, Tyler Tester*, Addison Thatcher*, Ella Tule*, Gus vonSeggern, Clay Wasnich, Malachi Wyse*, Nathan Young*, Presley Zeigler.

Grade 4: Mariah Acevedo, Kahle Albright, Johnny Alexander, Jack Altstaetter, Zea Armstrong, Zachary Bachman, Brody Balser, Dominic Barone, Joshua Bourn, Bailey Buck, Masyn Buehrer, Brayden Burkholder, Anika Cagala*, Jackson Carroll, Bryanna Cole, Miles Colon, Aizlynn Coronado*, Jadyn Demaline, Gabrielle Dominique*, Jaden Duncan, Kara Ehrsam, Gracyn Felix*, Ava Foote*, Mackenna Flynn, Ella Gallardo*, Kirsten Gleckler*, Tegan Hamilton*, Zachary Hardy*, Wyatt Hays, Gavin Holcomb*, Kendall Horner*, Jake Ibarra*, Tyler Knauer*, Allison Kretz, Madison Lane, Marin Leatherman*, Shelbi Leija, Joseph Lugabihl, Mya Martinez, Bella McGuire, Eliana McWherter, Mylah Medina, Collin Mennetti*, Brooklyn Miller, Alana Morr, Morgan Myers*, Anela Neifer*, Richard Noonan, Sean O’Connor, Kyleigh Parks*, Tagan Pauley, Zoey Pelz, Dakota Poorman, Jaden Poulson, Luna Rademaker, Esela Ramirez, Thomas Reed, Ella Rhoades, Ava Rice, Emmerie Rodriguez*, Braelyn Rupp*, Mitchell Shannon, Jordan Sickmiller, Gavin Sigg*, Noah Smeltzer*, Kylee Smith*, Josie Spires, Evan Stevens, Hailey Stewart*, Audrey Strader*, Carter Stuckey*, Bodie Vasvery*, Isaiah Villarreal, Elley Ward, Mason Weirauch, David Williams II, Taylor Wilson*, Maguire Willson*, Ethan Woodard*, Madisyn Woodby, Riana Woodruff, Anthony Zeller, Joaquin Zuniga.

Grade 5: Jacob Aeschliman, Max Albon*, Kali Albright, Reese Ankney, Karli Badenhop*, Cadence Bauer*, Quinn Blosser, Micah Dixon*, Kayla Duncan, Elise Eberle, Gracie Eberly, Connor Elliott, Aubrianna Everly, Madisyn Felix, Bella Frank, Avery Fruchey, Tristin Galbraith, Talia Gerlach, Clark Gleckler*, Landon Gleckler, Lena Gorsuch, Carter Gype*, Ryhanna Hall, Dawson Haury, Elijah Heller*, Carson Hogrefe, Cameron Hunter, Lexi Johnson, Sydney Keesbury, Aiden King*, Caleb Kissel, Izabella Knapp, Ava Kovar, Miles Kuntz, Emily Lee, Kaylynn Martin, Layla Martinez, Braylon Miller, Ismael Montes, Kendyl Moore, Nathaniel Mozena, Kohen Nofziger, Landon O’Dell, Ava Pelok*, Jaylee Perez, Gabriella Pfund*, Kirstin Pratt, Camryn Rash*, Seth Richer*, Chloe Robertson, Brody Rodriguez*, Nathaniel Rodriguez, Morgan Schmidlin, Mykale Schneider*, Natalie Schneider, Ethan Schnitkey*, Alexandria Schultz, Kallie Shadbolt*, Matthew Siler, Wyatt Smith, Nathaniel Stinner, Nicholas Stinner, Madison Strain, Dawson Stutzman*, Addison Tester, Johanna Tester, Ben Tule*, Ashton Vonier, Kallie Waxler, Ian Westmeyer, Bradic Windisch, Taylor Yackee*.