WAUSEON POLICE REPORT

Wednesday, Nov. 29

9:13 a.m., 485 E. Airport Hwy., Walmart, lost item.

12:55 p.m., 521 Ottokee St., lost item.

7:26 p.m., 156 W. Leggett St., 911 hang-up.

Thursday, Nov. 30

12:37 p.m., N. Shoop Avenue at E. Linfoot Street, accident with property damage.

5:04 p.m., 1375 N. Shoop Ave., McDonald’s, accident with property damage.

5:48 p.m., 485 E. Airport Hwy., Walmart, accident with property damage.

5:50 p.m., 1375 N. Shoop Ave., McDonald’s, accident with property damage.

8:42 p.m., 221 E. Willow St., drugs.

11:24 p.m., 425 Cole St. #304, intoxicated subject.

Friday, Dec. 1

7:34 a.m., 1285 N. Shoop Ave., suspicious person.

8:48 a.m., 100 block N. Fulton Street, animal call.

10:18 a.m., 1290 N. Shoop Ave. #10, suspicious person.

2:01 p.m., 485 E. Airport Hwy., Walmart, animal call.

2:21 p.m., 1058 N. Shoop Ave., Arby’s injury accident.

2:51 p.m., 485 E. Airport Hwy., Walmart, larceny.

4:07 p.m., 236 W. Oak St., larceny.

9:17 p.m., 555 W. Linfoot St., IAC, hit-skip accident.

Saturday, Dec. 2

12:16 a.m., 234 W. Chestnut St., intoxicated subject.

5:25 a.m., 507 N. Fulton St., First Church of God, investigate complaint.

8:54 a.m., 1120 N. Shoop Avenue, loud noise.

12:38 p.m., 1205 N. Shoop Ave., St. Caspar Catholic Church, funeral escort.

2:10 p.m., 716 S. Shoop Ave., burglary.

2:34 p.m., 840 W. Elm St. #1200, vandalism.

Sunday, Dec. 3

2:45 a.m., 211 E. Leggett St., trespassing.

4:06 p.m., 311 E. Chestnut St., 911 hang-up.

4:15 p.m., 405 E. Chestnut St., open door.

4:48 p.m., 424 N. Fulton St., investigate complaint.

Monday, Dec. 4

12:32 a.m., 940 E. Leggett St., Wauseon Primary School, accident with property damage.

6:14 a.m., 840 W. Elm St. #204, mental issue.

11:35 a.m., 151 S. Fulton St., Courtview Mart, investigate complaint.

1:24 p.m., 140 N. Maplewood St., larceny.

6:52 p.m., 230 Clinton St., Wauseon Police Department, report of larceny.

11:33 p.m., 840 W. Elm St. #900, fight.

Tuesday, Dec. 5

2:04 a.m., 1497 N. Shoop Ave., Circle K, check on welfare.

1:02 p.m., 1285 N. Shoop Ave. #13, harassment.

2:19 p.m., 485 E. Airport Hwy., Walmart, larceny.

2:23 p.m., 1072 N. Shoop Ave., Cricket Wireless, civil matter.

3:13 p.m., 328 Monroe St., drugs.

3:49 p.m., 1297 N. Shoop Ave., Wagner Motors, accident with property damage.

4:41 p.m., 355 Joanna Drive, 911 hang-up.

6:55 p.m., 840 Parkview St., Wauseon High School, accident with property damage.

7:36 p.m., 322 Joanna Drive, civil matter.

8:22 p.m., 229 Beech St., scam.

9:41 p.m., 1180 N. Shoop Ave., KFC, suspicious activity.